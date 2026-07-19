Tiefpunkt einer beschämenden Leistung: Leandro Paredes sorgt im WM-Finale für einen Eklat

Paredes stürmte anschließend auf den am Boden liegenden Rodri zu, schubste dabei zweimal Dani Olmo zu Boden - und das alles vor den Augen von Schiedsrichter Slavko Vincic, der ihm sofort die Gelbe Karte zeigte.

Auch in den Minuten danach gab sich Paredes als Rüpel auf dem Platz und hatte letztlich Glück, nicht in der 60. Minute nach einem Einsteigen gegen Pedro Porro vom Platz zu fliegen. Zwar beruhigte er sich danach etwas, der Albiceleste konnte er spielerisch aber dennoch kaum was geben. Die Argentinier waren im Finale nahezu chancenlos und stellten zudem einen Negativrekord für die Ewigkeit auf, weil sie bis zur 115. Minute nich ein einziges Mal aufs Tor geschossen hatten.