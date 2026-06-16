"Technisch für seine Größe wirklich überragend": Bei diesem DFB-Star kommt Joshua Kimmich kaum noch aus dem Schwärmen heraus

Nmecha brachte das DFB-Team gegen Curacao nach einem Doppelpass mit Florian Wirtz auf engstem Raum bereits in Minute 6 in Führung. "Sein Tor fand ich außergewöhnlich, wie er erst den Schuss antäuscht, dann der Doppelpass mit Flo, dann der Abschluss", sagte Kimmich. "Das war schon top. Er hat auch darüber hinaus viele auffällige Szenen gehabt."

Eine davon kurz vor der Halbzeitpause: Da holte Nmecha den Elfmeter heraus, den Kai Havertz zum 3:1 verwandelte. Dazu gab er noch zwei weitere gefährliche Schüsse ab. "Er ist schon ein sehr, sehr kompletter Spieler und sehr wertvoll für uns, wenn er gesund bleibt", sagte Kimmich. "Das war ein bisschen sein Thema in den letzten Jahren."

Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Seitdem fiel er dreimal wochenlang verletzt aus, zuletzt diesen April wegen eines Außenbandrisses im Knie. Nmecha wurde aber rechtzeitig zur WM fit, gewann in der Vorbereitung den Konkurrenzkampf mit Leon Goretzka um den Platz neben Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs und ist nun im Alter von 25 Jahren erstmals in seiner Karriere unumstrittener Stammspieler im DFB-Team. Seine Gala gegen Curacao war erst sein neuntes Länderspiel.