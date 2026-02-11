Thomas Frank – es ist vorbei! Tottenham steht trotz der Entlassung des Trainers vor dem Abstieg, und im gesamten Verein sind weitere Veränderungen erforderlich.

Frank bei Brentford hatte einen Ruf, der einem nun auf paradoxe Weise und mit einer Art Doppeldenken entgegenblickt. Er war bei den Bees-Fans äußerst beliebt und bemühte sich, eine persönliche Verbindung zu ihnen und seinen Spielern aufzubauen, war jedoch noch bekannter dafür, wie er und der Verein Daten nutzten, um ihre Entscheidungen zu treffen. Im Allgemeinen predigte Frank eine Politik des „nie zu hoch und nie zu niedrig“, die am besten durch seine Überzeugung umgesetzt wurde, dass er und seine Mannschaft die Emotionen eines bestimmten Ergebnisses nur maximal 24 Stunden lang spüren sollten.

In den letzten Jahren blickten andere Teams der „Big Six“ voller Bewunderung auf Frank, und Chelsea und Manchester United führten sogar Vorstellungsgespräche mit ihm. Früher oder später würden wir herausfinden, wie sich Frank in einem Verein behaupten würde, der stärker im Rampenlicht steht. Tatsächlich brach er bei seiner ersten Bewährungsprobe zusammen – einer Eröffnungspressekonferenz mit einem vollbesetzten Medienraum im Juli.

„Wie ich den Mitarbeitern am ersten Tag hier gesagt habe, verspreche ich Ihnen eines, eines ist zu 100 Prozent sicher – wir werden Fußballspiele verlieren“, sagte Frank und versuchte, die Erwartungen zu dämpfen. „Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die kein einziges Fußballspiel verloren hat. Da gibt es Arsenal, das wir nicht erwähnen dürfen... Damit habe ich meinen ersten Anfängerfehler gemacht! Dann gibt es noch Preston [1889], und das sind die einzigen beiden Mannschaften.“

Es reichte nicht, dass Frank mit einer anderen Einstellung als seine Vorgänger Postecoglou und Mauricio Pochettino angetreten war, sondern er machte auch einen selbst eingestandenen „Anfängerfehler“, indem er den Rivalen Arsenal lobte. Das wurde im Laufe der Saison zu einem häufigen Thema und drang sogar bis in die Fangemeinde der Gunners vor, die nun singen, dass Frank ein „Silber-Mitglied“ ist, eine der verschiedenen Stufen der offiziellen Arsenal-Mitgliedschaft. Er ist seit langem ein Bewunderer von Mikel Arteta, der ironischerweise viele Elite-Clubs dazu verleitet hat, zu glauben, dass alle Trainer ein oder zwei Saisons Zeit brauchen, um ihren „Prozess“ in Gang zu bringen. Wir brauchen gar nicht erst auf die Optik des „Cup-Gate“ einzugehen.

Frank hatte bei Brentford eine allgemeine Zustimmungsrate und dank der durchweg guten Presseberichte über den Verein konnte er kaum jemals so ins Straucheln geraten wie als Trainer der Spurs. Sei es die Frage „Wer ist Eberechi Eze?“ in Bezug auf ihre gescheiterte Verpflichtung im Sommer, bevor er für Arsenal einen Hattrick gegen sie erzielte, der Versuch, ihre Unfähigkeit, den zu Manchester City wechselnden Antoine Semenyo zu verpflichten, als Zeichen von Ehrgeiz darzustellen, oder sein jüngster Trick, zu sagen, dass Spurs mehr Spiele gewinnen würden, wenn sie so spielen würden wie bei einem 2:0-Rückstand – Frank war ein PR-Albtraum.

Die Ablehnung der Spurs-Fans gegenüber Frank wuchs seit November rapide, als sie deutlich gegen Arsenal und den Londoner Rivalen Chelsea verloren. Bei Auswärtsspielen wurde er regelmäßig ausgebuht, während die Spieler Applaus erhielten. Als Frank sagte, dass diejenigen, die Torhüter Guglielmo Vicario nach seinem Patzer bei einer weiteren Niederlage gegen Fulham ausgebuht hatten, keine „echten Tottenham-Fans“ seien, war es schwer, sich einen Weg zurück für ihn vorzustellen. Für die Spurs-Fans ist es schon schlimm genug, dass sie mit die höchsten Preise im Fußball zahlen müssen, um ihre Mannschaft überhaupt sehen zu können.

Während und nach der Heimniederlage gegen den abstiegsbedrohten West Ham im letzten Monat skandierten die Tottenham-Fans „Du wirst morgen gefeuert” in Richtung des Dänen, eine Szene, die sich nach der Niederlage gegen Newcastle wiederholte und Frank schließlich das Genick brach. Kein Spurs-Trainer war jemals so unbeliebt wie er; selbst die Arsenal-Legende George Graham gewann immerhin den Ligapokal.