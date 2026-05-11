Nach Informationen von Sky konkretisieren sich bei Manchester City die Pläne, den erst 16-jährigen Berliner im kommenden Sommer unter Vertrag zu nehmen. Vor allem Citizens-Trainer Pep Guardiola gilt als sehr großer Fan Eichhorns und möchte ihn demnach unbedingt in die Premier League holen.
Topklub hat angeblich konkreten Plan! Ziehen Bayern München und der BVB bei Top-Talent Kennet Eichhorn den Kürzeren?
Bei ManCity würde Eichhorn gleichwohl nicht bleiben. Der Plan der Skyblues sieht es offenbar vor, den Mittelfeldspieler im Anschluss an einen Transfer direkt weiter zu verleihen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen. Als möglichen Leihklub nennt der Bericht Bayer 04 Leverkusen.
Damit würde Eichhorn immerhin den Schritt in die Bundesliga gehen, wenn auch nicht zum BVB oder zum FC Bayern München, die beide dem Vernehmen nach ebenfalls großes Interesse am 16-Jährigen zeigen und sich für die kommende Transferperiode Hoffnungen machen.
Vor allem die Dortmunder wurden jüngst immer wieder als wahrscheinlichste Wechsel-Destination Eichhorns genannt. Bild-Infos zufolge hätten die Schwarzgelben "die besten Chancen" auf eine Verpflichtung - ein Treffen zwischen Dortmunds Sportdirektor Ole Book und dem erst 16-Jährigen sei dafür der Hauptgrund.
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Zieht sich Bayern aus dem Poker um Kennet Eichhorn zurück?
Zuvor hatte die Sport Bild noch berichtet, dass Eichhorn selbst nicht gänzlich vom spielerischen Ansatz des BVB unter Trainer Niko Kovac angetan sei und deshalb andere Optionen wie einen Wechsel zu Bayer Leverkusen oder RB Leipzig vorziehe.
Bei den Bayern wiederum herrsche nach kicker-Angaben klubinterne Uneinigkeit ob der Sinnhaftigkeit eines Eichhorn-Wechsels an die Säbener Straße, auch wenn man von den grundsätzlichen Qualitäten des vierfachen U17-Nationalspielers überzeugt sei.
Auch die Hertha soll die Hoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben haben, Eichhorn noch ein weiteres Jahr halten zu können. Laut Bild sei es der Plan, Eichhorn per Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro im kommenden Sommer zu verkaufen, den defensiven Mittelfeldspieler aber per Leihe noch einmal für eine Saison zurückzuholen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.