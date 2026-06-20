Thomas Tuchel strich ihn aus dem Kader: Ausgebooteter England-Star mit kurioser Aktion in New York City

Trotz seiner Nicht-Teilnahme am derzeit stattfindenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hatte Maguire sichtlich gut Laune und ließ sich mit den Fans auf kurze Gespräche ein und für Fotos ablichten.

In einer Story auf seinem Instagram-Kanal posierte der Engländer und schrieb: "Es ist immer schön, die Fans auf der ganzen Welt zu sehen."

Obwohl der 33-Jährige bei Manchester United eine starke Saison gespielt hatte, wurde er von Coach Thomas Tuchel etwas überraschend nicht in das englische Aufgebot berufen.

Im Podcast 'Rest is Football' mit Englands Sturmlegende Gary Lineker schilderte Maguire, wie Tuchels Abservierung im Mai ablief. "Er hat alle per FaceTime angerufen", so der Innenverteidiger. "Da war ein ziemlich unangenehmes Gespräch."