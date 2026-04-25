Borussia Dortmund sichert sich offenbar die Dienste von Gladbachs Offensiv-Talent Peniel Poba. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten schließt sich der 17-Jährige dem BVB zur neuen Saison an. Eine Ablöse soll nicht fließen, stattdessen sei lediglich eine vergleichsweise geringe Ausbildungsentschädigung fällig.
Tempodribbler von der direkten Bundesliga-Konkurrenz: BVB verpflichtet offenbar Talent zum Schnäppchenpreis
Popa soll zunächst in der U19 des BVB zum Einsatz kommen
Poba gilt als dribbelstark, ballsicher und temporeich. Der Flügelspieler kam in der laufenden Spielzeit 20-mal für die U17-Auswahl der Fohlen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer und lieferte sechs Assists.
Für den Profi-Kader des BVB sei der Teenager zunächst nicht eingeplant. Vorerst soll Poba behutsam in der Dortmunder U19 aufgebaut werden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.
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Setzt Book auf dem Transfermarkt auf noch mehr Talente?
Die Verpflichtung passt in die Transferstrategie des BVB der vergangenen Jahre, früh große Talente zu binden und auszubilden. Erfolgreiche Beispiele gibt es massenhaft, darunter Youssoufa Moukoko, Julien Duranville oder auch Giovanni Reyna. Dazu gesellen sich die frühen Verpflichtungen von Jude Bellingham, Erling Haaland und Ousmane Dembele, die allesamt mit einem riesigen Gewinn weiterverkauft wurden.
Mit dem neuen Sportdirektor Ole Book, der kürzlich das Amt von Sebastian Kehl übernommen hatte, soll der Weg fortgeführt werden. Der 40-Jährige hatte sich auf seiner vorherigen Station in Elversberg einen Namen als "Perlentaucher" gemacht. Einem Bericht des kicker zufolge will er nun auch in Dortmund den Fokus auf Spieler in den unterklassigen deutschen Ligen verstärken, vorrangig in der 2. Bundesliga.
Für die neue Saison hat der BVB gleich mehrere Baustellen zu schließen. Sowohl in Abwehr, Mittelfeld als auch Sturm wird über Verstärkungen nachgedacht. Mit Justin Lerma (18 Jahre alt, Zehner) und Kaua Prates (18, Linksverteidiger) stehen bereits zwei Transfers fest. Auf der Gegenseite ist klar, dass Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan den Verein ablösefrei verlassen werden.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.