Sturm der Entrüstung vor dem Abstiegs-Showdown! Tottenham-Kapitän Cristiano Romero bringt die eigenen Fans gegen sich auf

Romero verletzte sich bei einer 0:1-Pleite gegen den AFC Sunderland Mitte April am Knie und fällt seitdem aus. Zuletzt unterstützte der Kapitän seine Mannschaft stets von der Tribüne. Aber ausgerechnet beim wichtigsten Spiel gegen Everton wird er fehlen - und zwar, weil er sich lieber das Finale der argentinischen Meisterschaft live im Stadion anschaut.

Am Sonntag um 20.30 Uhr deutscher Zeit duellieren sich im Estadio Mario Alberto Kempes von Cordoba Rekordmeister River Plate und die Sensationsmannschaft von CA Belgrano. Romero stammt aus Belgranos Nachwuchs und feierte für den Klub aus seiner Heimatstadt Cordoba einst auch sein Profidebüt.

Belgrano gilt zwar durchaus als Traditionsklub, steht aber im Schatten der großen Vereine aus Buenos Aires, La Plata und Rosario. Nun winkt der erste große Titel der Klubgeschichte. Etwas, was sich Romero offenbar nicht entgehen lassen will und als wichtiger erachtet, als seine Kollegen beim Abstiegs-Showdown in London zu unterstützen.