Wie die englische Zeitung The Independent berichtet, sollen die Gunners aktuell die letzten Details prüfen, um ein Angebot für Bradley Barcola von Paris Saint-Germain abzugeben.
Superstar von PSG im Visier: FC Arsenal plant offenbar Mega-Transfer
Der Offensivstar des amtierenden Champions-League-Siegers soll bei den Londonern schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste stehen. Paris selbst würde Barcola zwar nur ungern abgeben, plane dem Bericht zufolge jedoch ebenfalls, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und die Offensive umzustrukturieren.
Demnach soll PSG unter anderem Interesse an Julian Alvarez von Atletico Madrid - bei dem Real Madrid erst vor Kurzem bereits mit einem Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgeblitzt ist - sowie an Morgan Rogers von Aston Villa haben. Dieses Vorhaben dürfte sich als besonders schwierig erweisen, zumal auch Arsenal Interesse an beiden Spielern nachgesagt wird.
- Getty Images Sport
Bradley Barcola jagt nach Champions League nun mit Frankreich den WM-Titel
Barcola, dessen Vertrag in der französischen Hauptstadt bis 2028 läuft, hat eine starke Saison für PSG hinter sich: In 49 Pflichtspielen erzielte der Linksaußen 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Mit Paris gewann er seinen zweiten Champions-League-Titel in Folge sowie erneut die Meisterschaft.
Aktuell ist Barcola mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika im Einsatz. Beim 3:1-Auftaktsieg gegen den Senegal erzielte er ein Tor.