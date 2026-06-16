Felix Nmecha zählte beim 7:1-Sieg beim WM-Auftakt gegen Curacao zu den auffälligsten Spielern des DFB-Teams. Kapitän Joshua Kimmich würdigte die Leistung des Mittelfeldspielers mit einem wahren Lobgesang. Geht es um die größten Talente in der deutschen Nationalmannschaft, fallen zumeist zwei Namen: Jamal Musiala und Florian Wirtz. Vielleicht noch Kai Havertz oder Leroy Sane, der sein zweifellos vorhandenes Talent aber bekanntlich nur äußerst dosiert gewinnbringend einsetzt.
"Technisch für seine Größe wirklich überragend": Bei diesem DFB-Star kommt Joshua Kimmich kaum noch aus dem Schwärmen heraus
Nmecha? "Einer der talentiertesten Spieler, die wir haben"
Joshua Kimmich brachte bei seiner Pressekonferenz am Dienstag einen anderen Nationalspieler in die Verlosung: Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund zählte beim 7:1-Sieg gegen Curacao zu den besten Deutschen. "Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben", befand Kimmich und setzte dann zu einem wahren Lobgesang an.
"Er hat eine extreme Physis, ist sehr, sehr schnell, sehr robust, technisch für seine Größe wirklich überragend", schwärmte Kimmich. "Er ist einer, der den Ball auch mal treiben und mit dem Ball am Fuß ein paar Meter machen kann. Er gibt uns schon sehr viel, muss ich sagen. Er kann auch gut verteidigen und mit seiner Schnelligkeit den einen oder anderen einholen."
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Felix Nmecha überzeugte im Auftaktspiel
Nmecha brachte das DFB-Team gegen Curacao nach einem Doppelpass mit Florian Wirtz auf engstem Raum bereits in Minute 6 in Führung. "Sein Tor fand ich außergewöhnlich, wie er erst den Schuss antäuscht, dann der Doppelpass mit Flo, dann der Abschluss", sagte Kimmich. "Das war schon top. Er hat auch darüber hinaus viele auffällige Szenen gehabt."
Eine davon kurz vor der Halbzeitpause: Da holte Nmecha den Elfmeter heraus, den Kai Havertz zum 3:1 verwandelte. Dazu gab er noch zwei weitere gefährliche Schüsse ab. "Er ist schon ein sehr, sehr kompletter Spieler und sehr wertvoll für uns, wenn er gesund bleibt", sagte Kimmich. "Das war ein bisschen sein Thema in den letzten Jahren."
Nmecha wechselte 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund. Seitdem fiel er dreimal wochenlang verletzt aus, zuletzt diesen April wegen eines Außenbandrisses im Knie. Nmecha wurde aber rechtzeitig zur WM fit, gewann in der Vorbereitung den Konkurrenzkampf mit Leon Goretzka um den Platz neben Aleksandar Pavlovic auf der Doppelsechs und ist nun im Alter von 25 Jahren erstmals in seiner Karriere unumstrittener Stammspieler im DFB-Team. Seine Gala gegen Curacao war erst sein neuntes Länderspiel.