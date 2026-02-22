Supertalent von Bayern München wird 18: Für Lennart Karl bringt sein Geburtstag eine wichtige Veränderung mit sich

Karl, 2022 in den Nachwuchs des Rekordmeisters gewechselt, hatte zu Saisonbeginn seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft gefeiert. Besonders im Herbst trumpfte der Teenager mit seiner Unbekümmertheit und seinem begnadeten linken Fuß auf: Traumtor beim Champions-League-Startelfdebüt gegen Club Brügge Ende Oktober, wenige Tage später sein ebenso sehenswerter erster Bundesliga-Treffer gegen Borussia Mönchengladbach. Hinzu kamen beispielsweise noch ein Gala-Auftritt beim 6:2 gegen den SC Freiburg Ende November oder weitere Tore in der Königsklasse gegen Arsenal und Sporting.

Aktuell steht Karl, der nach der Rückkehr des zuvor lange verletzten Jamal Musiala zuletzt etwas weniger Spielzeit bekam, diese Saison bei sieben Toren und vier Assists in 30 Einsätzen. Nachdem er im November bereits für die deutsche U21-Nationalmannschaft debütiert hatte, erarbeitete sich Karl mit seiner rasanten Entwicklung sogar auch Chancen auf einen Platz im Kader des DFB-Teams bei der WM im Sommer. Gut möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den offensiven Mittelfeldspieler für die Länderspiele Ende März erstmals nominiert.

Karl möglichst langfristig an sich gebunden zu haben, ist für Bayern selbstredend wichtig, da andere Spitzenklubs längst ihre Fühler nach dem Hochbegabten ausstrecken. Allen voran Real Madrid dürfte hellhörig geworden sein - schließlich sind die Königlichen der absolute Traumverein von Karl, wie er zu Jahresbeginn unter großem anschließendem Trubel öffentlich verriet.