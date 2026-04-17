Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel nachgetreten und eine schier unglaubliche Geschichte aus dessen Amtszeit enthüllt. Im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder behauptete Hoeneß, dass der heutige Nationalcoach Englands nicht gewusst habe, dass Josip Stanisic der deutschen Sprache mächtig sei.
Thomas Tuchel wusste angeblich nicht, dass Josip Stanisic Deutsch kann: Uli Hoeneß tritt erneut gegen ehemaligen Trainer des FC Bayern München nach
"Den Stanisic hat er mal gefragt, ob er Deutsch kann"
"Den Stanisic hat er mal gefragt, ob er Deutsch kann, dabei ist er hier geboren", erzählte der Klubpatron und betonte: "Das sind alles so Dinge, die nicht gehen. Und da ist der große Unterschied."
Was die Geschichte so unglaublich macht? Stanisic ist zwar kroatischer Nationalspieler, kam allerdings in München auf die Welt. Der vielseitige Verteidiger hatte somit auch die Möglichkeit, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Der 26-Jährige entschied sich jedoch bewusst dafür, die Farben des Herkunftslandes seiner Familie zu tragen.
Seit 2017 steht Stanisic außerdem beim FC Bayern unter Vertrag, nachdem er in seiner Jugend bei anderen Münchner Vereinen verbracht hatte. Unter Tuchel spielte er anders als aktuell keine große Rolle beim deutschen Rekordmeister und wurde im Sommer 2023 deshalb zu Bayer Leverkusen verliehen. Kurios: Mit der Werkself wurde er Meister und durchbrach damit die elf Jahre anhaltenden Meisterserie seines Stammklubs.
Stanisic kehrte anschließend zurück, während Tuchel durch Vincent Kompany ersetzt wurde. Spätestens seit dieser Spielzeit ist er ein elementarer Bestandteil in der Mannschaft des Belgiers. Auf den Unterschied zu seinen Vorgängern angesprochen, sagte Hoeneß. "Zwei Dinge sind wichtig. Dieser Trainer macht jeden Spieler besser. Und ich habe ihn noch nie eine Pressekonferenz leiten sehen, dass er gesagt hat: Ich brauche einen linken Verteidiger, ich brauche einen rechten Verteidiger, wie das unter Tuchel der Fall war."
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Hoeneß waren Tuchels öffentliche Auftritte ein Dorn im Auge
Hoeneß kann sich noch gut an die öffentlichen Auftritte Tuchels erinnern. "Wenn da nicht gut gespielt wurde, hat der sich nie selbst hinterfragt, sondern da war immer die Mannschaft schuld: 'Mit dem rechten Verteidiger geht das nicht, Kimmich ist auch nicht so ein guter Spieler'", sagte der 74-Jährige und ergänzte: "Und bei (Ryan) Gravenberch, der jetzt in Liverpool spielt: 'Den kann ich überhaupt nicht gebrauchen.'"
Tuchel hatte unter anderem immer wieder darauf hingewiesen, eine "Holding Six" in seinem Kader zu vermissen. Wunschspieler war Joao Palhinha, der allerdings erst mit Tuchels Ende in München aufkreuzte. Ein Transfer im Jahr zuvor war auf der Zielgeraden gescheitert, weil sein damaliger Arbeitgeber FC Fulham keinen passenden Ersatz gefunden hatte. Unter Kompany kam der Portugiese jedoch nie über eine Reservistenrolle hinaus und wurde deshalb zu Tottenham Hotspur verliehen. Noch ist offen, ob die Spurs die Kaufoption ziehen und den Bayern das Tuchel-Überbleibsel abnehmen.
Tuchel hatte im März 2023 von Julian Nagelsmann übernommen, ehe das Kapitel nach seiner ersten vollständigen Saison als FCB-Coach schon wieder beendet war. Es folgte eine lange Suche nach einem Nachfolger, weshalb in der Führungsetage auch kurzzeitig ein Umdenken bezüglich Tuchel stattgefunden hatte. Schließlich war er es selbst, der einen Verbleib ablehnte. Nach mehreren Absagen installierte Sportvorstand Max Eberl dann Kompany, was sich bekanntlich als Glücksgriff entpuppte.
Hoeneß: Nicht der erste Nachtritt gegen Tuchel
Derweil ist es bei weitem nicht das erste Mal, dass Hoeneß gegen Tuchel nachtritt. "Privat war unser Verhältnis bis zum Schluss total in Ordnung. Aber er hat in vielen Bereichen einfach eine ganz andere Auffassung, wie man eine Mannschaft führt", sagte Hoeneß beispielsweise im Interview mit t-online.
Außerdem habe sich Tuchel für "relativ viele Transfers" ausgesprochen, sagte Hoeneß und schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie im Gespräch mit Söder: "Wir wollten dagegen versuchen, mit mehr eigenen Spielern auch mittelfristig zu arbeiten. Wenn ich daran denke, wie viele teure Spieler da immer wieder gefordert wurden. Jedes Mal, wenn wir einen verletzten Spieler hatten, wurde nach neuen Spielern gerufen. Das war eine permanente Diskussion um Spieler." Etwaige Forderungen habe er von Kompany "noch nie gehört".
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.