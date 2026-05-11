Topklub hat angeblich konkreten Plan! Ziehen Bayern München und der BVB bei Top-Talent Kennet Eichhorn den Kürzeren?

Zuvor hatte die Sport Bild noch berichtet, dass Eichhorn selbst nicht gänzlich vom spielerischen Ansatz des BVB unter Trainer Niko Kovac angetan sei und deshalb andere Optionen wie einen Wechsel zu Bayer Leverkusen oder RB Leipzig vorziehe.

Bei den Bayern wiederum herrsche nach kicker-Angaben klubinterne Uneinigkeit ob der Sinnhaftigkeit eines Eichhorn-Wechsels an die Säbener Straße, auch wenn man von den grundsätzlichen Qualitäten des vierfachen U17-Nationalspielers überzeugt sei.

Auch die Hertha soll die Hoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben haben, Eichhorn noch ein weiteres Jahr halten zu können. Laut Bild sei es der Plan, Eichhorn per Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro im kommenden Sommer zu verkaufen, den defensiven Mittelfeldspieler aber per Leihe noch einmal für eine Saison zurückzuholen.