Tattoo: Für was stehen die japanischen Zeichen auf dem Bein von Michael Olise vom FC Bayern München und Frankreich?

Michael Olise trägt mehrere Tattoos auf seinem Körper, doch eines fällt besonders ins Auge: Auf seinem rechten Bein befindet sich ein japanischer Schriftzug, der sinngemäß "Jeden Tag ein bisschen mehr" bedeutet.

In einem seiner seltenen Interviews erklärte der als "Mr. Nonchalant" bekannte Offensivspieler gegenüber Highsnobiety die Geschichte hinter dem Tattoo. "Die Idee dazu entstand bei einem Gespräch auf dem Trainingsplatz von Palace (Crystal Palace, Ex-Klub vor seinem Wechsel zum FC Bayern; Anm. d. Red.). Einer der Trainer sprach über Kaizen. Danach habe ich mich näher damit beschäftigt. Die Idee, sich jeden Tag ein kleines bisschen zu verbessern, bis man ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Diese Philosophie spricht mich sehr an."

Der Begriff Kaizen stammt aus Japan und beschreibt eine Lebens- und Managementphilosophie, die auf kontinuierliche Verbesserung setzt. Im Mittelpunkt steht das Ziel, durch viele kleine Fortschritte langfristig große Entwicklungen zu erzielen.