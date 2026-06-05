Thomas Tuchel überraschte mit Nominierung für WM: Ist das sein überraschender Plan mit Harry Kane vom FC Bayern München?

Alternativen für Kane in Tuchels Kader sind Ollie Watkins von Europa-League-Sieger Aston Villa und Ivan Toney von Al-Ahli. Die Experten sind sich sicher, dass Kane zum Auftakt gegen Kroatien starten werde, aber je nach Verlauf schon im zweiten Spiel gegen Ghana weniger Minuten bekomme und im Optimalfall zum Abschluss der Gruppenphase gegen Panama sogar pausieren könne.

Kane, der Ende Juli 33 Jahre alt wird, absolvierte in der abgelaufenen Saison 51 Pflichtspiele für die Bayern und stand dabei 4050 Minuten auf dem Feld. Testspiele und fünf Länderspiele mit über 400 Minuten kommen seit September 2025 noch dazu.

Sollte Tuchel tatsächlich so verfahren, dann will er augenscheinlich sicherstellen, dass Kane so fit wie möglich in den entscheidenden Spielen der K.o.-Runde, sofern England weit kommt, aufspielen kann.

Die Three Lions bestreiten ihre Spiele der Gruppenphase in Arlington/Texas, in Boston/Massachusetts und in East Rutherford/New Jersey.