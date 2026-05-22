Tottenham droht der erstmalige Abstieg aus der englischen Spitzenklasse seit 1977. Vor dem letzten Spieltag liegt der Londoner Traditionsklubs zwei Punkte vor Stadtrivale West Ham United. Dank der um zwölf Treffer besseren Tordifferenz dürfte ein Unentschieden am Sonntag um 17 Uhr zuhause gegen den FC Everton zum Klassenerhalt reichen. West Ham empfängt zeitgleich Leeds United. Sowohl für Everton als auch für Leeds geht es um nichts mehr.
Sturm der Entrüstung vor dem Abstiegs-Showdown! Tottenham-Kapitän Cristiano Romero bringt die eigenen Fans gegen sich auf
Romero verletzte sich bei einer 0:1-Pleite gegen den AFC Sunderland Mitte April am Knie und fällt seitdem aus. Zuletzt unterstützte der Kapitän seine Mannschaft stets von der Tribüne. Aber ausgerechnet beim wichtigsten Spiel gegen Everton wird er fehlen - und zwar, weil er sich lieber das Finale der argentinischen Meisterschaft live im Stadion anschaut.
Am Sonntag um 20.30 Uhr deutscher Zeit duellieren sich im Estadio Mario Alberto Kempes von Cordoba Rekordmeister River Plate und die Sensationsmannschaft von CA Belgrano. Romero stammt aus Belgranos Nachwuchs und feierte für den Klub aus seiner Heimatstadt Cordoba einst auch sein Profidebüt.
Belgrano gilt zwar durchaus als Traditionsklub, steht aber im Schatten der großen Vereine aus Buenos Aires, La Plata und Rosario. Nun winkt der erste große Titel der Klubgeschichte. Etwas, was sich Romero offenbar nicht entgehen lassen will und als wichtiger erachtet, als seine Kollegen beim Abstiegs-Showdown in London zu unterstützen.
Cristiano Romero von Tottenham-Fans angefeindet
An die englische Öffentlichkeit gebracht hat diese Nachricht am Donnerstag der englische Südamerika-Experte Tim Vickery bei einer Sendung auf der Plattform talkSPORT. Als Host fungierte Paul Hawksbee, seines Zeichens Spurs-Fan.
"Ein guter Mannschaftskapitän also", reagierte er spöttisch. "Nicht bei Tottenhams wichtigstem Spiel seit 1976 dabei: fantastisch. Bis zum Schluss treu, der gute alte Cristian. Ich werde am Wochenende mein River-Plate-Trikot tragen. Ich finde das schrecklich. Er schaut sich den Verein an, den er unterstützt, anstatt als Mannschaftskapitän ein Team zu unterstützen, das vom Abstieg bedroht ist. Ich habe schon immer gedacht, dass Cristian Romero nur auf der Durchreise ist und Tottenham eine Ablenkung von Argentinien für ihn ist. Aber ich bin schon ziemlich verbittert."
In diversen Tottenham-Blogs und in den sozialen Netzwerken folgte ein Sturm der Entrüstung inklusive vieler gehässiger Kommentare über Romeros Verhalten. Die Zukunft des 28-jährigen Innenverteidigers bei den Spurs dürfte auch bei einem Klassenerhalt trotz Vertrags bis 2029 höchst ungewiss sein. Aktuell arbeitet Romero an seinem Comeback und hofft noch auf eine WM-Teilnahme mit Argentinien.
Die Spurs stabilisierten sich nach einem historischen Negativlauf Anfang des Jahres zuletzt etwas. Seit der Amtsübernahme von Trainer Roberto De Zerbi holten sie aus sechs Spielen acht Punkte.