Erling Haalands Vater Alf-Inge hat nach dem WM-Aus von Norwegen gegen England harsche Kritik am Schiedsrichtergespann geübt. Im Stadion leistete er sich obendrein eine heftige Entgleisung.
Stinksauer auf den Schiedsrichter! Vater von Erling Haaland wittert Betrug - und macht beleidigende Geste im Stadion
"Ich habe das Gefühl, dass wir heute um den Sieg betrogen wurden"
"Ich habe das Gefühl, dass wir heute um den Sieg betrogen wurden", schrieb Haaland Senior bei der Plattform X. Seiner Meinung nach habe der französische Unparteiische Clement Turpin die Three Lions bei deren 2:1 nach Verlängerung "gerettet".
Gleich mehrere Szenen hatten rund um das Viertelfinale für Diskussionen gesorgt. Allen voran der Treffer von Jude Bellingham zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Fassungslosigkeit im norwegischen Lager. TV-Bilder schürten den Verdacht, dass Norwegens Torhüter Örjan Nyland den Ball zuvor per Abstoß an die Aufhängung einer Spider-Cam geschlagen hatte, was laut Regelwerk einen Schiedsrichterball zur Folge gehabt hätte. Der Sensor im Ball hatte jedoch keinen Ausschlag angezeigt, wie die FIFA in einem Statement wenig später veröffentlichte. Einige Zeitlupen lassen allerdings weiterhin vermuten, dass sehr wohl eine Berührung vorlag.
"Gut gemacht, Bellingham und Schiedsrichter", schrieb Haalands Vater offensichtlich ironisch zu der Szene unter einen Post von Transferexperte Fabrizio Romano, der den Doppelpacker von Real Madrid für dessen Leistung gelobt hatte. Der 53-Jährige war bereits während des Treiben auf dem Platzes, das er sich von der Tribüne anschaute, sichtlich angefressen. Als England in der Verlängerung nach einem vermeintlichen Foul an Djed Spence einen Elfmeter zugesprochen bekam, war kein Halten mehr bei dem ehemaligen Nationalspieler.
Zunächst machte Haaland Senior die Schwalben Geste, ehe er Mittel- und Zeigefinger mit dem Handrücken nach außen in die Höhe streckte. Dabei handelt es sich um den sogenannten "Two-Finger Salute", was in Großbritannien als schwere Beleidigung gilt und mit der Bedeutung des ausgestreckten Mittelfingers in Deutschland vergleichbar ist. Der Groll versandete jedoch schnell, da der VAR einschritt und Turpin daraufhin den Elfmeterpfiff zurücknahm. Spence hatte sein rechtes Bein in besagter Szene ausgestreckt, um von hinten zu Fall gebracht zu werden.
- AFP
Zur WM eingeführt: Neue Regel bewahrt England vor erneutem Rückstand
Eine weitere Szene sorgte ebenfalls für Diskussionen. Während der regulären Spielzeit war ein Tor von Norwegens Torbjörn Heggem (55.) nach einer Ecke zum vermeintlichen 2:1 vom Videobeweis zurückgenommen worden, weil Erling Haaland unmittelbar vor der Hereingabe ein Foulspiel gegen Elliot Anderson begangen hatte.
Obwohl der Ball zum Zeitpunkt des Kontakts noch nicht im Spiel war, schritt der VAR ein - und zwar mit Recht! Zur WM wurde nämlich die Regel eingeführt, dass etwaige Situationen Teil des obligatorischen Tor-Checks sind. "Das ist ganz neu im Reglement und im Protokoll des Videoassistenten", erklärte auch Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei MagentaTV und betonte, dass das Eingreifen des Stürmers von Manchester City regelwidrig war: "Das ist ein Wegstoßen des Gegenspielers. Es ist auch so, dass Haaland in den Zweikampf geht, wo der Ball hinkommt. Insofern wird das weggenommen."
Deshalb folgte auch kein Freistoß für England, sondern eine Wiederholung des Eckballs. Der Versuch brachte jedoch nichts ein und die Partie ging in die Verlängerung, in der Bellinghams zweiter Streich kurz nach Wiederanpfiff die Entscheidung zugunsten von Thomas Tuchels Mannschaft brachte. Im Halbfinale wartet nun Argentinien. Den zweiten Finalisten machen Frankreich und Spanien unter sich aus.
WM 2026: Duelle im Halbfinale der Weltmeisterschaft
Tag Uhrzeit Begegnung Stadt 14. Juli 21:00 Frankreich - Spanien Dallas (USA) 15. Juli 21:00 England - Argentinien Atlanta (USA)
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