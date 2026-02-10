Goal.com
Thomas Frank – es ist vorbei! Tottenham steht unter dem dänischen Trainer vor dem Abstieg und muss im gesamten Verein tiefgreifende Veränderungen vornehmen, bevor es zu spät ist.

Tottenham Hotspur liegt auf Platz 15 der Premier League-Tabelle. Der Verein hat nur sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. In acht Ligaspielen im Jahr 2026 gab es keinen einzigen Sieg. Die nächsten beiden Spiele bestreitet der Verein gegen Newcastle und Arsenal, gegen die er in der jüngeren Vergangenheit keine gute Bilanz vorweisen kann. Dennoch scheint es innerhalb des Vereins kaum Anzeichen für Besorgnis zu geben, dass diese Saison sehr wohl in einer Katastrophe enden könnte.

Zum zweiten Mal in Folge laufen die Spurs Gefahr, weit unten in der Tabelle zu landen. In der Saison 2024/25 blieben sie vom Abstieg verschont, weil die drei Absteiger eindeutig nicht das Niveau hatten, um überhaupt um den Klassenerhalt zu kämpfen, aber die Premier League ist jetzt ein ganz anderes Kaliber.

Bei Tottenham ist so viel schiefgelaufen, dass es dazu kommen konnte. Sieben Jahre sind seit dem ersten Einzug ins Champions-League-Finale vergangen, etwas mehr als sechs Monate seit dem Gewinn der Europa League, doch der Verein ist aus der Stabilität in das Chaos gestürzt.

In der lilywhite Hälfte von Nord-London sind viele Korrekturen und Veränderungen notwendig, angefangen bei Cheftrainer Thomas Frank.

    Der schlechteste Manager in der Geschichte der „Big Six“

    Beginnen wir mit den Fakten und den nüchternen Zahlen. Seit 2010 hat kein Trainer eines Teams aus den „Big Six“ – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United oder Tottenham –, der mindestens zehn Spiele betreut hat, eine schlechtere Siegquote oder Punktzahl pro Spiel erzielt als Frank.

    Mit 1,16 Punkten pro Spiel – 29 aus 25 Spielen, was auf eine Saison mit 38 Spielen hochgerechnet 44 entspricht – ist Franks Durchschnitt schlechter als der von Ruben Amorim bei Manchester United (1,23), Roy Hodgson bei Liverpool (1,25) und Graham Potter bei Chelsea (1,27). Selbst Nuno Espirito Santo kommt in seinen 10 Premier-League-Spielen bei den Spurs auf relativ gute 1,5.

    Als Frank ernannt wurde, behaupteten CEO Vinai Venkatesham und der damalige Vorsitzende Daniel Levy, dass der Däne im Vergleich zu den anderen Kandidaten für die Nachfolge von Ange Postecoglou sehr gut abgeschnitten habe. Venkatesham sagte: „Wir haben einen wirklich sehr gründlichen Prozess in kurzer Zeit durchgeführt. Wir haben 10 Eigenschaften definiert, die unserer Meinung nach wichtig sind, um ein erfolgreicher Trainer bei Tottenham Hotspur zu sein. Wir haben mehr als 30 Kandidaten unter der Leitung unseres technischen Stabs um Johan [Lange, Sportdirektor] sehr detailliert analysiert.

    Wir hatten eine Auswahlliste, haben viel Zeit damit verbracht und Thomas war eindeutig der Kandidat Nummer eins. Ich könnte nicht begeisterter sein, dass er zum Verein kommt. Ich stimme allem zu, was Daniel über seine Eigenschaften gesagt hat. Persönlich freue ich mich besonders darüber, dass er ein hervorragender Förderer junger Spieler ist. Ich bin sehr gespannt darauf, was er mit unserem Kader erreichen kann.“

    Zugegeben, Franks Wechsel von Brentford wurde damals allgemein als vernünftige, wenn auch wenig aufregende Entscheidung angesehen. Diese Entscheidung hat sich jedoch als fatal erwiesen, und der Verein scheint immer noch an den Gefühlen vom letzten Sommer festzuhalten, obwohl diese längst nicht mehr relevant sind.

