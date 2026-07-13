"Wer, wenn nicht der Trainer, darf sagen, was nicht funktioniert hat?", sagte Kroos vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien (Mittwoch/21.00 Uhr MESZ) in dem TikTok-Format "Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe": "Vor allem, wenn er vorher zwei Minuten darüber gesprochen hat, was für eine geile Mentalität die Mannschaft hat."

Tuchel hatte die Leistung Englands beim knappen 2:1-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Norwegen als "schlampig" und "nicht schnell genug" bezeichnet. Kroos nahm den deutschen Trainer in Schutz: "Ich traue Thomas Tuchel das Gefühl zur Mannschaft zu und dass er sie auch kritisieren kann. Er hat ja inhaltlich absolut recht, England hat kein gutes Spiel gemacht."

Dem Ex-Nationalspieler zufolge sei die "Situation ausgenutzt" worden, speziell Matchwinner Jude Bellingham habe nach dem Spiel Fragen in einem anderen "Tonus" gestellt bekommen als "Tuchel es gesagt" habe. Er verstehe aber auch Bellinghams Reaktion: "Ich war mehrfach in Miami, das ist einer der ekligsten Plätze. Wenn du da 120 Minuten gespielt hast, willst du alles hören, außer, dass du scheiße warst, vor allem wenn du weitergekommen bist", sagte Kroos.