Thomas Tuchel fällt eine brisante Entscheidung fast auf die Füße! England entgeht WM-Blamage dank überraschender Änderung und Harry Kane

Aufgrund der haushohen Favoritenrolle des englischen Starensembles war es erwartbar, dass DR Kongo sein Heil allen voran in einer kompakten Defensivarbeit suchen würde. Das taten die Afrikaner dann auch, verschoben enorm diszipliniert, ließen in den meisten Teilen nur wenige Lücken und verteidigten in letzter Linie mit allem, was sie hatten.
Doch der Schlüssel dafür, dass sie England derart große Schwierigkeiten machten, war längst nicht nur das. Stattdessen war die spielerische Stärke, die der Außenseiter an den Tag legte, mindestens genau so wichtig. So gelang es DR Kongo immer wieder, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, das Spiel auch mal länger weit weg vom eigenen Tor zu halten, England zu beschäftigen und selbst nicht dauerhaft unter Druck zu stehen.
Es spricht für die fußballerische Qualität von DR Kongo, dass das gegen den auf dem Papier deutlich besser besetzten Gegner möglich war. Mit schönen Passstafetten ließ die Mannschaft von Trainer Sebastien Desabre die hochgehandelten englischen Gegenspieler immer wieder gut laufen, das Dreier-Mittelfeld um Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) und Samuel Moutoussamy (Atromitos Athen) bestach mit Ball- und Passsicherheit.
Die beiden Flügelspieler Nathanael Mbuku (FC Augsburg) und eben Cipenga unterstützten dabei gut, das Positionsspiel war häufig auf den Punkt. Und Yoane Wissa in der Sturmspitze gefiel derweil als Wandspieler, hatte kurz vor der Pause mit seinem Pfostenschuss sogar das 2:0 auf dem Fuß. Wer weiß, ob England dann noch einmal zurückgekommen wäre.
Jude Bellingham und Co. schienen vom auch mit Ball starken Vortrag ihres Gegners zuweilen überrascht und taten sich in weiten Teilen der Partie schwer damit, selbst gefährlich zu werden. Vor allem zwei Muster kristallisierten sich im Offensivspiel des strauchelnden, aber letztlich nicht gefallenen WM-Mitfavoriten nach der ersten Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit heraus.
Erstens Halbfeldflanken, um sich nicht durch den dichten Block des Gegners spielen zu müssen, und die bei Harry Kane oder dem aus dem Mittelfeld vorstoßenden Jude Bellingham landeten. Und zweitens Dribblings von Noni Madueke. Wenn es die Tuchel-Elf schaffte, den Arsenal-Star mit dem herausragenden Antritt und der engen Ballführung auf seiner rechten Seite ins Eins-gegen-Eins mit Gegenspieler Arthur Masuaku zu bringen, war Letzterer oft überfordert und es wurde gefährlich im Strafraum von DR Kongo.
Madueke nahm Tuchel nach einer Stunde aber ebenso wie Pendant Marcus Rashford vom Platz, brachte mit Bukayo Saka und Anthony Gordon zwei frische Kräfte für die Flügel. Das zahlte sich allerdings erst so richtig aus, als Tuchel nach der Trinkpause in Durchgang zwei einen weiteren Wechsel und damit verbunden auch einen letztlich mitentscheidenden taktischen Kniff vornahm: Für den schwachen Rechtsverteidiger Spence brachte Englands deutscher Coach in der 71. Minute den offensiven Mittelfeldspieler Eberechi Eze.
Declan Rice rückte dafür von der Sechs auf die Position rechts hinten in der Viererkette, trotz ungewohnter Rolle machte der Arsenal-Star seine Sache dort deutlich besser als zuvor Spence. Im Zusammenspiel damit, dass der eingewechselte Eze im Mittelfeldzentrum weiter vorgezogen agierte als Rice, konnte England in der Schlussphase mehr Wucht in Strafraumnähe entfalten. Das Anrennen wurde so immer vehementer, während DR Kongo in den letzten 20 Minuten kaum noch Entlastungsmomente schaffen konnte.
Den Schlüssel zum Sieg gaben die Afrikaner auch deshalb aus der Hand.