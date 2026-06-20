Der 33-jährige Verteidiger von Manchester United nahm am vergangenen Donnerstag an einer Veranstaltung in New York City teil, bei der er Sticker und Hefte des italienischen Sammelalben-Herstellers Panini an anwesende Fans verteilte.
Thomas Tuchel strich ihn aus dem Kader: Ausgebooteter England-Star mit kurioser Aktion in New York City
Trotz seiner Nicht-Teilnahme am derzeit stattfindenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hatte Maguire sichtlich gut Laune und ließ sich mit den Fans auf kurze Gespräche ein und für Fotos ablichten.
In einer Story auf seinem Instagram-Kanal posierte der Engländer und schrieb: "Es ist immer schön, die Fans auf der ganzen Welt zu sehen."
Obwohl der 33-Jährige bei Manchester United eine starke Saison gespielt hatte, wurde er von Coach Thomas Tuchel etwas überraschend nicht in das englische Aufgebot berufen.
Im Podcast 'Rest is Football' mit Englands Sturmlegende Gary Lineker schilderte Maguire, wie Tuchels Abservierung im Mai ablief. "Er hat alle per FaceTime angerufen", so der Innenverteidiger. "Da war ein ziemlich unangenehmes Gespräch."
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Maguire beklagt Ausbootung durch Thomas Tuchel
Zunächst habe der Deutsche ihm per Textnachricht eine Uhrzeit genannt und sich dann gemeldet. "Das ist eine ziemlich einzigartige Weise, sowas zu machen. Denn es dürfte doch schwierig sein, die Reaktionen jedes Spielers zu sehen", mutmaßte Maguire über das Format des Videoanrufs.
Der Abwehrspieler hatte sich nach jahrelanger Abwesenheit im Frühjahr zurück in die Nationalmannschaft gekämpft und sich nach einem starken Saisonendspurt mit United Hoffnungen auf das Ticket zur WM-Endrunde gemacht.
Allerdings entschied sich Tuchel gegen den 66-fachen Nationalspieler und nahm stattdessen für das Defensivzentrum Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) und Dan Burn (34, Newcastle United) mit. Auch der vielseitige John Stones (32, Manchester City) ist angesichts seiner Krankenakte durchaus überraschend dabei.
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.