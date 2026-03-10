Teurer Sieg des FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo? Verletzungssorgen um gleich drei Spieler

Darüber hinaus musste auch Jonas Urbig nach dem Gegentor zum 6:1-Endstand wenige Augenblicke vor Abpfiff von zwei Betreuern gestützt das Feld verlassen. Die Vertretung des verletzten Manuel Neuer war zuvor heftig mit Nikola Krstovic zusammengeprallt, ehe Mario Pasalic per Abstauber einschob.

Kurz zuvor war bereits Alphonso Davies unter Tränen ausgewechselt worden. Eine Diagnose stand bei den drei Pechvögeln zunächst aus.

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Spiel ein erstes Update, wie drastisch die Verletzungen letztlich sind: "Phonzie wahrscheinlich muskulär. Jonas wurde am Kopf getroffen. Er ist bisschen benebelt und hat jetzt natürlich Riesen-Kopfschmerzen. Da kann ich auch noch nicht abschließend sagen, was da passiert ist. Bei Jamal war es am Ende eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat irgendwas am Knöchel gespürt, aber nichts Schlimmes. Da scheint es mir am wenigsten schlimm zu sein. Bei den anderen beiden müssen wir abwarten." Auch Kompany gab vorsichtige Entwarnung.

Es sei zu hoffen, "dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei Amazon Prime Video. "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren."