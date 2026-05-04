Talent muss bei Debüt vom Platz getragen werden! Krise des FC Chelsea verschärft sich

Der frühere Mainzer und Unioner Bundesligastürmer Taiwo Awoniyi (2./52.) und Igor Jesus (15.) mit einem verwandelten Foulelfmeter schossen Forest zum fast sicheren Klassenerhalt. Joao Pedro (90.+3) beendete per Fallrückzieher immerhin die Torlosserie Chelseas: Den letzten Ligatreffer hatte der Klub vor zwei Monaten erzielt, der letzte an der Stamford Bridge datierte vom 21. Februar.

Chelsea droht als Neunter das internationale Geschäft über die Liga zu verpassen, im FA-Cup-Finale gegen Manchester City am 16. Mai geht es immerhin noch um einen Titel und den Einzug in die Europa League. In dieser spielt Halbfinalist Forest noch um den Titel, der Klassenerhalt dürfte drei Spiele vor Saisonende angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellen-17. West Ham United fast schon sicher sein.