Tempodribbler von der direkten Bundesliga-Konkurrenz: BVB verpflichtet offenbar Talent zum Schnäppchenpreis

Die Verpflichtung passt in die Transferstrategie des BVB der vergangenen Jahre, früh große Talente zu binden und auszubilden. Erfolgreiche Beispiele gibt es massenhaft, darunter Youssoufa Moukoko, Julien Duranville oder auch Giovanni Reyna. Dazu gesellen sich die frühen Verpflichtungen von Jude Bellingham, Erling Haaland und Ousmane Dembele, die allesamt mit einem riesigen Gewinn weiterverkauft wurden.

Mit dem neuen Sportdirektor Ole Book, der kürzlich das Amt von Sebastian Kehl übernommen hatte, soll der Weg fortgeführt werden. Der 40-Jährige hatte sich auf seiner vorherigen Station in Elversberg einen Namen als "Perlentaucher" gemacht. Einem Bericht des kicker zufolge will er nun auch in Dortmund den Fokus auf Spieler in den unterklassigen deutschen Ligen verstärken, vorrangig in der 2. Bundesliga.

Für die neue Saison hat der BVB gleich mehrere Baustellen zu schließen. Sowohl in Abwehr, Mittelfeld als auch Sturm wird über Verstärkungen nachgedacht. Mit Justin Lerma (18 Jahre alt, Zehner) und Kaua Prates (18, Linksverteidiger) stehen bereits zwei Transfers fest. Auf der Gegenseite ist klar, dass Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan den Verein ablösefrei verlassen werden.