    Keine Verbindung

    Frank bei Brentford hatte einen Ruf, der einem nun auf paradoxe Weise und mit einer Art Doppeldenken entgegenblickt. Er war bei den Bees-Fans äußerst beliebt und bemühte sich, eine persönliche Verbindung zu ihnen und seinen Spielern aufzubauen, war jedoch noch bekannter dafür, wie er und der Verein Daten nutzten, um ihre Entscheidungen zu treffen. Im Allgemeinen predigte Frank eine Politik des „nie zu hoch und nie zu niedrig“, die am besten durch seine Überzeugung umgesetzt wurde, dass er und seine Mannschaft die Emotionen eines bestimmten Ergebnisses nur maximal 24 Stunden lang spüren sollten.

    In den letzten Jahren blickten andere Teams der „Big Six“ voller Bewunderung auf Frank, und Chelsea und Manchester United führten sogar Vorstellungsgespräche mit ihm. Früher oder später würden wir herausfinden, wie sich Frank in einem Verein behaupten würde, der stärker im Rampenlicht steht. Tatsächlich brach er bei seiner ersten Bewährungsprobe zusammen – einer Eröffnungspressekonferenz mit einem vollbesetzten Medienraum im Juli.

    „Wie ich den Mitarbeitern am ersten Tag hier gesagt habe, verspreche ich Ihnen eines, eines ist zu 100 Prozent sicher – wir werden Fußballspiele verlieren“, sagte Frank und versuchte, die Erwartungen zu dämpfen. „Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die kein einziges Fußballspiel verloren hat. Da gibt es Arsenal, das wir nicht erwähnen dürfen... Damit habe ich meinen ersten Anfängerfehler gemacht! Dann gibt es noch Preston [1889], und das sind die einzigen beiden Mannschaften.“

    Es reichte nicht, dass Frank mit einer anderen Einstellung als seine Vorgänger Postecoglou und Mauricio Pochettino angetreten war, sondern er machte auch einen selbst eingestandenen „Anfängerfehler“, indem er den Rivalen Arsenal lobte. Das wurde im Laufe der Saison zu einem häufigen Thema und drang sogar bis in die Fangemeinde der Gunners vor, die nun singen, dass Frank ein „Silber-Mitglied“ sei, eine der verschiedenen Stufen der offiziellen Arsenal-Mitgliedschaft. Er ist seit langem ein Bewunderer von Mikel Arteta, der ironischerweise viele Elite-Clubs dazu verleitet hat, zu glauben, dass alle Manager ein oder zwei Saisons brauchen, um ihren „Prozess“ in Gang zu bringen. Wir müssen uns gar nicht erst mit den Hintergründen des „Cup-Gate“ befassen.

    Frank hatte bei Brentford eine allgemeine Zustimmungsrate und dank der durchweg guten Presseberichte über den Verein konnte er kaum jemals so ins Straucheln geraten wie jetzt als Trainer der Spurs. Sei es die Frage „Wer ist Eberechi Eze?“ in Bezug auf die gescheiterte Verpflichtung im Sommer, bevor dieser für Arsenal einen Hattrick gegen sie erzielte, der Versuch, ihre Unfähigkeit, den zu Manchester City wechselnden Antoine Semenyo zu verpflichten, als Zeichen von Ambition darzustellen, oder sein neuer Trick, zu sagen, dass Spurs mehr Spiele gewinnen würden, wenn sie so spielen würden wie bei einem 2:0-Rückstand – Frank ist ein PR-Albtraum.

