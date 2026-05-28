Superstar will angeblich weg: FC Chelsea fordert irre Summe für Enzo Fernandez

Weiter heißt es, die Bosse des Premier-League-Klubs seien vom Wechselwunsch des 25-Jährigen unterrichtet und forderten eine Ablöse in Höhe von 140 Millionen Euro. Fernandez steht in London noch bis 2032 unter Vertrag.

Dass Fernandez einen Tapetenwechsel im Sommer anstrebt, kommt nach den Vorkommnissen der letzten Monate nicht überraschend. Anfang April suspendierte Chelsea ihn, weil er nach dem krachenden Ausscheiden in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5, 0:3) seine Zukunft offen ließ. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte er einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.

Der damalige Chelsea-Coach Liam Rosenior begründete: "Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen."