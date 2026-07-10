Debast war in der belgischen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren als Innenverteidiger gesetzt. Kurz vor Beginn der WM zog sich der 22-Jährige bei einem Einsatz für Sporting Lissabon aber eine Verletzung des Beinbeugermuskels zu. Wegen seines Stellenwerts für die Mannschaft und der Aussicht auf Genesung während des Turniers berief ihn Trainer Rudi Garcia ungeachtet der Verletzung dennoch in den WM-Kader.
Streit um Belgien-Verteidiger eskaliert! Brisantes Statement vor dem WM-Viertelfinale gegen Spanien veröffentlicht
Debast verpasste die ersten vier Spiele. Ende Juni stieg er aber wieder ins Mannschaftstraining ein und im Achtelfinale gegen die USA (4:1) kehrte er tatsächlich in den Kader zurück. In Belgien entstand dadurch die Hoffnung auf ein Comeback Debasts im Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend um 21 Uhr. Das scheitert nun aber kurioserweise an einem Veto seines Klubs.
Belgiens Verband widerspricht der Einschätzung von Sporting
In einem Statement, das unter anderem The Athletic und belgischen Medien vorliegt, schreibt der Verband: "Zeno Debast wird im Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein, Sporting CP, teilte dem Spieler mit, dass man ihn aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig halte. Diese Einschätzung weicht von der des medizinischen Stabs der Red Devils sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Instanzen der FIFA ab."
Das ist ein höchst kurioser Vorgang, liegt die letzte Entscheidung über Einsätze während eines Turniers doch normalerweise beim Trainerstab und der medizinischen Abteilung des jeweiligen Verbands. Gegen Spanien dürften in der Innenverteidigung wieder Nathan Ngoy und Brandon Mechele beginnen.
Unmittelbar vor dem anstehenden Duell in Los Angeles soll ein weiteres Treffen zwischen Vereins- und Verbandsvertretern stattfinden, um das Vorgehen bei einem etwaigen Weiterkommen abzuklären. Sollte Belgien überraschend gegen Spanien gewinnen, würde im Halbfinale Frankreich warten.
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