    Die Ablehnung der Spurs-Fans gegenüber Frank hat seit November rapide zugenommen, als sie deutlich gegen Arsenal und den Londoner Rivalen Chelsea verloren haben. Er wird nun regelmäßig bei Auswärtsspielen ausgebuht, während die Spieler Applaus erhalten. Als Frank sagte, dass diejenigen, die Torhüter Guglielmo Vicario nach seinem Patzer bei einer weiteren Niederlage gegen Fulham ausgebuht hatten, keine „echten Tottenham-Fans“ seien, war es schwer, sich einen Weg zurück für ihn vorzustellen. Für die Spurs-Fans ist es schon schlimm genug, dass sie mit die höchsten Preise im Fußball zahlen müssen, um ihre Mannschaft überhaupt sehen zu können.

    Während und nach der Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten West Ham im letzten Monat skandierten die Tottenham-Fans „Du wirst morgen gefeuert” in Richtung des Dänen. Kein Spurs-Trainer war jemals so unbeliebt wie dieser. Selbst die Arsenal-Legende George Graham hat immerhin den Ligapokal gewonnen.

    Kein Stil und keine Substanz

    Die wichtigsten taktischen Fragen hinsichtlich Franks Eignung für Tottenham bezogen sich auf seinen bevorzugten Spielstil. Als Brentford noch in der Championship spielte, agierte der Verein tatsächlich offensiv und mit Stil, aber das ist nun schon über ein halbes Jahrzehnt her, und es war nicht sicher, dass diese Taktik auf einem höheren Niveau funktionieren würde. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum Frank nach dem Aufstieg 2021 zu einem konservativeren Ansatz überging.

    Seine Mannschaft in Brentford war immer dann am besten, wenn sie im Umschaltspiel und im Konter agierte, weshalb sie so oft erfolgreich gegen die Elite der Premier League war. Aber Tottenham hat unter Frank nie eine konstante Offensivstärke gezeigt, unabhängig vom Gegner oder Spielplan.

    Das Einzige, was Frank in dieser Hinsicht zu seiner Verteidigung vorbringen kann, ist, dass Brentford hervorragende Talentsucher waren, die in einem Umfeld arbeiteten, in dem sich die Spieler entwickeln und entfalten konnten. Tottenham hingegen steht unter unerbittlichem Druck und hat bei dem Versuch, seinen Angriff ohne Harry Kane und Son Heung-min neu aufzubauen, völlig versagt. Ein Teil des Problems liegt beim Trainer, ein anderer Teil beim Personal. Die Langzeitverletzungen von Dejan Kulusevski und James Maddison haben Frank fairerweise auch die beiden besten Spielmacher und Kreativspieler der Mannschaft für die gesamte Saison genommen.

    Aber die Probleme gehen ohnehin über die Sturmreihe hinaus. Die Spurs sind trotz der Abschaffung von Postecoglous hoher Abwehrlinie immer noch leicht zu knacken. Sie können Spiele nicht kontrollieren, weil alle ihre Mittelfeldspieler, die ohnehin fit in die Saison gestartet sind, vom Typ „Box-to-Box” sind. Die Spieler scheinen nicht mehr bereit zu sein, die Risiken einzugehen, die sie vor 12 Monaten eingegangen wären. Während Brentford eine klare Taktik hatte, von den Außenbahnen nach innen anzugreifen, sobald sie weiter nach vorne kamen, wirken die Spieler von Tottenham in der Regel verwirrt und unsicher.

    Das Romero-Problem

    Cristian Romero sorgte letzte Woche für Schlagzeilen, weil er die Führungsriege von Tottenham wegen eines relativ ruhigen Transferfensters im Januar scharf kritisiert hatte. Nachdem er aufgrund einer Erkrankung zur Halbzeit des 2:2-Unentschiedens gegen Manchester City ausgewechselt worden war, schrieb der Argentinier auf Instagram: „Alle meine Teamkollegen haben gestern großartige Arbeit geleistet, sie waren unglaublich.

