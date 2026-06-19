Superstar von PSG im Visier: FC Arsenal plant offenbar Mega-Transfer

Der Offensivstar des amtierenden Champions-League-Siegers soll bei den Londonern schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste stehen. Paris selbst würde Barcola zwar nur ungern abgeben, plane dem Bericht zufolge jedoch ebenfalls, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und die Offensive umzustrukturieren.

Demnach soll PSG unter anderem Interesse an Julian Alvarez von Atletico Madrid - bei dem Real Madrid erst vor Kurzem bereits mit einem Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgeblitzt ist - sowie an Morgan Rogers von Aston Villa haben. Dieses Vorhaben dürfte sich als besonders schwierig erweisen, zumal auch Arsenal Interesse an beiden Spielern nachgesagt wird.