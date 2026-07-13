Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Teure Luxus-Option! Der Transfer von Karim Adeyemi ist ein Schlag ins Gesicht für ein Talent des FC Barcelona

La Liga
FEATURES
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
H. Flick
FC Barcelona

Karim Adeyemi steht kurz vor einem Wechsel vom BVB zum FC Barcelona nach Spanien. Was bedeutet der anstehende Transfer für die drei Parteien?

Die nahende Verpflichtung von Karim Adeyemi durch den amtierenden Meister der Primera Division kommt durchaus überraschend. 22 Millionen Euro erhalten die Dortmunder laut übereinstimmender Medienberichte für ihn. Dazu gesellen sich leicht erreichbare Boni von bis zu neun Millionen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent. Am Sonntag bestätigte die Borussia, dass Adeyemi wegen "Gesprächen mit einem anderen Verein" freigestellt sei. Und auch Blaugrana-Klubchef Joan Laporta erklärte: "Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt."

Hat sich der Adeyemi richtig entschieden? Schafft es Barca-Trainer Hansi Flick, das Potenzial des 24-Jährigen konstanter zum Vorschein zu bringen? Und wie ist der Transfer aus Sicht des BVB zu bewerten? SPOX liefert die Antworten.

  • Karim Adeyemi: Ewiges Talent oder europäische Spitzenklasse?

    Für Karim Adeyemi ist der Wechsel ein verdammt schmaler Grat. Wer mit 24 Jahren das Angebot bekommt, beim FC Barcelona zu unterschreiben, der überlegt nicht zweimal. Da sagt man Ja.

    Auch, weil es für ihn die Flucht aus einer Sackgasse ist. Im Jahr 2026 war Adeyemi beim BVB nur noch Ergänzungsspieler, die Weltmeisterschaft fand ohne ihn statt - seine Situation in Dortmund war sichtlich festgefahren.

    In Barcelona trifft er nun mit Hansi Flick auf den Trainer, unter dem er 2021 im DFB-Team debütierte. Flick weiß, wie man Umschaltspieler anfasst, er schätzt Adeyemis raketenhaftes Tempo.

    • Werbung
  • FBL-GER-CUP-DORTMUND-LEVERKUSENAFP

    In welche Fußstapfen tritt Adeyemi in Barcelona?

    Dennoch wird es in Barcelona noch einmal eine Spur unbarmherziger zugehen als in Dortmund. Bei Barca muss Adeyemi häufiger und konstanter liefern. Zumal er nicht als Heilsbringer dorthin wechselt, sondern eher als luxuriöse Option für die Breite. 

    Wie viel Spielzeit Adeyemi von Flick tatsächlich bekommen wird, ist eine spannende Frage. Die Verletzungsanfälligkeit von Raphinha und Lamine Yamal könnte ihm, sollte sie bei beiden Leistungsträgern anhalten, in die Karten spielen.

    Wie man sich in dieser Rolle zu präsentieren hat, wurde Adeyemi in der vergangenen Saison von Marcus Rashford vorgemacht. Der erfüllte die Rolle des regelmäßigen Vertreters überragend. Die Leihgabe von Manchester United kam in 49 Pflichtspielen, von denen er nur 26 von Beginn an absolvierte, auf starke 14 Tore sowie 14 Vorlagen. 

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Adeyemis Transfer nach Barcelona ist die ultimative Reifeprüfung

    Nach dem Transfer Adeyemis müsste eine Verpflichtung des Engländers vom Tisch sein, in seine Fußstapfen hat er also zu treten. Dies allein ist schon eine enorme Herausforderung, doch das wird auch ganz allgemein die Adaption an Barcas individuelle Qualität sein.

    Mit Raphinha, Yamal, Daniel Olmo und dem neu verpflichteten Anthony Gordon ist die Konkurrenz riesig. Ob dieses Niveau zu erreichen nicht ein oder zwei Nummern zu groß für Adeyemi ist?

    Klar ist: Der Flügelspieler muss in Spanien endgültig erwachsen werden, um eine Chance zu haben. Für Adeyemi ist der Transfer nach Barcelona die ultimative Reifeprüfung. Scheitert er, droht er in die Schublade der ewigen Talente gepackt zu werden. Schlägt er aber ein, kann er europäische Spitzenklasse werden.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Barcelona: Adeyemis Transfer ist nicht zwingend notwendig

    Warum holt Flick einen Spieler, der beim BVB stagniert hat? Eine mögliche Antwort liegt in der Statik des katalanischen Spiels. Barcelona zelebriert unter Flick bisweilen wunderbaren Ballbesitzfußball, getragen von Genies wie Yamal. Doch um extrem enge Räume zu bespielen, braucht es ab und an ein Element, das unberechenbar ist und den Rhythmus brechen kann.

