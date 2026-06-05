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Harry KANE-england-202511(C)Getty Images
Oliver Wittenburg

Thomas Tuchel überraschte mit Nominierung für WM: Ist das sein überraschender Plan mit Harry Kane vom FC Bayern München?

Weltmeisterschaft
England

Harry Kane ist als Kapitän und Torjäger für die Three Lions genauso wichtig wie für den FC Bayern. Trotzdem könnte er bei der WM weniger Spielzeit bekommen als angenommen.

Der Hintergrund dafür seien die enorm hohen Temperaturen, die an den unterschiedlichen Austragungsorten der englischen Gruppenspiele bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zu erwarten sind. Das berichtet Sky Sports. Man gehe davon aus, dass Tuchel Kane wann immer möglich Pausen gewähren werde.

  • Thomas Tuchel nominiert drei echte Mittelstürmer

    Damit wäre auch der Umstand erklärt, warum der deutsche Trainer der Three Lions drei echte Stoßstürmer in seinen Kader für die Endrunde berief.

    Diese habe viele Experten überrascht, denn "das hat er zuvor in keinem seiner Kader für die Qualifikation getan", berichtete Sky-Sports-Reporter Rob Dorsett aus dem derzeitigen Trainingslager der Engländer in Miami, in dem man sich für die WM-Generalprobe gegen Neuseeland in Kansas City vorbereitet.


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  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Ollie Watkins und Ivan Toney stehen als Kane-Backups bereit

    Alternativen für Kane in Tuchels Kader sind Ollie Watkins von Europa-League-Sieger Aston Villa und Ivan Toney von Al-Ahli. Die Experten sind sich sicher, dass Kane zum Auftakt gegen Kroatien starten werde, aber je nach Verlauf schon im zweiten Spiel gegen Ghana weniger Minuten bekomme und im Optimalfall zum Abschluss der Gruppenphase gegen Panama sogar pausieren könne.

    Kane, der Ende Juli 33 Jahre alt wird, absolvierte in der abgelaufenen Saison 51 Pflichtspiele für die Bayern und stand dabei 4050 Minuten auf dem Feld. Testspiele und fünf Länderspiele mit über 400 Minuten kommen seit September 2025 noch dazu.

    Sollte Tuchel tatsächlich so verfahren, dann will er augenscheinlich sicherstellen, dass Kane so fit wie möglich in den entscheidenden Spielen der K.o.-Runde, sofern England weit kommt, aufspielen kann.

    Die Three Lions bestreiten ihre Spiele der Gruppenphase in Arlington/Texas, in Boston/Massachusetts und in East Rutherford/New Jersey.

  • Harry Kane in der Saison 2025/26: Seine Leistungsdaten


    Team

    Spiele

    Tore

    Assists

    Minuten

    FC Bayern

    51

    61

    7

    4050

    England

    5

    5

    -

    411

    gesamt

    56

    66

    7

    4461


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