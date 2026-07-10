In einem Statement, das unter anderem The Athletic und belgischen Medien vorliegt, schreibt der Verband: "Zeno Debast wird im Viertelfinale nicht zur Verfügung stehen. Sein Verein, Sporting CP, teilte dem Spieler mit, dass man ihn aus medizinischer Sicht nicht für spielfähig halte. Diese Einschätzung weicht von der des medizinischen Stabs der Red Devils sowie der medizinischen und versicherungstechnischen Instanzen der FIFA ab."

Das ist ein höchst kurioser Vorgang, liegt die letzte Entscheidung über Einsätze während eines Turniers doch normalerweise beim Trainerstab und der medizinischen Abteilung des jeweiligen Verbands. Gegen Spanien dürften in der Innenverteidigung wieder Nathan Ngoy und Brandon Mechele beginnen.

Unmittelbar vor dem anstehenden Duell in Los Angeles soll ein weiteres Treffen zwischen Vereins- und Verbandsvertretern stattfinden, um das Vorgehen bei einem etwaigen Weiterkommen abzuklären. Sollte Belgien überraschend gegen Spanien gewinnen, würde im Halbfinale Frankreich warten.