    Ich wollte ihnen helfen, obwohl ich mich nicht gut fühlte, vor allem, weil wir nur 11 Spieler zur Verfügung hatten – unglaublich, aber wahr und eine Schande. Wir werden weiterhin präsent sein und Verantwortung übernehmen, um das Blatt zu wenden, hart arbeiten und zusammenhalten. Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen dafür zu danken, dass ihr da seid und uns, die Fans, immer unterstützt, @spursofficial.“

    Dies war das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Romero offenbar die Vereinsführung der Spurs ins Visier nahm. Nach der 2:3-Niederlage in Bournemouth schrieb Romero in den sozialen Medien: „In Zeiten wie diesen sollten andere Leute sich zu Wort melden, aber das tun sie nicht – so wie schon seit mehreren Jahren. Sie zeigen sich nur, wenn alles gut läuft, um ein paar Lügen zu erzählen.“ Der Beitrag wurde später bearbeitet, um den Teil „ein paar Lügen erzählen“ zu entfernen.

    Frank hat Romero in der Öffentlichkeit immer wieder für diese Verfehlungen verteidigt, und es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Weigerung, die Disziplinlosigkeit seines Kapitäns öffentlich zu verurteilen, eskalierte. Einige halten die rote Karte für den Argentinier bei der 0:2-Niederlage am Samstag bei Manchester United für hart, für unvereinbar mit der Schiedsrichterpraxis in der Premier League in dieser Saison und für unangemessen angesichts des Rufs des Verteidigers, aber es war dennoch ein Foul, das eine Platzverweisung rechtfertigte. Tottenham muss nun in vier entscheidenden Spielen auf seinen Kapitän verzichten.

    Die Fans haben sich schnell auf die Seite von Romero gestellt, der sich kritisch gegenüber dem Vorstand geäußert hatte. Schließlich hat Spurs ein großes Problem mit der Verantwortlichkeit, und es ist erfrischend zu sehen, dass jemand in einer Machtposition seine Meinung so offen äußert. Allerdings wurden Romeros schwache Leistungen während der gesamten Saison durch seine sechs Tore überdeckt, und er hat das Team erneut mit einer unüberlegten Aktion im Stich gelassen. Die Vorteile seiner Qualitäten waren in den letzten beiden Spielzeiten kaum zu erkennen.

    Er ist kein Kapitänsmaterial, und wenn der Verein im kommenden Sommer ein angemessenes Angebot für ihn erhält, sollte er einen Verkauf in Betracht ziehen. Romero ist trotz seines Talents einfach nicht die Mühe wert, und er könnte sogar als Märtyrer mit einem letzten Abschiedsschuss an die Führungsetage gehen.

    Probleme auf Vorstandsebene

    Venkatesham war 14 Jahre lang bei Tottenhams verhasstem Rivalen Arsenal tätig, und als er im April 2025 zum neuen CEO von Spurs ernannt wurde, war die Überraschung über eine solche Ernennung in den Vorstand eines Fußballclubs groß. Nicht einmal ein Jahr später sind viele Spurs-Fans bereits zu dem Schluss gekommen, dass Venkatesham versagt hat und aufgrund seiner Vergangenheit im Emirates Stadium niemals hätte eingestellt werden dürfen.

    Der berüchtigte Levy wurde in der letzten Phase seiner 24-jährigen Amtszeit als Vorsitzender von Tottenham zum Zielscheibe der Kritik. Er hatte die Aufsicht über alles, mischte sich vielleicht sogar in Bereiche ein, in denen er kein Recht dazu hatte, aber er akzeptierte und übernahm alle Verantwortung und Kritik, die damit einhergingen. „Daniel Levy, verschwinde aus unserem Verein“ war von 2023 bis zu seinem endgültigen Ausscheiden im September 2025 ein regelmäßiger Sprechchor, und es wird sicherlich nicht lange dauern, bis Venkatesham mit ähnlichen Reaktionen konfrontiert wird.

    Unterdessen hat sich Sportdirektor Lange, der im November 2023 ernannt wurde, aufgrund seiner bestenfalls lückenhaften Erfolgsbilanz auf dem Transfermarkt selten bei den Fans beliebt gemacht. Hier ist die vollständige Liste der unter seiner Leitung verpflichteten erfahrenen Spieler: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher und Souza.

