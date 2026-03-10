Teurer Sieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo? Verletzungssorgen um gleich drei Spieler
Beim Kantersieg in der Champions League haben sich gleich drei Spieler des FC Bayern verletzt.
Der FC Bayern München muss die Gala gegen Atalanta Bergamo womöglich teuer bezahlen. Neben Alphonso Davies scheint sich auch Jamal Musiala verletzt zu haben. Zudem gibt es Sorgen um Jonas Urbig.
Der Offensivspieler fasste sich nach einer Offensivaktion kurz vor Schluss (87.) an den Knöchel und humpelte nur noch über den Platz. In der Nachspielzeit nahm ihn Trainer Vincent Kompany dann herunter.
Eberl und Kompany geben vorsichtige Entwarnung
Darüber hinaus musste auch Jonas Urbig nach dem Gegentor zum 6:1-Endstand wenige Augenblicke vor Abpfiff von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen. Die Vertretung des verletzten Manuel Neuer war zuvor heftig mit Nikola Krstovic zusammengeprallt, ehe Mario Pasalic per Abstauber einschob.
Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Spiel ein erstes Update, wie drastisch die Verletzungen letztlich sind: "Phonzie wahrscheinlich muskulär. Jonas wurde am Kopf getroffen. Er ist bisschen benebelt und hat jetzt natürlich Riesen-Kopfschmerzen. Da kann ich auch noch nicht abschließend sagen, was da passiert ist. Bei Jamal war es am Ende eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat irgendwas am Knöchel gespürt, aber nichts Schlimmes. Da scheint es mir am wenigsten schlimm zu sein. Bei den anderen beiden müssen wir abwarten." Auch Kompany gab vorsichtige Entwarnung.
Es sei zu hoffen, "dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei Amazon Prime Video. "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren."
Auch Manuel Neuer verletzt: Muss Sven Ulreich jetzt ran?
Musiala war erst Mitte Januar in den Kader des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt, nachdem er sich bei der Klub-WM im Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Seitdem sammelte der 23-Jährige peu a peu Spielzeit. In zuvor zehn Einsätzen gelangen ihm bereits vier Torbeteiligungen (je zwei Tore und Assists). Gegen Atalanta erzielte der nach der Pause für Serge Gnabry eingewechselte Musiala zudem den Treffer zum zwischenzeitlichen 6:0.
Sollte sich Musiala tatsächlich verletzt haben, wäre auch sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft für den Lehrgang Ende März dahin.
