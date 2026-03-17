Stuttgarters Kickers vs. SGV Freiberg heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Pokal Viertelfinale?

Am heutigen Dienstag, den 17. Dezember, begegnen sich im Viertelfinale des WFV-Pokals die Stuttgarter Kickers und der SGV Freiberg. Um 19 Uhr wird das Pokalduell im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart angepfiffen.

GOAL verrät, wer das Pokalspiel heute live im TV und Livestream überträgt.