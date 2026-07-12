"Ich habe das Gefühl, dass wir heute um den Sieg betrogen wurden", schrieb Haaland Senior bei der Plattform X. Seiner Meinung nach habe der französische Unparteiische Clement Turpin die Three Lions bei deren 2:1 nach Verlängerung "gerettet".

Gleich mehrere Szenen hatten rund um das Viertelfinale für Diskussionen gesorgt. Allen voran der Treffer von Jude Bellingham zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Fassungslosigkeit im norwegischen Lager. TV-Bilder schürten den Verdacht, dass Norwegens Torhüter Örjan Nyland den Ball zuvor per Abstoß an die Aufhängung einer Spider-Cam geschlagen hatte, was laut Regelwerk einen Schiedsrichterball zur Folge gehabt hätte. Der Sensor im Ball hatte jedoch keinen Ausschlag angezeigt, wie die FIFA in einem Statement wenig später veröffentlichte. Einige Zeitlupen lassen allerdings weiterhin vermuten, dass sehr wohl eine Berührung vorlag.

"Gut gemacht, Bellingham und Schiedsrichter", schrieb Haalands Vater offensichtlich ironisch zu der Szene unter einen Post von Transferexperte Fabrizio Romano, der den Doppelpacker von Real Madrid für dessen Leistung gelobt hatte. Der 53-Jährige war bereits während des Treiben auf dem Platzes, das er sich von der Tribüne anschaute, sichtlich angefressen. Als England in der Verlängerung nach einem vermeintlichen Foul an Djed Spence einen Elfmeter zugesprochen bekam, war kein Halten mehr bei dem ehemaligen Nationalspieler.

Zunächst machte Haaland Senior die Schwalben Geste, ehe er Mittel- und Zeigefinger mit dem Handrücken nach außen in die Höhe streckte. Dabei handelt es sich um den sogenannten "Two-Finger Salute", was in Großbritannien als schwere Beleidigung gilt und mit der Bedeutung des ausgestreckten Mittelfingers in Deutschland vergleichbar ist. Der Groll versandete jedoch schnell, da der VAR einschritt und Turpin daraufhin den Elfmeterpfiff zurücknahm. Spence hatte sein rechtes Bein in besagter Szene ausgestreckt, um von hinten zu Fall gebracht zu werden.