Hier erfahrt Ihr, was es mit dem Tattoo auf sich hat und was es für den französischen Nationalspieler bedeutet.
Tattoo: Für was stehen die japanischen Zeichen auf dem Bein von Michael Olise vom FC Bayern München und Frankreich?
Tattoo: Für was stehen die japanischen Zeichen auf dem Bein von Michael Olise vom FC Bayern München und Frankreich?
Michael Olise trägt mehrere Tattoos auf seinem Körper, doch eines fällt besonders ins Auge: Auf seinem rechten Bein befindet sich ein japanischer Schriftzug, der sinngemäß "Jeden Tag ein bisschen mehr" bedeutet.
In einem seiner seltenen Interviews erklärte der als "Mr. Nonchalant" bekannte Offensivspieler gegenüber Highsnobiety die Geschichte hinter dem Tattoo. "Die Idee dazu entstand bei einem Gespräch auf dem Trainingsplatz von Palace (Crystal Palace, Ex-Klub vor seinem Wechsel zum FC Bayern; Anm. d. Red.). Einer der Trainer sprach über Kaizen. Danach habe ich mich näher damit beschäftigt. Die Idee, sich jeden Tag ein kleines bisschen zu verbessern, bis man ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Diese Philosophie spricht mich sehr an."
Der Begriff Kaizen stammt aus Japan und beschreibt eine Lebens- und Managementphilosophie, die auf kontinuierliche Verbesserung setzt. Im Mittelpunkt steht das Ziel, durch viele kleine Fortschritte langfristig große Entwicklungen zu erzielen.
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Tattoo: Für was stehen die japanischen Zeichen auf dem Bein von Michael Olise vom FC Bayern München und Frankreich? - Steckbrief
Michael Olise zählt inzwischen zu den begehrtesten Offensivspielern Europas. Angesichts seiner starken Leistungen für den FC Bayern München und die französische Nationalmannschaft werden immer wieder Ablösesummen jenseits der 200-Millionen-Euro-Marke diskutiert.
Geboren wurde Olise im Londoner Stadtteil Hammersmith als Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er unter anderem in den Nachwuchsakademien von Arsenal, Manchester City und Chelsea, ehe er sich dem FC Reading anschloss. Dort feierte er 2019 sein Profidebüt.
Der nächste Karriereschritt folgte zwei Jahre später mit dem Wechsel zu Crystal Palace. In der Premier League gelang ihm schließlich der Durchbruch auf höchstem Niveau. Im Sommer 2024 sicherte sich der FC Bayern die Dienste des Ausnahmekönners für rund 53 Millionen Euro – der Beginn eines Kapitels, das noch viele weitere Erfolge bereithalten könnte.
Michael Olise im Steckbrief:
- Geburtstag: 12. Dezember 2001
- Geburtsort: London, England
- Größe: 1,80 Meter
- Position: Rechter Flügel, offensives Mittelfeld
- Starker Fuß: Links
- Profi-Stationen: FC Reading, Crystal Palace, FC Bayern München
Tattoo: Für was stehen die japanischen Zeichen auf dem Bein von Michael Olise vom FC Bayern München und Frankreich? - Leistungsdaten bei seinen Vereinen
Verein FC Bayern München Crystal Palace FC Reading Spiele 107 90 73 Tore 42 16 7 Assists 54 25 14
- Stand: 12. Juni 2026