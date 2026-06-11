Weltmeister Christoph Kramer und Trainerlegende Christian Streich waren von der Intensität des Eröffnungsspiels der WM 2026 ziemlich enttäuscht.
"Taktisch einfach schlecht": TV-Experten meckern über das WM-Eröffnungsspiel - auch Jürgen Klopp tadelt
"Man hatte im Vorfeld das Gefühl: Das ist so aufgeladen und ich habe eine große Intensität erwartet. Dass die Räume groß werden, war abzusehen - aber ich dachte, die bekriegen sich richtig und es geht voll in die Duelle. Aber eigentlich war das eher wie ein Benefizspiel", monierte Ex-Nationalspieler Kramer in seiner Rolle als ZDF-Experte nach dem 2:0-Erfolg von Co-Gastgeber Mexiko über Südafrika am Donnerstagabend.
"Die haben sich beide eher spielen lassen. Anfänge von Laola-Wellen auf den Rängen sind nie ein gutes Zeichen für ein Fußballspiel - und da gab es ein paar, auch schon in der ersten Halbzeit", führte Kramer seine Kritik aus.
Bereits zuvor hatte Streich, langjähriger Coach des SC Freiburg, betont, dass er vor allem von den Südafrikanern "enttäuscht" gewesen sei. "Weil ich gedacht habe, sie haben eine bessere Ordnung und wehren sich. Aber die Räume waren so groß. Das frühe Gegentor hat sie geschockt und dann war es enttäuschend", so Streich im ZDF.
Bei MagentaTV übte auch Ex-BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, WM-Experte bei dem Pay-TV-Sender, Kritik an Südafrikas Auftritt: "Sie haben einfach zu wenig getan. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wollten. Aber sie haben es mit ihren Möglichkeiten nicht hinbekommen."
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Mexiko vs. Südafrika: "Drei Rote Karten - aber es ist gar nicht viel passiert"
Ein fahrlässiger Ballverlust am eigenen Sechzehner von Südafrikas defensivem Mittelfeldspieler Yaya Sithole hatte den Mexikanern in der 9. Minute den von gut 80.000 Zuschauern im Aztekenstadion frenetisch bejubelten Führungstreffer ermöglicht, Julian Quinones gelang das erste Tor dieser WM.
Sithole flog zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen einer Notbremse mit einer Roten Karte vom Platz (50.), in Überzahl legte Stürmerstar Raul Jimenez in der 67. Minute zum 2:0-Endstand für die Mexikaner nach. In der Schlussphase gab es dann noch zwei weitere Platzverweise: Zunächst sah Südafrikas eingewechselter Offensivspieler Themba Zwane wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit nach VAR-Eingriff Rot (84.). In der Nachspielzeit wertete der brasilianische Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio dann ein Foul von Mexikos Innenverteidiger Cesar Montes als Notbremse und stellte ihn ebenfalls vom Platz.
Klopp nahm die Rote Karte für Montes als Blaupause für seine Spielbewertung: "Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel. Es war taktisch einfach schlecht. Von beiden Mannschaften nicht gut. Es sind elf gegen neun und du läufst in einen Konter rein. Warum läufst du da in einen Konter rein? (…) Das war ein generelles Problem im ganzen Spiel. Südafrika hat es null Komma null genutzt", so der 58-Jährige, der aktuell als Head of Global Soccer für Red Bull arbeitet.
Streich analysierte derweil: "Man wundert sich eigentlich: Drei Rote Karten - aber es ist gar nicht viel passiert, es herrschte gar nicht die Intensität, die ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, da geht es richtig ab. Aber das war nicht der Fall."
Mexiko hat mit dem Auftaktsieg den Grundstein für den Einzug in die K.o.-Phase gelegt, weiter geht es für den Mit-Ausrichter der Endrunde kommende Woche gegen Südkorea. Die Südafrikaner stehen derweil in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien bereits unter Zugzwang.
Mexiko vs. Südafrika 2:0 (1:0) - die Daten zum Eröffnungsspiel der WM 2026
Spiel
Mexiko vs. Südafrika
Ergebnis
2:0 (1:0)
Tore
1:0 Quinones (9.), 2:0 Jimenez (67.)
Rote Karten
Sithole (Südafrika, 50.), Zwane (Südafrika, 84.), Montes (Mexiko, 90.+2)
Gruppe
A
Spielort
Azteca (Mexico City)