Toni Kroos spricht schonungslos Klartext zum DFB-Team: "Haben keinen einzigen Weltklasse-Spieler"

"Wir haben aktuell keinen einzigen Weltklasse-Spieler", sagte Kroos in seiner Sendung "Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe" auf TikTok.

"Wir haben Spieler mit Weltklasse-Potential", ergänzte der Weltmeister von 2014, "das heißt aber noch lange nicht, dass sie Weltklasse sind. Die Weltklasse-Spieler entscheiden gerade die ganzen WM-Spiele. Und die stehen da in der Torschützenliste, wo die Weltklasse-Spieler eben stehen. Da haben wir keinen einzigen, da müssen wir auch ehrlich sein."

Zu seiner Zeit habe er bei den erfolgreichen Turnieren "immer das Gefühl" gehabt, "du kannst einen Gang hochschalten". Dazu sei die Mannschaft aktuell "nicht mehr in der Lage". Warum das so sei? Aus Unsicherheit oder Selbstüberschätzung, glaubt Kroos. "Wir glauben, dass wir besser sind als Paraguay - wir werden schon irgendwie gewinnen."