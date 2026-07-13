Ex-Weltmeister Toni Kroos hat sich in der Diskussion um die Mannschaftskritik von Thomas Tuchel auf die Seite des englischen Nationaltrainers gestellt.
Toni Kroos erklärt Disput zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: "Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst"
"Wer, wenn nicht der Trainer, darf sagen, was nicht funktioniert hat?", sagte Kroos vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien (Mittwoch/21.00 Uhr MESZ) in dem TikTok-Format "Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe": "Vor allem, wenn er vorher zwei Minuten darüber gesprochen hat, was für eine geile Mentalität die Mannschaft hat."
Tuchel hatte die Leistung Englands beim knappen 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Norwegen als "schlampig" und "nicht schnell genug" bezeichnet. Kroos nahm den deutschen Trainer in Schutz: "Ich traue Thomas Tuchel das Gefühl zur Mannschaft zu und dass er sie auch kritisieren kann. Er hat ja inhaltlich absolut recht, England hat kein gutes Spiel gemacht."
Dem Ex-Nationalspieler zufolge sei die "Situation ausgenutzt" worden, speziell Matchwinner Jude Bellingham habe nach dem Spiel Fragen in einem anderen "Tonus" gestellt bekommen als "Tuchel es gesagt" habe. Er verstehe aber auch Bellinghams Reaktion: "Ich war mehrfach in Miami, das ist einer der ekligsten Plätze. Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst, vor allem wenn du weitergekommen bist", sagte Kroos.
- Getty Images Sport
Kroos zweifelt nicht am englischen Mannschaftsklima
Bellingham hatte angesprochen auf Tuchels Kritik geantwortet: "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter solchen Bedingungen gegen Erling Haaland, Nusa und Sörloth zu spielen. Das ist keine schlechte Mannschaft". Allerdings war ihm nicht die gesamte Aussage von Tuchel vorgelegt worden.
Insgesamt zweifelt Kroos dann auch nicht am englischen Mannschaftsklima: "Wenn dein internes Verhältnis abgekühlt ist, und du dann auch noch draufhaust, ist das nicht gut. Aber ich habe ein paar Videos in den Wochen davor gesehen, die das Gegenteil zeigen. Ich habe Aussagen von Spielern gehört, die explizit die Ansprache von Tuchel gelobt haben."
Englands Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Jordan Pickford Everton Tor Dean Henderson Crystal Palace Tor James Trafford Manchester City Abwehr Marc Guehi Crystal Palace Abwehr Dan Burn Newcastle United Abwehr Ezri Konsa Aston Villa Abwehr Reece James Chelsea Abwehr Nico O'Reilly Manchester City Abwehr Jarell Quansah Bayer Leverkusen Abwehr Tino Livramento Newcastle United Abwehr John Stones Manchester City Abwehr Djed Spence Tottenham Mittelfeld Jude Bellingham Real Madrid Mittelfeld Declan Rice Arsenal Mittelfeld Kobbie Mainoo Manchester United Mittelfeld Eberechi Eze Arsenal Mittelfeld Morgan Rogers Aston Villa Mittelfeld Jordan Henderson Brentford Mittelfeld Elliot Anderson Nottingham Forrest Angriff Harry Kane Bayern München Angriff Bukayo Saka Arsenal Angriff Anthony Gordon Newcastle United Angriff Ollie Watkins Aston Villa Angriff Marcus Rashford Barcelona Angriff Noni Madueke Arsenal Angriff Ivan Toney Al-Ahli
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