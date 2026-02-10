Thomas Frank – es ist vorbei! Tottenham steht unter dem dänischen Trainer vor dem Abstieg und muss im gesamten Verein tiefgreifende Veränderungen vornehmen, bevor es zu spät ist.

Venkatesham war 14 Jahre lang bei Tottenhams verhasstem Rivalen Arsenal tätig, und als er im April 2025 zum neuen CEO von Spurs ernannt wurde, war die Überraschung über eine solche Ernennung in den Vorstand eines Fußballclubs groß. Nicht einmal ein Jahr später sind viele Spurs-Fans bereits zu dem Schluss gekommen, dass Venkatesham versagt hat und aufgrund seiner Vergangenheit im Emirates Stadium niemals hätte eingestellt werden dürfen.

Der berüchtigte Levy wurde in der letzten Phase seiner 24-jährigen Amtszeit als Vorsitzender von Tottenham zum Zielscheibe der Kritik. Er hatte die Aufsicht über alles, mischte sich vielleicht sogar in Bereiche ein, in denen er kein Recht dazu hatte, aber er akzeptierte und übernahm alle Verantwortung und Kritik, die damit einhergingen. „Daniel Levy, verschwinde aus unserem Verein“ war von 2023 bis zu seinem endgültigen Ausscheiden im September 2025 ein regelmäßiger Sprechchor, und es wird sicherlich nicht lange dauern, bis Venkatesham mit ähnlichen Reaktionen konfrontiert wird.

Unterdessen hat sich Sportdirektor Lange, der im November 2023 ernannt wurde, aufgrund seiner bestenfalls lückenhaften Erfolgsbilanz auf dem Transfermarkt selten bei den Fans beliebt gemacht. Hier ist die vollständige Liste der unter seiner Leitung verpflichteten erfahrenen Spieler: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher und Souza.

Langes Aufgabe war es, Tottenham zu einem erstklassigen Ziel für junge Talente zu machen, aber er hat oft die Bedürfnisse der ersten Mannschaft vernachlässigt. Zuletzt geriet er unter Beschuss, weil er behauptete, er wolle im Januar keine Panik-Transfers tätigen, obwohl die Hälfte von Franks Kader mit mittel- bis langfristigen Verletzungen ausfiel und die Ergebnisse sich in einer Abwärtsspirale befanden.

„Als Verein ist es wichtig, diszipliniert zu bleiben und sicherzustellen, dass wir nur Spieler verpflichten, die der Mannschaft jetzt oder in Zukunft helfen“, sagte Lange nach Ablauf der Transferperiode gegenüber den Vereinsmedien. „Es ist wichtig, dass man sich nicht zu einem Stresskauf drängen lässt, denn das endet normalerweise für niemanden gut.“

Nun befürchten die Fans, dass die Saison nicht gut enden wird, weil es aufgrund fehlender Neuverpflichtungen zum Abstieg kommen könnte.

Frank nutzte seine Pressekonferenz am Dienstag, um zu erklären, dass die Schuld bei den Spurs gleichmäßig verteilt werden sollte, anstatt sie einer einzelnen Person zuzuschreiben, als vorgeschlagen wurde, Lange unter die Lupe zu nehmen.

„Ich denke, es ist wie bei mir, es ist nie nur eine Person. Ich verstehe, dass der Cheftrainer die meiste Schuld bekommt, wenn es nicht gut läuft, und vielleicht ein wenig Lob, wenn es gut läuft. Das gehört zum Job dazu, das war mir bewusst“, sagte Frank.

„Meiner Meinung nach, so wie ich es bisher gesehen habe, kann ich nicht über das sprechen, was vorher passiert ist. Natürlich habe ich einen Kader und einige Spieler übernommen. Aber so wie ich es sehe und wie wir es jetzt machen, machen wir die Dinge gemeinsam. Im Transferfenster im September [Sommer] waren es Fabio [Paratici] als Berater, Johan, Vinai, Daniel und ich. In diesem Transferfenster waren es die Familie Lewis, Vinai, Johan, Fabio und ich. So war es die ganze Zeit, also sind wir es, die das tun.“

Das Festhalten an Frank und das umgekehrte Gefühl sollen den Eindruck vermitteln, dass der Verein eine Art Einigkeit hat, dass dies eine Übergangsaison ist und daher schlechte Ergebnisse zu erwarten sind. Das ist eigentlich nicht so clever, wie es der Verein darstellt.

Jamie Carragher hat einmal gefragt, was „Freiheit“ auf einem Fußballplatz bedeutet. „Ist es, eine dumme Drehung zu machen und den Ball zu verlieren?“, überlegte er. In ähnlicher Weise: Was ist eine „Übergangssaison“? Ist es, die große Mehrheit der Spiele mit einem Wimmern zu verlieren und darauf zu bestehen, dass alles in Ordnung ist, weil es unmöglich noch schlimmer kommen kann?