    Langes Aufgabe war es, Tottenham zu einem erstklassigen Ziel für junge Talente zu machen, aber er hat oft die Bedürfnisse der ersten Mannschaft vernachlässigt. Zuletzt geriet er unter Beschuss, weil er behauptete, er wolle im Januar keine Panik-Transfers tätigen, obwohl die Hälfte von Franks Kader mit mittel- bis langfristigen Verletzungen ausfiel und die Ergebnisse sich in einer Abwärtsspirale befanden.

    „Als Verein ist es wichtig, diszipliniert zu bleiben und sicherzustellen, dass wir nur Spieler verpflichten, die der Mannschaft jetzt oder in Zukunft helfen“, sagte Lange nach Ablauf der Transferperiode gegenüber den Vereinsmedien. „Es ist wichtig, dass man sich nicht zu einem Stresskauf drängen lässt, denn das endet normalerweise für niemanden gut.“

    Nun befürchten die Fans, dass die Saison nicht gut enden wird, weil es aufgrund fehlender Neuverpflichtungen zum Abstieg kommen könnte.

    Frank nutzte seine Pressekonferenz am Dienstag, um zu erklären, dass die Schuld bei den Spurs gleichmäßig verteilt werden sollte, anstatt sie einer einzelnen Person zuzuschreiben, als vorgeschlagen wurde, Lange unter die Lupe zu nehmen.

    „Ich denke, es ist wie bei mir, es ist nie nur eine Person. Ich verstehe, dass der Cheftrainer die meiste Schuld bekommt, wenn es nicht gut läuft, und vielleicht ein wenig Lob, wenn es gut läuft. Das gehört zum Job dazu, das war mir bewusst“, sagte Frank.

    „Meiner Meinung nach, so wie ich es bisher gesehen habe, kann ich nicht über das sprechen, was vorher passiert ist. Natürlich habe ich einen Kader und einige Spieler übernommen. Aber so wie ich es sehe und wie wir es jetzt machen, machen wir die Dinge gemeinsam. Im Transferfenster im September [Sommer] waren es Fabio [Paratici] als Berater, Johan, Vinai, Daniel und ich. In diesem Transferfenster waren es die Familie Lewis, Vinai, Johan, Fabio und ich. So war es die ganze Zeit, also sind wir es, die das tun.“

    Das Festhalten an Frank und das umgekehrte Gefühl sollen den Eindruck vermitteln, dass der Verein eine Art Einigkeit hat, dass dies eine Übergangsaison ist und daher schlechte Ergebnisse zu erwarten sind. Das ist eigentlich nicht so clever, wie es der Verein darstellt.

    Jamie Carragher hat einmal gefragt, was „Freiheit“ auf einem Fußballplatz bedeutet. „Ist es, eine dumme Drehung zu machen und den Ball zu verlieren?“, überlegte er. In ähnlicher Weise: Was ist eine „Übergangssaison“? Ist es, die große Mehrheit der Spiele mit einem Wimmern zu verlieren und darauf zu bestehen, dass alles in Ordnung ist, weil es unmöglich noch schlimmer kommen kann?

    Das „R-Wort“

    Tottenham ist nicht zu groß, um abzusteigen. Sie sollten sich nichts vormachen. Ihr Spielplan wird wieder nur noch härter werden, wenn sie die Champions League wieder aufnehmen, nachdem sie irgendwie den vierten Platz in der Gruppenphase erreicht und sich zumindest den Heimvorteil für das Achtelfinale gesichert haben.

    Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels liegen die Spurs mit 29 Punkten gleichauf mit Leeds United. Sie haben drei Punkte Vorsprung auf Nottingham Forest auf Platz 17 und weitere drei Punkte Vorsprung auf West Ham auf Platz 18. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum noch auszuschließen, dass Tottenham in die Championship absteigt, und die Tatsache, dass es so weit gekommen ist, ist eine vernichtende Anklage gegen alle, die Macht über einen der reichsten Vereine der Welt hatten.

