Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale?

Sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der SGV Freiberg griffen in dieser Saison erst in der zweiten Runde in den WFV-Pokal ein. Die Kickers setzten sich auf ihrem Weg ins Viertelfinale gegen den 1. Göppinger SV (2:0), den VfR Aalen (2:0) und den TSV Weilimdorf (2:1) durch. Der SGV Freiberg erreichte die Runde der letzten Acht nach Erfolgen gegen den VfR Heilbronn (4:0), den FSV Hollenbach (4:3) sowie den FV Rot-Weiß Weiler (2:0).
In der laufenden Saison standen sich beide Mannschaften bereits gegenüber. Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest trafen die Stuttgarter Kickers im eigenen Stadion auf den SGV Freiberg. Die Partie im vergangenen September endete 1:1-Unentschieden.