Lennart Karl steht seit Sonntag für ein weiteres Jahr beim FC Bayern München unter Vertrag. Mit seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert sich das Arbeitspapier des Supertalents automatisch bis 2029.
Supertalent von Bayern München wird 18: Für Lennart Karl bringt sein Geburtstag eine wichtige Veränderung mit sich
Lennart Karls Vertrag beim FC Bayern verlängert sich automatisch bis 2029
Damit einher geht Medienberichten zufolge zudem eine Erhöhung von Karls Gehalt auf künftig rund zwei Millionen Euro pro Jahr. Eine Ausstiegsklausel soll in dem neuen Vertrag nicht enthalten sein.
Anfang Januar hatten die Sport Bild und Sky berichtet, dass Bayern Karl sogar bis 2031 an sich binden und dem 18-Jährigen die langfristigere Verlängerung mit einem satten Gehaltssprung auf bis zu acht Millionen Euro jährlich schmackhaft machen wolle. Derlei Pläne dementierte Sportvorstand Max Eberl aber kurz darauf bereits: "Er hat sich hervorragend geschlagen, daher werden die entsprechenden Klauseln in seinem Profivertrag aktiviert", bezog sich Eberl auf die automatische Verlängerung am 18. Geburtstag. "Niemand muss sich Sorgen um Lennart machen. Er ist abgesichert und wir freuen uns sehr, dass die Strategie aufgegangen ist."
- Getty
Lennart Karl begeistert beim FC Bayern mit seiner Unbekümmertheit
Karl, 2022 in den Nachwuchs des Rekordmeisters gewechselt, hatte zu Saisonbeginn seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft gefeiert. Besonders im Herbst trumpfte der Teenager mit seiner Unbekümmertheit und seinem begnadeten linken Fuß auf: Traumtor beim Champions-League-Startelfdebüt gegen Club Brügge Ende Oktober, wenige Tage später sein ebenso sehenswerter erster Bundesliga-Treffer gegen Borussia Mönchengladbach. Hinzu kamen beispielsweise noch ein Gala-Auftritt beim 6:2 gegen den SC Freiburg Ende November oder weitere Tore in der Königsklasse gegen Arsenal und Sporting.
Aktuell steht Karl, der nach der Rückkehr des zuvor lange verletzten Jamal Musiala zuletzt etwas weniger Spielzeit bekam, diese Saison bei sieben Toren und vier Assists in 30 Einsätzen. Nachdem er im November bereits für die deutsche U21-Nationalmannschaft debütiert hatte, erarbeitete sich Karl mit seiner rasanten Entwicklung sogar auch Chancen auf einen Platz im Kader des DFB-Teams bei der WM im Sommer. Gut möglich, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den offensiven Mittelfeldspieler für die Länderspiele Ende März erstmals nominiert.
Karl möglichst langfristig an sich gebunden zu haben, ist für Bayern selbstredend wichtig, da andere Spitzenklubs längst ihre Fühler nach dem Hochbegabten ausstrecken. Allen voran Real Madrid dürfte hellhörig geworden sein - schließlich sind die Königlichen der absolute Traumverein von Karl, wie er zu Jahresbeginn unter großem anschließendem Trubel öffentlich verriet.
