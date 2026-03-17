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Stuttgarter Kickers StadionGetty Images
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Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale?

Im WFV-Pokal kommt es heute zum Duell zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Viertelfinalspiel live zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 17. Dezember, begegnen sich im Viertelfinale des WFV-Pokals die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg. Um 19 Uhr wird das Pokalduell im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart angepfiffen.

GOAL verrät, wer das Pokalspiel heute live im TV und Livestream überträgt. 

  • Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale?

    Das Pokalduell zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg könnt Ihr heute live und in voller Länge auf Leagues verfolgen. Dort wird ein kostenpflichtiger Livestream der Begegnung angeboten.

    Alternativ könnt Ihr die Partie im Waldauradio sowie im Liveticker der Stuttgarter Kickers verfolgen.

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  • News zu Stuttgarters Kickers und SGV Freiberg

    Sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der SGV Freiberg griffen in dieser Saison erst in der zweiten Runde in den WFV-Pokal ein. Die Kickers setzten sich auf ihrem Weg ins Viertelfinale gegen den 1. Göppinger SV (2:0), den VfR Aalen (2:0) und den TSV Weilimdorf (2:1) durch. Der SGV Freiberg erreichte die Runde der letzten Acht nach Erfolgen gegen den VfR Heilbronn (4:0), den FSV Hollenbach (4:3) sowie den FV Rot-Weiß Weiler (2:0).

    In der laufenden Saison standen sich beide Mannschaften bereits gegenüber. Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest trafen die Stuttgarter Kickers im eigenen Stadion auf den SGV Freiberg. Die Partie im vergangenen September endete 1:1-Unentschieden.

  • Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale? Wichtigste Infos

    EventWFV-Pokal
    DuellStuttgarter Kickers vs. SGV Freiberg
    RundeViertelfinale
    Datum17. März
    Anpfiff19 Uhr
    SpielortGAZi-Stadion auf der Waldau (Stuttgart)
    ÜbertragungLeagues

  • Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale? Die Duelle im Überblick

    DatumHeimAuswärts
    Di., 17.03.2026SV Stuttgarter KickersSGV Freiberg Fußball
    Di., 31.03.2026TSV BergTSG Backnang
    Mi., 01.04.2026FC HolzhausenFV Ravensburg
    Mi., 01.04.2026SG Sonnenhof GroßaspachSSV Ulm 1846
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