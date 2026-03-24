Top-Klub ist interessiert: Manchester Uniteds Casemiro kann offenbar in Europa bleiben

Casemiro spielt aktuell seine vierte Saison bei den Red Devils, die sich aber gegen die Option einer erneuten Verlängerung um ein Jahr mit dem 34-Jährigen entschieden. Der Abschied des Brasilianers, der 2022 von Real Madrid gekommen war, wurde bereits vor zwei Monaten offiziell verkündet.

Neben Inter gelten auch Klubs aus Saudi-Arabien und den USA als am Brasilianer interessiert, doch der sieht seine sportliche Zukunft eher in Europa. In Italiens Serie A lassen traditionell erfahrene Stars ihre Karrieren ausklingen - wie Luka Modric, Casemiros ehemaliger Teamkollege bei Real, der seit dem Sommer für die AC Milan aufläuft und dort auch mit seinen 40 Jahren noch überzeugt.