Top-Star will angeblich Wechsel forcieren! Kommt es beim FC Bayern zu einer dicken Transfer-Überraschung?

Es gibt allerdings gleich mehrere Haken, die einen derartigen Transfer-Hammer beim FCB extrem unrealistisch erscheinen lassen. Erstens sind die Münchner in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah bestens besetzt, Josip Stanisic kann zudem ebenfalls dort spielen.

Zwar gelten Hiroki Ito und Min-Jae Kim als Verkaufskandidaten im Sommer, allerdings haben die Bayern eigentlich die Rechtsverteidigerposition und den linken Flügel als Transferpriorität auserkoren. Im Idealfall soll ein polyvalenter Offensivspieler kommen, der sowohl als Backup für Harry Kane als auch als Herausforderer für Luis Diaz fungieren kann.

Diesbezüglich soll allen voran Anthony Gordon von Newcastle United das oberste Transfer-Ziel sein. Zuletzt wurde auch Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo als möglicher Bayern-Kandidat genannt. Auf der Rechtsverteidigerposition ranken sich seit Monaten Gerüchte über eine Verpflichtung von Givairo Read von Feyenoord Rotterdam.

All diese Spieler kosten eine Menge Geld. Es darf daher massiv bezweifelt werden, dass die Bayern bei Gvardiol aufs Ganze gehen werden. Der 24-Jährige war immerhin 2023 für satte 90 Millionen Euro aus Leipzig nach Manchester gewechselt und hat dort noch bis 2028 Vertrag. Bei den Skyblues avancierte er unter Trainer Pep Guardiola sofort zum Stammspieler und kam zudem auch vermehrt als Linksverteidiger zum Einsatz.