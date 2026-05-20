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Top-Star will angeblich Wechsel forcieren! Kommt es beim FC Bayern zu einer dicken Transfer-Überraschung?

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Dem FC Bayern winkt offenbar eine völlig überraschende, aber auch kostspielige Transfer-Option.

Nachdem vor wenigen Tagen Lothar Matthäus die Personalie Josko Gvardiol beim FC Bayern ins Gespräch gebracht hatte, könnte sich offenbar tatsächlich im Sommer eine gewisse Dynamik beim kroatischen Innenverteidiger entwickeln.

Denn wie Sport1 berichtet, versuche Gvardiol, einen Abschied von Manchester City zu forcieren und könne sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister durchaus vorstellen. Demnach gelte der 24-Jährige als "großer Fan" des FC Bayern und soll bereits vor seinem Wechsel von RB Leipzig zu den Cityzens das Interesse der Münchner geweckt haben.

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    FC Bayern und das große Aber bei Josko Gvardiol

    Es gibt allerdings gleich mehrere Haken, die einen derartigen Transfer-Hammer beim FCB extrem unrealistisch erscheinen lassen. Erstens sind die Münchner in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah bestens besetzt, Josip Stanisic kann zudem ebenfalls dort spielen.

    Zwar gelten Hiroki Ito und Min-Jae Kim als Verkaufskandidaten im Sommer, allerdings haben die Bayern eigentlich die Rechtsverteidigerposition und den linken Flügel als Transferpriorität auserkoren. Im Idealfall soll ein polyvalenter Offensivspieler kommen, der sowohl als Backup für Harry Kane als auch als Herausforderer für Luis Diaz fungieren kann.

    Diesbezüglich soll allen voran Anthony Gordon von Newcastle United das oberste Transfer-Ziel sein. Zuletzt wurde auch Charles De Ketelaere von Atalanta Bergamo als möglicher Bayern-Kandidat genannt. Auf der Rechtsverteidigerposition ranken sich seit Monaten Gerüchte über eine Verpflichtung von Givairo Read von Feyenoord Rotterdam.

    All diese Spieler kosten eine Menge Geld. Es darf daher massiv bezweifelt werden, dass die Bayern bei Gvardiol aufs Ganze gehen werden. Der 24-Jährige war immerhin 2023 für satte 90 Millionen Euro aus Leipzig nach Manchester gewechselt und hat dort noch bis 2028 Vertrag. Bei den Skyblues avancierte er unter Trainer Pep Guardiola sofort zum Stammspieler und kam zudem auch vermehrt als Linksverteidiger zum Einsatz.

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    FC Bayern: Interne Zweifel an Davies könnten Gvardiola-Interesse bestärken

    Zumindest diese Polyvalenz und die Tatsache, dass er Linksfuß ist, könnte ihn noch einmal interessant für den FCB machen. Denn intern sollen auch die Zweifel an Alphonso Davies wachsen. Seit seinem im März 2025 erlittenen Kreuzbandriss mit Knorpelschaden kommt der Kanadier nicht mehr richtig in Form. Zuletzt zog er sich zum dritten Mal binnen drei Monaten eine gravierende Muskelverletzung zu und bangt um einen Einsatz bei seiner Heim-WM. Als Alternative zu Davies sollen die Bayern schon Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt ins Auge gefasst haben.

    Auch Gvardiol erwischte es in der laufenden Saison schwer. Anfang des Jahres zog er sich einen Schienbeinbruch zu und gab erst Mitte Mai sein Comeback - gerade rechtzeitig, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Trotz der langen Verletzung schaffte es Gvardiol in den 26-köpfigen Kader der Kroaten und wird aller Voraussicht nach auch eine tragende Rolle in der Defensive spielen.

    Ein anschließender Wechsel zum FC Bayern ergibt eigentlich aktuell sowohl für den Spieler als auch für die Bayern keinen Sinn. Aus Perspektive der Münchner würden nur die Abgänge von Ito, Kim und womöglich auch Davies für ein neues Szenario sorgen.

    Gvardiol war bei City unter Guardiola eigentlich stets gesetzt, sofern er gesund war. Fraglich, ob sich das ändert, wenn im Sommer womöglich eine neue Zeitrechnung beginnt und Enzo Maresca von Guardiola übernimmt.

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