    Frank reagierte wie üblich diplomatisch, als er am Dienstag konkret nach der Möglichkeit eines Abstiegs gefragt wurde: „Es besteht kein Zweifel, dass wir verzweifelt versuchen, Spiele zu gewinnen. Verzweifelt. Ich konzentriere mich auf Newcastle morgen. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns gegen eine gute Mannschaft. Das ist das Wichtigste.“

    Pochettinos Schatten

    Ein weiterer Störfaktor in dieser Woche war Pochettino und sein Auftritt in Jake Humphreys Podcast „High Performance “. Es war nie ungewöhnlich, dass der Argentinier die Idee einer Rückkehr nach Nord-London ins Spiel brachte, aber angesichts der aktuellen Lage des Vereins scheint es mehr denn je ein kalkulierter Zeitpunkt zu sein, um den Spurs zuzuwinken.

    Auf Humphreys Frage, welcher Verein ihm und seinem langjährigen Assistenten Jesus Perez am meisten bedeute, antwortete Pochettino: „Das ist ganz einfach: Tottenham. Die Menschen auf der Straße, die Fans von Tottenham, zeigen wirklich ihre Liebe und Wertschätzung, und ich denke, das ist es, was diesen Verein so besonders macht.“

    Er fügte hinzu: „Die Europa League zu gewinnen, wie es die Mannschaft getan hat, ist gut, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, um um den Carabao Cup, den FA Cup, die Europa League oder die Conference League mitzuspielen. Es ist ein Verein, der in der Champions League spielen sollte oder muss, weil die Fans das erwarten, weil sie daran glauben wollen, dass man die Champions League gewinnen kann, und weil sie auch um die Premier League kämpfen und daran glauben, dass man die Premier League gewinnen kann.“

    Ein bedeutender Teil der Tottenham-Fans würde eine Rückkehr von Pochettino begrüßen, und selbst diejenigen, die sich zuvor gegen eine Rückkehr zu einer alten Flamme gewehrt hatten, erwärmen sich angesichts der aktuellen Lage nun für diese Idee. GOAL geht davon aus, dass der Argentinier zurückkehren möchte, allerdings erst nach seiner Weltmeisterschaft als Trainer der Vereinigten Staaten.

    Als Levy und ENIC 2001 die Kontrolle über Spurs übernahmen, nahmen sie einen bei den Fans beliebten Trainerwechsel vor und tauschten Arsenal-Legende Graham gegen einen der größten Spieler, den Tottenham je hatte, Glenn Hoddle. Wenn das neue Regime zumindest wieder Harmonie in den Verein bringen will, dann würde Pochettino, der noch lange nicht am Ende seiner Karriere angelangt ist, für einen sofortigen Aufschwung sorgen. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist wohl, ob er den Job auch dann so positiv sehen würde, wenn der Verein in der Championship spielen würde.

    Unabhängig davon ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Frank jemals der Trainer sein wird, den Tottenham braucht. Die Spurs können nicht weiter auf ein langfristiges Projekt setzen, wenn die kurzfristigen Aussichten historisch miserabel sind. Selbst die Verpflichtung eines Interimstrainers, vielleicht des neuen Co-Trainers John Heitinga, könnte dem Team helfen, seine Leistungen und Ergebnisse zu verbessern.

    Frank ist nicht das einzige Problem bei Tottenham. Er ist vielleicht nicht einmal das größte ihrer Probleme. Aber er ist derjenige, der auf der Suche nach einer Lösung am einfachsten ausgetauscht werden kann. Hier geht es nicht darum, sich in der Tabellenmitte durchzuschlagen, sondern um Leben und Tod, wenn es um den Verbleib in der Premier League geht. Das zu sagen, ist keine Panikmache.

