Kylian Mbappe gerät bei Real Madrid immer mehr in die Schusslinie. Zahlreiche Fans fordern sogar seinen Abschied. Nach der zweiten titellosen Saison in Serie und der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde herrscht weiterhin mächtig Unruhe bei den Königlichen. Im Zuge dessen wird auch Mbappe immer mehr zur Reizfigur bei den Fans, auch die heimische Presse ist verwundert.
"Taktlos und unangebracht" - und Gift für die Harmonie? Kylian Mbappe bei Real Madrid plötzlich der Sündenbock für die Chaos-Saison
"Der seltsame Fall von Kylian Mbappe"
"Der seltsame Fall von Kylian Mbappe", titelte die Mundo Deportivo und brachte die aktuelle Situation des Franzosen auf den Punkt: "Nur in einem Verein von der Größe und dem Ansehen von Real Madrid kann es vorkommen, dass ein Spieler aus dem Kader, der in den 41 Spielen, die er bestritten hat, 41 Tore erzielt hat, derzeit zu den meistkritisierten Spielern zählt. Und Kylian Mbappe, ein Weltstar, ist einer der wenigen, die beides schaffen können."
Vor dem Clasico gegen den FC Barcelona, bei dem Mbappe verletzungsbedingt gefehlt hatte, tauchte zudem eine Petition auf, die dessen Abschied forderte. Bis Montag wurde sie 73 Millionen Mal unterschrieben, ein erheblicher Teil davon dürfte aber aus der Feder von Bots stammen. Dennoch ist Stimmung im Fanlager der Königlichen gegenüber Mbappe mehr als angespannt. In den sozialen Medien äußerten zahlreiche Anhänger den Wunsch auf ein Ende des Kapitels zwei Jahre nach der Ankunft des Stürmers.
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Verletzung als Auslöser für Shitstorm gegen Mbappe
Der Groll gegenüber Mbappe geht auf das Ligaspiel gegen Betis Sevilla (1:1) Ende April zurück, als sich Mbappe einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte und anschließend darüber spekuliert worden war, dass er schlichtweg keine Lust mehr habe, im mehr oder weniger entschiedenen Saisonfinale auf dem Platz zu stehen. Vor dem darauffolgenden Ligaspiel gegen Espanyol Barcelona nahm sich Mbappe außerdem eine Auszeit und flog kurzerhand mit seiner Lebensgefährtin nach Italien. Erst zwölf Minuten vor Anpfiff landete er - unter großem Medienrummel - wieder in Madrid.
Es entfachte ein Shitstorm, weshalb sich das Mbappe-Umfeld sogar zu einem Statement gezwungen sah: "Ein Teil der Kritik basiert auf einer Überinterpretation von Umständen während einer vom Klub streng überwachten Regenerationsphase. Dies entspricht jedoch nicht der Realität des Engagements und der täglichen Arbeit, die Kylian zum Wohl der Mannschaft leistet." Trainer Alvaro Arbeloa, der dem Vernehmen nach vor dem Aus steht und durch Jose Mourinho ersetzt werden könnte, erklärte daraufhin schmallippig: "Jeder Spieler macht in seiner Freizeit, was er für richtig hält."
Aus der Schusslinie nahm der Real-Coach seinen Schützling damit nicht, stattdessen warfen ihm Presse und Fans Laxheit vor. Mbappe wurde seither auf Schritt und Tritt verfolgt. So sorgte auch seine Reaktion nach dem Trainingszoff von Tchouameni mit Valverde für Stirnrunzeln. Kameraaufnahmen zeigen, wie der Stürmer lachend und mit heruntergelassener Fensterscheibe das Gelände verließ. Als "taktlos und unangebracht" sei dies in der Öffentlichkeit angekommen, schrieb die AS.
Verlässt Mbappe Real Madrid nach nur zwei Jahren wieder?
Auch die Tatsache, dass Mbappe im Abschlusstraining vor dem Clasico zunächst vollständig mitmachte und sich erst fünf Minuten vor Ende an den Oberschenkel griff, wurde skeptisch beäugt. Ebenso erntete er Kritik, dass er während des Spiels - bei 0:2-Rückstand - bei Instagram "Hala Madrid" schrieb. "Nicht einmal 85 Tore in seinen ersten 100 Spielen für Real Madrid haben Mbappe gereicht, um ein gefestigtes Verhältnis zu seinen neuen Fans aufzubauen", bilanzierte die AS: "Bei jedem kleinen Patzer, nach jeder Aktion ohne Happy End erhebt sich im Bernabeu ein leises Murmeln."
Die L'Equipe ging sogar einen Schritt weiter und berichtete, dass Mbappe mit seiner Ankunft in der Real-Kabine die "Harmonie gestört" habe. Nicht nur das Verhältnis zu Vinicius Junior sei angespannt, heißt es weiter. "Seine Haltung, die von vielen seiner Teamkollegen als zu individualistisch empfunden wurde, hat die Kluft innerhalb einer Gruppe, die zu einem Minenfeld geworden ist, nur noch vergrößert." Seit seinem Wechsel sprang schließlich kein Titel für Real heraus. Laut der Marca würde auch den Verantwortlichen Sorgen bereiten, dass das Image des Weltmeisters von 2018 derart gelitten habe.
Auch deshalb wird in den Gazetten bereits über einen möglichen Wechsel in die finanzstarke Premier League spekuliert. Die Marca räumte gleichwohl ein, dass die Führungsetage um Präsident Florentino Perez weiterhin an Mbappe festhalten wolle. Schließlich habe man auch jahrelang an dessen Verpflichtung geschustert.
Mbappe arbeitet indes an seinem Comeback, was er mit einem Foto von sich im Fitnessraum auch der Öffentlichkeit präsentierte. Ob er am Donnerstag im nun sportlich komplett unwichtigen Spiel gegen Real Oviedo auf den Platz zurückkehren wird - "in einer Nacht, die erneut zu einem Tribunal der Fans werden könnte. Und im Zentrum dieses Sturms steht Kylian Mbappe" (Marca) - bleibt abzuwarten.
Leistungsdaten und Statistiken von Kylian Mbappe bei Real Madrid
Spiele 100 Tore 85 Assists 11 Minuten pro Tor 67
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".