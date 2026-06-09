"Top-Transferziel": Eintracht Frankfurt ist offenbar an Talent des FC Bayern stark interessiert

Bei den Bayern wird im Sommer ein Kaderplatz in der Zentrale durch den Abschied von Leon Goretzka frei. Dort könnte Aseko als Option hereinrücken, der dem Bericht zufolge zahlreiche Fürsprecher beim FCB habe.

Im September debütierte Aseko, der aus der Hertha-Jugend stammt, für die deutsche U21-Nationalmannschaft, für die er bislang fünfmal auflief.