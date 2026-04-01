Robert Lewandowski hat nach dem bitteren Aus im europäischen Playoff-Finale seinen Abschied aus der polnischen Nationalmannschaft angedeutet.
"Time To Say Goodbye": Robert Lewandowski deutet nach WM-Aus "Ende seiner internationalen Karriere" an
Vielsagender Instagram-Post von Lewandowski
Bei Instagram veröffentlichte der frühere Bayern-Star nach dem 2:3 (1:1) in Schweden am späten Dienstagabend ein Foto, auf dem er mit Tränen in den Augen seine Kapitänsbinde in der Hand hält. Dazu läuft "Time To Say Goodbye" von Sarah Brightman und Andrea Bocelli.
Die nationalen Medien reagierten alarmiert: "Dies ist das Ende seiner internationalen Karriere", schrieb sport.pl, der Post wurde überall aufgegriffen und kontrovers diskutiert. Lewandowski (37) hat 165 Länderspiele absolviert, in denen er insgesamt 89 Tore erzielte - beides sind polnische Rekordwerte.
- AFP
Lewandowski: "Fußball ist brutal"
"Fußball ist brutal", klagte Lewandowski im polnischen Fernsehen. "Es tut weh. Das schlimmste Gefühl wird sein, wenn wir morgen aufwachen."
Seinen Rücktritt erklärte er da allerdings (noch) nicht: "Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt. Ich muss darüber nachdenken. Es gibt Fragezeichen."