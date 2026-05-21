Laut eines Berichts des englischen Telegraph soll Woltemade mehr Zeit bekommen, um sich an den englischen Fußball anzupassen. Es bestehe die Hoffnung, dass sich der 24-jährige Stürmer in der zweiten Saison nach seinem 75 Millionen Euro teuren Wechsel vom VfB Stuttgart steigern wird.
Taktische Umstellung macht Hoffnung: Newcastle United vertraut offenbar weiterhin auf Nick Woltemade
Woltemade legte zwar einen starken Start mit sechs Toren in den ersten elf Pflichtspielen bis Ende Oktober hin, baute dann aber stark ab. Im restlichen Saisonverlauf folgten nur noch sechs weitere Treffer. Nach und nach verlor er seinen Stammplatz als gesetzter Mittelstürmer.
In der Premier League netzte Woltemade beim 3:1-Sieg gegen West Ham United vergangenes Wochenende erstmals seit Dezember. Dabei agierte er wie bei seinen vorherigen Einsätzen aus einer tieferen Rolle als hängende Spitze hinter William Osula. Dem Telegraph-Bericht zufolge sieht ihn Trainer Eddie Howe auch künftig auf dieser neuen Position, die er einst auch schon in Stuttgart bekleidet hatte.
Nick Woltemade: Zuletzt gab es Gerüchte um den FC Bayern und BVB
Grundsätzlich sei das Trainerteam sehr angetan von Woltemades Trainingsleistungen. Der gebürtige Bremer soll mit seiner Art auch innerhalb der Mannschaft gut ankommen - genau wie bei Newcastles Fans.
In den vergangenen Wochen waren Gerüchte aufgekommen, wonach Woltemade schon bald in die Bundesliga zurückkehren könnte. Sowohl der FC Bayern, der ihn schon vergangenen Sommer verpflichten wollte, als auch Borussia Dortmund galten als mögliche Abnehmer.
Am Sonntag trifft Woltemade mit Newcastle zum Abschluss der Premier-League-Saison auswärts auf den FC Fulham. Die Magpies rangieren aktuell auf Tabellenplatz elf, die Qualifikation für einen Europapokal ist für den diesjährigen Champions-League-Starter nicht mehr möglich. Nach dem Saisonfinale reist Woltemade zum DFB-Team, mit dem er im Sommer an der WM in Nordamerika teilnehmen wird.