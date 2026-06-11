"Taktisch einfach schlecht": TV-Experten meckern über das WM-Eröffnungsspiel - auch Jürgen Klopp tadelt

"Man hatte im Vorfeld das Gefühl: Das ist so aufgeladen und ich habe eine große Intensität erwartet. Dass die Räume groß werden, war abzusehen - aber ich dachte, die bekriegen sich richtig und es geht voll in die Duelle. Aber eigentlich war das eher wie ein Benefizspiel", monierte Ex-Nationalspieler Kramer in seiner Rolle als ZDF-Experte nach dem 2:0-Erfolg von Co-Gastgeber Mexiko über Südafrika am Donnerstagabend.

"Die haben sich beide eher spielen lassen. Anfänge von Laola-Wellen auf den Rängen sind nie ein gutes Zeichen für ein Fußballspiel - und da gab es ein paar, auch schon in der ersten Halbzeit", führte Kramer seine Kritik aus.

Bereits zuvor hatte Streich, langjähriger Coach des SC Freiburg, betont, dass er vor allem von den Südafrikanern "enttäuscht" gewesen sei. "Weil ich gedacht habe, sie haben eine bessere Ordnung und wehren sich. Aber die Räume waren so groß. Das frühe Gegentor hat sie geschockt und dann war es enttäuschend", so Streich im ZDF.

Bei MagentaTV übte auch Ex-BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, WM-Experte bei dem Pay-TV-Sender, Kritik an Südafrikas Auftritt: "Sie haben einfach zu wenig getan. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wollten. Aber sie haben es mit ihren Möglichkeiten nicht hinbekommen."