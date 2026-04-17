Thomas Tuchel wusste angeblich nicht, dass Josip Stanisic Deutsch kann: Uli Hoeneß tritt erneut gegen ehemaligen Trainer des FC Bayern München nach

"Den Stanisic hat er mal gefragt, ob er Deutsch kann, dabei ist er hier geboren", erzählte der Klubpatron und betonte: "Das sind alles so Dinge, die nicht gehen. Und da ist der große Unterschied."

Was die Geschichte so unglaublich macht? Stanisic ist zwar kroatischer Nationalspieler, kam allerdings in München auf die Welt. Der vielseitige Verteidiger hatte somit auch die Möglichkeit, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Der 26-Jährige entschied sich jedoch bewusst dafür, die Farben des Herkunftslandes seiner Familie zu tragen.

Seit 2017 steht Stanisic außerdem beim FC Bayern unter Vertrag, nachdem er in seiner Jugend bei anderen Münchner Vereinen verbracht hatte. Unter Tuchel spielte er anders als aktuell keine große Rolle beim deutschen Rekordmeister und wurde im Sommer 2023 deshalb zu Bayer Leverkusen verliehen. Kurios: Mit der Werkself wurde er Meister und durchbrach damit die elf Jahre anhaltenden Meisterserie seines Stammklubs.

Stanisic kehrte anschließend zurück, während Tuchel durch Vincent Kompany ersetzt wurde. Spätestens seit dieser Spielzeit ist er ein elementarer Bestandteil in der Mannschaft des Belgiers. Auf den Unterschied zu seinen Vorgängern angesprochen, sagte Hoeneß. "Zwei Dinge sind wichtig. Dieser Trainer macht jeden Spieler besser. Und ich habe ihn noch nie eine Pressekonferenz leiten sehen, dass er gesagt hat: Ich brauche einen linken Verteidiger, ich brauche einen rechten Verteidiger, wie das unter Tuchel der Fall war."