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Thomas TuchelGetty Images
Oliver Maywurm

Thomas Tuchel fällt eine brisante Entscheidung fast auf die Füße! England entgeht WM-Blamage dank überraschender Änderung und Harry Kane

Weltmeisterschaft
FEATURES
England - DR Kongo
England
DR Kongo
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

DR Kongo schnuppert im WM-Sechzehntelfinale gegen England an der Sensation. Doch dann bewahrt Harry Kane den Three Lions ihren großen Traum doch noch.

Ganz hartes Stück Arbeit für England! Im Sechzehntelfinale der WM 2026 lief der Mitfavorit auf den Titel gegen DR Kongo lange einem 0:1-Rückstand hinterher, den Brian Cipenga in der 7. Minute besorgt hatte.

Bis in die Schlussphase hinein zitterten die Engländer und mussten das frühe Aus fürchten, ehe Harry Kane in der 75. Minute zum Ausgleich traf. Der 32-Jährige vom FC Bayern war es dann auch, der in der 86. Minute zum 2:1-Sieg einnetzte und die Three Lions vor einer Verlängerung bewahrte.

Drei Dinge, die bei Englands mühsamem Einzug ins WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko (Montag, 2 Uhr deutsche Zeit) auffielen.

  • Harry Kane will Elfmeter schinden - und wird dann zum Helden

    Als sich Harry Kane kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit im Strafraum den Ball am herausstürzenden DR-Kongo-Keeper Lionel Mpasi vorbei legte und zu Boden ging, rechneten alle in Atlanta damit, dass Schiedsrichter Adham Makhadmeh pfeifen und auf den Punkt zeigen würde. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus, stattdessen zeigte der Jordanier an: Kane hat sich schlichtweg fallen lassen.

    Eine mutige Entscheidung, die der VAR im Anschluss zwar natürlich prüfte, allerdings nicht zur Debatte stellte. Zwar berührte Mpasi Kane mit seiner Hand am Fuß, doch die Bewegung des Torhüters war nicht unbedingt aktiv, sondern eher schon im Zurückziehen begriffen. Zudem suchte der englische Torjäger den Kontakt, wie es so häufig der Fall ist und wonach der Stürmer auch so häufig den Elfmeter bekommt. Umso fassungsloser war Kane über die Entscheidung des Unparteiischen, ihm keinen Strafstoß zu geben.

    Doch zur Wahrheit gehört, dass der Bewegungsablauf des Bayern-Stars ziemlich gelernt wirkte. Er fädelte ein, spürte den Kontakt und fiel. In der Gewissheit, dafür einen Elfmeter zu bekommen und diesen traumwandlerisch sicher wie (fast) immer zum Ausgleich in die Maschen zu setzen. DR Kongo hätte sich über einen Strafstoß zwar nicht beschweren können, doch bei genauer Betrachtung war es irgendwie auch vertretbar, nicht zu pfeifen.

    In eine ähnliche Kerbe schlug Bayern-Ikone und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger bei Halbzeit: "Die Berührung ist zwar da, aber er (Kane, d.Red.) hebt zu früh ab. Das wirkt mir zu sehr so, dass er diesen Elfmeter schinden will. Wenn er das ein bisschen geschickter macht und nicht so plump in den Torwart reinfällt, hätte es Elfmeter geben können."

    Weil es den Strafstoß nicht gab, blieb es beim Rückstand. Und das noch ziemlich lange. Bis zur 75. Minute bangte England, allmählich begann das Albtraumszenario Form anzunehmen. Doch dann kam eben Kane: Per Kopf besorgte er den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 und kurz vor Schluss (86. Minute) legte der FCB-Angreifer mit einer absoluten Willensleistung nach. Hartnäckig brachte er sich in Abschlussposition, hämmerte den Ball dann zum 2:1-Endstand in den Winkel. Die Steine der Erleichterung, die Englands Stars vom Herzen fielen, sie waren bis weit außerhalb Atlantas Spürbar.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel fällt gegen Kongo eine brisante Entscheidung beinahe auf die Füße

    Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold zählte zu den vielen hochkarätigen Namen, auf die Englands Trainer Thomas Tuchel in seinem Kader für die WM 2026 freiwillig und viel diskutiert verzichtete. Und weil mit Reece James und Jarell Quansah zwei der Optionen, die Tuchel für rechts hinten mitnahm, das Sechzehntelfinale gegen DR Kongo verletzt verpassten, musste Djed Spence – im Verein bei Tottenham Hotspur zuletzt meist Linksverteidiger – von Beginn an ran.

    Weil der 25-Jährige weit davon entfernt war, im ersten englischen K.o.-Spiel bei dieser WM überzeugend aufzutreten, könnte Tuchel die brisante Personalie Alexander-Arnold jetzt wieder einholen. Spence sah beim frühen Gegentor ganz schlecht aus: Beim Zuspiel von Chancel Mbemba aus dem Halbfeld ließ er sich von Noah Sadiki nach innen ziehen, anstatt Sechser Elliot Anderson ein Signal zu geben, dass er den einlaufenden Mittelfeldspieler der DR Kongo übernehmen solle. Spences rechte Seite war damit völlig verwaist. Und so hatte Brian Cipenga dort alle Zeit der Welt, um sich den Ball zurechtzulegen und Jordan Pickford zu überwinden.

