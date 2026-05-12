"Taktlos und unangebracht" - und Gift für die Harmonie? Kylian Mbappe bei Real Madrid plötzlich der Sündenbock für die Chaos-Saison

Auch die Tatsache, dass Mbappe im Abschlusstraining vor dem Clasico zunächst vollständig mitmachte und sich erst fünf Minuten vor Ende an den Oberschenkel griff, wurde skeptisch beäugt. Ebenso erntete er Kritik, dass er während des Spiels - bei 0:2-Rückstand - bei Instagram "Hala Madrid" schrieb. "Nicht einmal 85 Tore in seinen ersten 100 Spielen für Real Madrid haben Mbappe gereicht, um ein gefestigtes Verhältnis zu seinen neuen Fans aufzubauen", bilanzierte die AS: "Bei jedem kleinen Patzer, nach jeder Aktion ohne Happy End erhebt sich im Bernabeu ein leises Murmeln."

Die L'Equipe ging sogar einen Schritt weiter und berichtete, dass Mbappe mit seiner Ankunft in der Real-Kabine die "Harmonie gestört" habe. Nicht nur das Verhältnis zu Vinicius Junior sei angespannt, heißt es weiter. "Seine Haltung, die von vielen seiner Teamkollegen als zu individualistisch empfunden wurde, hat die Kluft innerhalb einer Gruppe, die zu einem Minenfeld geworden ist, nur noch vergrößert." Seit seinem Wechsel sprang schließlich kein Titel für Real heraus. Laut der Marca würde auch den Verantwortlichen Sorgen bereiten, dass das Image des Weltmeisters von 2018 derart gelitten habe.

Auch deshalb wird in den Gazetten bereits über einen möglichen Wechsel in die finanzstarke Premier League spekuliert. Die Marca räumte gleichwohl ein, dass die Führungsetage um Präsident Florentino Perez weiterhin an Mbappe festhalten wolle. Schließlich habe man auch jahrelang an dessen Verpflichtung geschustert.

Mbappe arbeitet indes an seinem Comeback, was er mit einem Foto von sich im Fitnessraum auch der Öffentlichkeit präsentierte. Ob er am Donnerstag im nun sportlich komplett unwichtigen Spiel gegen Real Oviedo auf den Platz zurückkehren wird - "in einer Nacht, die erneut zu einem Tribunal der Fans werden könnte. Und im Zentrum dieses Sturms steht Kylian Mbappe" (Marca) - bleibt abzuwarten.