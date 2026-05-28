Vizekapitän Enzo Fernandez will den FC Chelsea verlassen. Die BBC berichtet, dass der argentinische Mittelfeldspieler daran arbeite, den Klubweltmeister zur neuen Saison zu verlassen.
Superstar will angeblich weg: FC Chelsea fordert irre Summe für Enzo Fernandez
Weiter heißt es, die Bosse des Premier-League-Klubs seien vom Wechselwunsch des 25-Jährigen unterrichtet und forderten eine Ablöse in Höhe von 140 Millionen Euro. Fernandez steht in London noch bis 2032 unter Vertrag.
Dass Fernandez einen Tapetenwechsel im Sommer anstrebt, kommt nach den Vorkommnissen der letzten Monate nicht überraschend. Anfang April suspendierte Chelsea ihn, weil er nach dem krachenden Ausscheiden in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5, 0:3) seine Zukunft offen ließ. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte er einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.
Der damalige Chelsea-Coach Liam Rosenior begründete: "Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen."
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Chelsea landet in der Premier League nur auf Platz zehn
Fernandez' Berater Javier Pastore brachte dies auf die Palme. Der Ex-Profi wetterte bei The Athletic: "Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist." Und weiter: "Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde."
Zwar kehrte Fernandez später in den Kader der Blues zurück, das schwache Abschneiden in der abgelaufenen Saison konnte aber auch er nicht verhindern. Chelsea landete im englischen Oberhaus in der Endabrechnung auf einem enttäuschenden zehnten Rang und verpasste damit die Teilnahme am Europapokal. Auch deshalb arbeitet Pastore nun an einem Wechsel seines Klienten. Laut BBC will der Klub des neuen Cheftrainers Xabi Alonso den Mittelfeldmann grundsätzlich halten. Sollte jedoch ein interessierter Verein eine Ablöse in der genannten Region bieten, werde ein Verkauf in Betracht gezogen.
Auffällig in diesem Zusammenhang: Nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger FC Sunderland am letzten Spieltag winkte Fernandez den Chelsea-Anhängern lange alleine zu. Eine Aktion, die bei Social Media von vielen Fans als Geste des Abschieds gewertet wurde.
Enzo Fernandez wechselte 2023 von Benfica zum FC Chelsea
Fernandez wechselte nach dem Gewinn der WM in Katar und langem Transfertheater Anfang 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica an die Stamford Bridge. Damit ist er der teuerste Neuzugang der Chelsea-Geschichte.
Konkrete Gerüchte um seinen möglichen neuen Arbeitgeber gibt es nicht. Lose wird er bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid gehandelt, dort soll ein neuer Star für das Mittelfeldzentrum kommen. Ebenfalls angeblich in der Verlosung: Englands Vizemeister Manchester City und Pastores Ex-Verein PSG.
In der vergangenen Saison absolvierte Fernandez 54 Partien für die Blues, in denen ihm 15 Tore und sieben Vorlagen gelangen. Bei der WM im Sommer steht der 40-malige Nationalspieler erneut im Kader Argentiniens.
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Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool