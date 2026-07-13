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tuchel(C)Getty Images

Toni Kroos erklärt Disput zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: "Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst"

Weltmeisterschaft
Norwegen - England
England
T. Kroos
T. Tuchel
J. Bellingham

Thomas Tuchels Aussagen nach dem englischen Sieg gegen Norwegen sowie Jude Bellinghams Replik darauf sorgen für Schlagzeilen. Bellinghams Ex-Kollege Toni Kroos relativiert.

Ex-Weltmeister Toni Kroos hat sich in der Diskussion um die Mannschaftskritik von Thomas Tuchel auf die Seite des englischen Nationaltrainers gestellt.

  • "Wer, wenn nicht der Trainer, darf sagen, was nicht funktioniert hat?", sagte Kroos vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien (Mittwoch/21.00 Uhr MESZ) in dem TikTok-Format "Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe": "Vor allem, wenn er vorher zwei Minuten darüber gesprochen hat, was für eine geile Mentalität die Mannschaft hat."

    Tuchel hatte die Leistung Englands beim knappen 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Norwegen als "schlampig" und "nicht schnell genug" bezeichnet. Kroos nahm den deutschen Trainer in Schutz: "Ich traue Thomas Tuchel das Gefühl zur Mannschaft zu und dass er sie auch kritisieren kann. Er hat ja inhaltlich absolut recht, England hat kein gutes Spiel gemacht."

    Dem Ex-Nationalspieler zufolge sei die "Situation ausgenutzt" worden, speziell Matchwinner Jude Bellingham habe nach dem Spiel Fragen in einem anderen "Tonus" gestellt bekommen als "Tuchel es gesagt" habe. Er verstehe aber auch Bellinghams Reaktion: "Ich war mehrfach in Miami, das ist einer der ekligsten Plätze. Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst, vor allem wenn du weitergekommen bist", sagte Kroos.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kroos zweifelt nicht am englischen Mannschaftsklima

    Bellingham hatte angesprochen auf Tuchels Kritik geantwortet: "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter solchen Bedingungen gegen Erling Haaland, Nusa und Sörloth zu spielen. Das ist keine schlechte Mannschaft". Allerdings war ihm nicht die gesamte Aussage von Tuchel vorgelegt worden.

    Insgesamt zweifelt Kroos dann auch nicht am englischen Mannschaftsklima: "Wenn dein internes Verhältnis abgekühlt ist, und du dann auch noch draufhaust, ist das nicht gut. Aber ich habe ein paar Videos in den Wochen davor gesehen, die das Gegenteil zeigen. Ich habe Aussagen von Spielern gehört, die explizit die Ansprache von Tuchel gelobt haben."

  • Englands Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorJordan PickfordEverton
    TorDean HendersonCrystal Palace
    TorJames TraffordManchester City
    AbwehrMarc GuehiCrystal Palace
    AbwehrDan BurnNewcastle United
    AbwehrEzri KonsaAston Villa
    AbwehrReece JamesChelsea
    AbwehrNico O'ReillyManchester City
    AbwehrJarell QuansahBayer Leverkusen
    AbwehrTino LivramentoNewcastle United
    AbwehrJohn StonesManchester City
    AbwehrDjed SpenceTottenham
    MittelfeldJude BellinghamReal Madrid
    MittelfeldDeclan RiceArsenal
    MittelfeldKobbie MainooManchester United
    MittelfeldEberechi EzeArsenal
    MittelfeldMorgan RogersAston Villa
    MittelfeldJordan HendersonBrentford
    MittelfeldElliot AndersonNottingham Forrest
    AngriffHarry KaneBayern München
    AngriffBukayo SakaArsenal
    AngriffAnthony GordonNewcastle United
    AngriffOllie WatkinsAston Villa
    AngriffMarcus RashfordBarcelona
    AngriffNoni MaduekeArsenal
    AngriffIvan ToneyAl-Ahli

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