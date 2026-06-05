Der Hintergrund dafür seien die enorm hohen Temperaturen, die an den unterschiedlichen Austragungsorten der englischen Gruppenspiele bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu erwarten sind. Das berichtet Sky Sports. Man gehe davon aus, dass Tuchel Kane wann immer möglich Pausen gewähren werde.
Thomas Tuchel überraschte mit Nominierung für WM: Ist das sein überraschender Plan mit Harry Kane vom FC Bayern München?
Thomas Tuchel nominiert drei echte Mittelstürmer
Damit wäre auch der Umstand erklärt, warum der deutsche Trainer der Three Lions drei echte Stoßstürmer in seinen Kader für die Endrunde berief.
Diese habe viele Experten überrascht, denn "das hat er zuvor in keinem seiner Kader für die Qualifikation getan", berichtete Sky-Sports-Reporter Rob Dorsett aus dem derzeitigen Trainingslager der Engländer in Miami, in dem man sich für die WM-Generalprobe gegen Neuseeland in Kansas City vorbereitet.
- The FA
Ollie Watkins und Ivan Toney stehen als Kane-Backups bereit
Alternativen für Kane in Tuchels Kader sind Ollie Watkins von Europa-League-Sieger Aston Villa und Ivan Toney von Al-Ahli. Die Experten sind sich sicher, dass Kane zum Auftakt gegen Kroatien starten werde, aber je nach Verlauf schon im zweiten Spiel gegen Ghana weniger Minuten bekomme und im Optimalfall zum Abschluss der Gruppenphase gegen Panama sogar pausieren könne.
Kane, der Ende Juli 33 Jahre alt wird, absolvierte in der abgelaufenen Saison 51 Pflichtspiele für die Bayern und stand dabei 4050 Minuten auf dem Feld. Testspiele und fünf Länderspiele mit über 400 Minuten kommen seit September 2025 noch dazu.
Sollte Tuchel tatsächlich so verfahren, dann will er augenscheinlich sicherstellen, dass Kane so fit wie möglich in den entscheidenden Spielen der K.o.-Runde, sofern England weit kommt, aufspielen kann.
Die Three Lions bestreiten ihre Spiele der Gruppenphase in Arlington/Texas, in Boston/Massachusetts und in East Rutherford/New Jersey.
Harry Kane in der Saison 2025/26: Seine Leistungsdaten
Team
Spiele
Tore
Assists
Minuten
FC Bayern
51
61
7
4050
England
5
5
-
411
gesamt
56
66
7
4461