    Genau diese Aufgabe dürfte auf Adeyemi zukommen. Er könnte Barcas Flügelzange entlasten und das Element der Tiefenbeschleunigung einbringen. Adeyemi ist zudem vielseitig einsetzbar. Er kann links, rechts, im Zentrum oder im Sturm agieren.

    Was allerdings unverständlich aus Sicht der Katalanen ist: Wieso kaufen sie Adeyemi, wenn sie in dem erst im Vorjahr für 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichteten Youngster Roony Bardghji bereits einen guten Ersatz für Yamal im Kader haben?

  • FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barca hat mit Roony Bardghji bereits eine gute Alternative

    Der 20-Jährige durfte in der vergangenen Spielzeit zwar nur 872 Minuten ran, absolvierte aber insgesamt 28 Pflichtspiele. Mit zwei Toren und vier Vorlagen deutete der schwedische Nationalspieler sein Potenzial gleich mehrfach an.

    Stattdessen gab der klamme Klub nun mindestens das Zehnfache von Bardghji Ablösesumme für Adeyemi aus, bei dem eigentlich bereits jetzt schon klar ist, dass er nicht zum Stammspieler avancieren wird. Zumal davon auszugehen ist, dass Adeyemis Weg nicht automatisch freier wird, sollte der mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebrachte Ferran Torres tatsächlich gehen. 

  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Adeyemi zu Barcelona ist ein Trainertransfer

    Es gilt schließlich als sicher, dass Barca in der Offensive noch einmal nachlegen wird. Einen Ersatz für Robert Lewandowski braucht es mindestens noch, mit Julian Alvarez ist der Topkandidat auch schon längst auserkoren.

    Der Kauf von Adeyemi ist somit keine strategisch total naheliegende Entscheidung des Klubs, sondern vielmehr ein Trainertransfer. Flick ist überzeugt, dass er Adeyemi hinkriegt und auf konstantes Weltklasse-Niveau heben kann. Ein Transfer, den Barca sportlich nicht zwingend gebraucht hätte - aber einer, der Flicks großen Einfluss und Entscheidungsgewalt innerhalb des Vereins sehr klar unterstreicht.

  • Ole BookGetty Images

    BVB: Adeyemis Transfer ist für Dortmund eine zweischneidige Angelegenheit

    Mit Blick auf die Dortmunder Verhandlungstaktik ist Adeyemis Transfer eine zweischneidige Angelegenheit. Natürlich schmerzt es, einen Spieler mit seinem Potenzial für eine fixe Summe unter seinem vermeintlichen Marktwert abzugeben. Doch die Realität lautete eben auch: Adeyemis Vertrag lief bis 2027 und er wollte nicht verlängern.

    Die Fronten waren verhärtet, die Gehaltsvorstellungen lagen angeblich Welten auseinander. Es war für den BVB die letzte Ausfahrt, um überhaupt noch Kasse zu machen. Das ist so gelungen, dass die Borussia am Ende die 30 Millionen Euro wieder hereinholt, die man 2022 für Adeyemi ausgegeben hatte -  mindestens. Es ist theoretisch sogar deutlich mehr drin.

    Allerdings muss man Dortmund anlasten, dass man unter Verhandlungsdruck geriet, weil sich die anvisierte Vertragsverlängerung mit Adeyemi viel zu lange zog. So verlor der BVB die Hebelwirkung auf dem Transfermarkt, weil der Spieler seinen Vertrag partout nicht ausdehnen wollte. Dortmund saß am kürzeren Hebel und musste gewissermaßen das nehmen, was Barcelona auf den Tisch legte.

  • Adeyemi KovacGetty Images

    BVB muss mit dem Adeyemi-Geld dringende Baustellen schließen

    Was der Abgang dem BVB allerdings in erster Linie verschafft, ist Klarheit. Das frei gewordene Budget sollte helfen, um die weitaus größeren Baustellen im Kader zu schließen: im zentralen Mittelfeld, defensiv wie offensiv. Also dort, wo es den Westfalen in der vergangenen Saison am dringendsten an Struktur und Esprit fehlte.

    Dazu hat sich der BVB mit Adeyemi eines Profis entledigt, dessen Spiel zu oft isoliert wirkte, der verletzungsanfällig war und wegen zu vieler Nebengeräusche abseits des Platzes in die Schlagzeilen geriet. Mit seinem Abgang endet letztlich ein vierjähriges Missverständnis, weil er seine PS nie dauerhaft aufs Feld bekam. Zudem spart der Klub reichlich Gehalt eines Akteurs, der zuletzt meist nur noch von der Bank kam. 

  • Karim Adeyemi: Leistungsdaten beim BVB

    PflichtspieleToreVorlagenGelbe KartenGelb-Rote KartenRote Karten
    1463625271

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

Klub Freundschaftsspiele
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Klub Freundschaftsspiele
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE