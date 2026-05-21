Taktische Umstellung macht Hoffnung: Newcastle United vertraut offenbar weiterhin auf Nick Woltemade

Grundsätzlich sei das Trainerteam sehr angetan von Woltemades Trainingsleistungen. Der gebürtige Bremer soll mit seiner Art auch innerhalb der Mannschaft gut ankommen - genau wie bei Newcastles Fans.

In den vergangenen Wochen waren Gerüchte aufgekommen, wonach Woltemade schon bald in die Bundesliga zurückkehren könnte. Sowohl der FC Bayern, der ihn schon vergangenen Sommer verpflichten wollte, als auch Borussia Dortmund galten als mögliche Abnehmer.

Am Sonntag trifft Woltemade mit Newcastle zum Abschluss der Premier-League-Saison auswärts auf den FC Fulham. Die Magpies rangieren aktuell auf Tabellenplatz elf, die Qualifikation für einen Europapokal ist für den diesjährigen Champions-League-Starter nicht mehr möglich. Nach dem Saisonfinale reist Woltemade zum DFB-Team, mit dem er im Sommer an der WM in Nordamerika teilnehmen wird.