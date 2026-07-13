Die nahende Verpflichtung von Karim Adeyemi durch den amtierenden Meister der Primera Division kommt durchaus überraschend. 22 Millionen Euro erhalten die Dortmunder laut übereinstimmender Medienberichte für ihn. Dazu gesellen sich leicht erreichbare Boni von bis zu neun Millionen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent. Am Sonntag bestätigte die Borussia, dass Adeyemi wegen "Gesprächen mit einem anderen Verein" freigestellt sei. Und auch Blaugrana-Klubchef Joan Laporta erklärte: "Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt."

Hat sich der Adeyemi richtig entschieden? Schafft es Barca-Trainer Hansi Flick, das Potenzial des 24-Jährigen konstanter zum Vorschein zu bringen? Und wie ist der Transfer aus Sicht des BVB zu bewerten? SPOX liefert die Antworten.