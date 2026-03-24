Inter Mailand ist an einer ablösefreien Verpflichtung von Casemiro interessiert, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer ausläuft. Das berichtet das brasilianische Online-Portal Globo.
Top-Klub ist interessiert: Manchester Uniteds Casemiro kann offenbar in Europa bleiben
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Auch Interesse aus Saudi-Arabien und den USA an Casemiro
Casemiro spielt aktuell seine vierte Saison bei den Red Devils, die sich aber gegen die Option einer erneuten Verlängerung um ein Jahr mit dem 34-Jährigen entschieden. Der Abschied des Brasilianers, der 2022 von Real Madrid gekommen war, wurde bereits vor zwei Monaten offiziell verkündet.
Neben Inter gelten auch Klubs aus Saudi-Arabien und den USA als am Brasilianer interessiert, doch der sieht seine sportliche Zukunft eher in Europa. In Italiens Serie A lassen traditionell erfahrene Stars ihre Karrieren ausklingen - wie Luka Modric, Casemiros ehemaliger Teamkollege bei Real, der seit dem Sommer für die AC Milan aufläuft und dort auch mit seinen 40 Jahren noch überzeugt.
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Casemiro: "Manchester United bis zum Tod"
In einem Abschiedsvideo, das United postete, schwärmte Casemiro von seinem aktuellen Klub: "Ich werde diesen Verein für den Rest meines Lebens in meinem Herzen tragen. Ich werde immer ein Manchester-United-Fan sein, meine Familie auch. In England bin ich ein Roter. Manchester United bis zum Tod. Alles, was ich nur sagen will, ist: Vielen Dank für alles!", sagte er.
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Casemiro: Feste Größe bei Carlo Ancelotti
In Brasiliens Selecao, die von Carlo Ancelotti trainiert wird, ist Casemiro immer noch eine feste Größe. Zuletzt führte er das Team im Oktober 2025 in zwei Freundschaftsspielen gegen Südkorea und Japan sogar als Kapitän aufs Feld. Er steht bei 82 Länderspielen, in denen ihm acht Tore gelangen - und er wird aller Voraussicht nach auch an der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen.
Die Zahlen von Casemiro in der Saison 25/26:
- Spiele: 30
- Einsatzminuten: 2159
- Tore: 7
- Assists: 2