Sticht Ole Book den FC Bayern aus? BVB angeblich im Rennen um jungen Verteidiger vorn

Zu den interessierten Vereinen sollen neben dem BVB italienische Klubs, Red Bull Salzburg sowie die Bundesligarivalen FC Bayern und 1899 Hoffenheim zählen.

Kante, der französische Wurzeln hat, wurde in Zagreb geboren und ist kroatischer Junioren-Nationalspieler. Für die U15 absolvierte er seit seinem Debüt im September 2024 sechs Einsätze und erzielte einen Treffer.

Groß wurde Kante in der Jugend von NK HASK Zagreb, 2022 folgte der Wechsel zum Nachbarn Lokomotiva. Dort spielt er aktuell in der U17.