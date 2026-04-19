Das berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach habe Borussia Dortmund im Transferpoker um den 15 Jahren alten Innenverteidiger aktuell die Nase vorn.
Sticht Ole Book den FC Bayern aus? BVB angeblich im Rennen um jungen Verteidiger vorn
Zu den interessierten Vereinen sollen neben dem BVB italienische Klubs, Red Bull Salzburg sowie die Bundesligarivalen FC Bayern und 1899 Hoffenheim zählen.
Kante, der französische Wurzeln hat, wurde in Zagreb geboren und ist kroatischer Junioren-Nationalspieler. Für die U15 absolvierte er seit seinem Debüt im September 2024 sechs Einsätze und erzielte einen Treffer.
Groß wurde Kante in der Jugend von NK HASK Zagreb, 2022 folgte der Wechsel zum Nachbarn Lokomotiva. Dort spielt er aktuell in der U17.
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Wird Kante Books erste BVB-Perle?
Borussia Dortmunds neuer Sportchef Ole Book erwarb sich während seiner Zeit als Sportdirektor bei der SV Elversberg den Ruf, talentierte Spieler und deren Entwicklungspotenzial früh zu erkennen. Bei seiner Vorstellung bei den Schwarzgelben kündigte er an: "Wir werden versuchen, Perlen zu finden, die Borussia Dortmund besser machen." Perspektivisch könnte Kante einer dieser Spieler sein.
Mit Luca Reggiani (18) verfügt der BVB bereits über einen sehr talentierten Innenverteidiger für die Zukunft auch Filippo Mane (21) ist noch jung. Die drei Platzhirsche Richtung kommende Saison heißen Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) und Ramy Bensebaini (31). Wegen des ablösefreien Abgangs von Niklas Süle (30) und der schweren Verletzung von Kapitän Emre Can (32) gilt es als wahrscheinlich, dass die Borussen noch einen weiteren, erfahrenen Spieler für das Abwehrzentrum verpflichten.