Thomas Tuchel fällt eine brisante Entscheidung fast auf die Füße! England entgeht WM-Blamage dank überraschender Änderung und Harry Kane

Als sich Harry Kane kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit im Strafraum den Ball am herausstürzenden DR-Kongo-Keeper Lionel Mpasi vorbei legte und zu Boden ging, rechneten alle in Atlanta damit, dass Schiedsrichter Adham Makhadmeh pfeifen und auf den Punkt zeigen würde. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus, stattdessen zeigte der Jordanier an: Kane hat sich schlichtweg fallen lassen.

Eine mutige Entscheidung, die der VAR im Anschluss zwar natürlich prüfte, allerdings nicht zur Debatte stellte. Zwar berührte Mpasi Kane mit seiner Hand am Fuß, doch die Bewegung des Torhüters war nicht unbedingt aktiv, sondern eher schon im Zurückziehen begriffen. Zudem suchte der englische Torjäger den Kontakt, wie es so häufig der Fall ist und wonach der Stürmer auch so häufig den Elfmeter bekommt. Umso fassungsloser war Kane über die Entscheidung des Unparteiischen, ihm keinen Strafstoß zu geben.

Doch zur Wahrheit gehört, dass der Bewegungsablauf des Bayern-Stars ziemlich gelernt wirkte. Er fädelte ein, spürte den Kontakt und fiel. In der Gewissheit, dafür einen Elfmeter zu bekommen und diesen traumwandlerisch sicher wie (fast) immer zum Ausgleich in die Maschen zu setzen. DR Kongo hätte sich über einen Strafstoß zwar nicht beschweren können, doch bei genauer Betrachtung war es irgendwie auch vertretbar, nicht zu pfeifen.

In eine ähnliche Kerbe schlug Bayern-Ikone und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger bei Halbzeit: "Die Berührung ist zwar da, aber er (Kane, d.Red.) hebt zu früh ab. Das wirkt mir zu sehr so, dass er diesen Elfmeter schinden will. Wenn er das ein bisschen geschickter macht und nicht so plump in den Torwart reinfällt, hätte es Elfmeter geben können."

Weil es den Strafstoß nicht gab, blieb es beim Rückstand. Und das noch ziemlich lange. Bis zur 75. Minute bangte England, allmählich begann das Albtraumszenario Form anzunehmen. Doch dann kam eben Kane: Per Kopf besorgte er den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und kurz vor Schluss (86. Minute) legte der FCB-Angreifer mit einer absoluten Willensleistung nach. Hartnäckig brachte er sich in Abschlussposition, hämmerte den Ball dann zum 2:1-Endstand in den Winkel. Die Steine der Erleichterung, die Englands Stars vom Herzen fielen, sie waren bis weit außerhalb Atlantas Spürbar.