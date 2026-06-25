"Steht zu Recht in der Kritik": Lothar Matthäus kann Kritik an Leroy Sane nachvollziehen

Außerdem sei Sane nicht der einzige DFB-Spieler, der bei der WM noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft habe. "Es sind andere auch da, die bisher noch nicht ihre Leistung gebracht haben, wie wir das von ihnen erwartet haben. Bei Musiala, Wirtz und Sane ist einfach mehr möglich und dieses Mehr brauchen wir, um eben ganz weit zu kommen."

Den verletzungsbedingten Ausfall von Nico Schlotterbeck dagegen könne die Nationalelf "kompensieren", glaubt Matthäus. Dessen Ersatz Antonio Rüdiger habe "dazugelernt. Er ist ruhiger geworden, auch in seinen Interviews. Und deswegen sollte man ihm auch diese Chance nicht nur geben, sondern auch Vertrauen zu ihm haben. Er hat es immer gut gemacht in der Nationalmannschaft."