    Spence hatte indes auch abgesehen von seinen Aktien am 0:1 mitunter große Probleme. Der enorm wendige Cipenga machte dem Spurs-Verteidiger immer wieder das Leben schwer, spielte Spence teilweise schwindelig. Der Marktwert des Engländers liegt bei 30 Millionen Euro, während Cipenga erst seit gut einem halben Jahr mehr als eine Million Euro wert ist (Quelle: Transfermarkt).

    Der 28-Jährige wechselte gerade innerhalb der zweiten spanischen Liga von CD Castellon zu UD Almeria. Bis vor drei Jahren kickte Cipenga noch in der dritten portugiesischen Liga für einen Verein namens Vilavardense FC, war weit entfernt von einer Weltbühne wie an diesem Mittwoch in Atlanta.

    Erst im Oktober hatte der in Kinshasa geborene 1,72-Meter-Mann in der Nationalmannschaft debütiert, im letzten Gruppenspiel gegen Usbekistan (3:1) war er zu seiner WM-Premiere gekommen. Und weil er da überzeugte, durfte Cipenga auch gegen England beginnen – und machte einem Premier-League-Verteidiger mal so richtig das Leben schwer.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel behebt Englands Probleme mit späten Wechseln und Rice als Rechtsverteidiger

    Aufgrund der haushohen Favoritenrolle des englischen Starensembles war es erwartbar, dass DR Kongo sein Heil allen voran in einer kompakten Defensivarbeit suchen würde. Das taten die Afrikaner dann auch, verschoben enorm diszipliniert, ließen in den meisten Teilen nur wenige Lücken und verteidigten in letzter Linie mit allem, was sie hatten.

    Doch der Schlüssel dafür, dass sie England derart große Schwierigkeiten machten, war längst nicht nur das. Stattdessen war die spielerische Stärke, die der Außenseiter an den Tag legte, mindestens genau so wichtig. So gelang es DR Kongo immer wieder, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, das Spiel auch mal länger weit weg vom eigenen Tor zu halten, England zu beschäftigen und selbst nicht dauerhaft unter Druck zu stehen.

    Es spricht für die fußballerische Qualität von DR Kongo, dass das gegen den auf dem Papier deutlich besser besetzten Gegner möglich war. Mit schönen Passstafetten ließ die Mannschaft von Trainer Sebastien Desabre die hochgehandelten englischen Gegenspieler immer wieder gut laufen, das Dreier-Mittelfeld um Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) und Samuel Moutoussamy (Atromitos Athen) bestach mit Ball- und Passsicherheit.

    Die beiden Flügelspieler Nathanael Mbuku (FC Augsburg) und eben Cipenga unterstützten dabei gut, das Positionsspiel war häufig auf den Punkt. Und Yoane Wissa in der Sturmspitze gefiel derweil als Wandspieler, hatte kurz vor der Pause mit seinem Pfostenschuss sogar das 2:0 auf dem Fuß. Wer weiß, ob England dann noch einmal zurückgekommen wäre.

    Jude Bellingham und Co. schienen vom auch mit Ball starken Vortrag ihres Gegners zuweilen überrascht und taten sich in weiten Teilen der Partie schwer damit, selbst gefährlich zu werden. Vor allem zwei Muster kristallisierten sich im Offensivspiel des strauchelnden, aber letztlich nicht gefallenen WM-Mitfavoriten nach der ersten Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit heraus.

    Erstens Halbfeldflanken, um sich nicht durch den dichten Block des Gegners spielen zu müssen, und die bei Harry Kane oder dem aus dem Mittelfeld vorstoßenden Jude Bellingham landeten. Und zweitens Dribblings von Noni Madueke. Wenn es die Tuchel-Elf schaffte, den Arsenal-Star mit dem herausragenden Antritt und der engen Ballführung auf seiner rechten Seite ins Eins-gegen-Eins mit Gegenspieler Arthur Masuaku zu bringen, war Letzterer oft überfordert und es wurde gefährlich im Strafraum von DR Kongo.

    Madueke nahm Tuchel nach einer Stunde aber ebenso wie Pendant Marcus Rashford vom Platz, brachte mit Bukayo Saka und Anthony Gordon zwei frische Kräfte für die Flügel. Das zahlte sich allerdings erst so richtig aus, als Tuchel nach der Trinkpause in Durchgang zwei einen weiteren Wechsel und damit verbunden auch einen letztlich mitentscheidenden taktischen Kniff vornahm: Für den schwachen Rechtsverteidiger Spence brachte Englands deutscher Coach in der 71. Minute den offensiven Mittelfeldspieler Eberechi Eze.

    Declan Rice rückte dafür von der Sechs auf die Position rechts hinten in der Viererkette, trotz ungewohnter Rolle machte der Arsenal-Star seine Sache dort deutlich besser als zuvor Spence. Im Zusammenspiel damit, dass der eingewechselte Eze im Mittelfeldzentrum weiter vorgezogen agierte als Rice, konnte England in der Schlussphase mehr Wucht in Strafraumnähe entfalten. Das Anrennen wurde so immer vehementer, während DR Kongo in den letzten 20 Minuten kaum noch Entlastungsmomente schaffen konnte.

    Den Schlüssel zum Sieg gaben die Afrikaner auch deshalb aus der Hand.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    England vs. DR Kongo 2:1 (0:1) - die Daten zum Spiel


    Spiel

    England vs. DR Kongo

    Ergebnis

    2:1 (0:1)

    Tore

    0:1 Cipenga (7.), 1:1, 2:1 Kane (75., 86.)

    Wettbewerb

    WM 2026, Sechzehntelfinale

    Spielort

    Atlanta (USA)


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