Bereits kurz nach seiner Einwechslung zur Pause für den glücklosen Nico Gonzalez sorgte Paredes für Anschauungsunterricht, wie man sich als Sportsmann nicht verhält. In der 51. Minute checkte er Rodri ohne Kampf um den Ball im Mittelfeld einfach um. Der ließ sich anschließend theatralisch fallen, was den 32-Jährigen auf die Palme brachte.
Tiefpunkt einer beschämenden Leistung: Leandro Paredes sorgt im WM-Finale für einen Eklat
Paredes erlebt mit Glück das Ende des Spiels
Paredes stürmte anschließend auf den am Boden liegenden Rodri zu, schubste dabei zweimal Dani Olmo zu Boden - und das alles vor den Augen von Schiedsrichter Slavko Vincic, der ihm sofort die Gelbe Karte zeigte.
Auch in den Minuten danach gab sich Paredes als Rüpel auf dem Platz und hatte letztlich Glück, nicht in der 60. Minute nach einem Einsteigen gegen Pedro Porro vom Platz zu fliegen. Zwar beruhigte er sich danach etwas, der Albiceleste konnte er spielerisch aber dennoch kaum was geben. Die Argentinier waren im Finale nahezu chancenlos und stellten zudem einen Negativrekord für die Ewigkeit auf, weil sie bis zur 115. Minute nich ein einziges Mal aufs Tor geschossen hatten.
- Getty Images
Leandro Paredes sorgt für Eklat im WM-Finale
Der unrühmliche Tiefpunkt in Paredes' denkwürdigem Final-Auftritt (SPOX-Note 6) folgte unmittelbar nach Abpfiff der Verlängerung, in der Argentinien letztlich durch das goldene Tor von Ferran Torres unterlag. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte zunächst den eingewechselten Eric Garcia getreten, ehe der gar nicht eingewechselte Gavi seinem spanischen Teamkollegen zur Hilfe eilen wollte.
Dann verlor Paredes völlig die Kontrolle, schubste Gavi weg, packte sich den Barca-Spieler noch einmal, rang ihn nieder und gab ihm noch einen Treffer ins Gesicht mit. Paredes sah folgerichtig noch die glatte Rote Karte und dürfte auch darüber hinaus noch länger gesperrt werden.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen