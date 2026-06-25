"Natürlich ist das nicht das, was wir von Sane erwarten, sondern wir erwarten Dribblings, Abschlüsse und Tore", sagte der Rekordnationalspieler bei RTL/ntv über die WM-Auftritte des früheren Münchners und ergänzte: "Da ist einfach zu wenig gekommen. Und deswegen steht er auch teilweise zu Recht in der Kritik."
"Steht zu Recht in der Kritik": Lothar Matthäus kann Kritik an Leroy Sane nachvollziehen
Sane sei aktuell nicht der Spieler, "den wir schon häufiger gesehen haben", wie zuletzt etwa im WM-Quali-"Finale" gegen die Slowakei (6:0). "So ein Spiel bräuchte er halt wieder, damit von außen her die Kritik verstummt. Das ist ihm nicht gelungen."
Zugleich nahm Matthäus den Profi des türkischen Rekordmeisters Galatasaray gegen allzu harte Vorwürfe in Schutz. "Er hat Ansätze gehabt, er ist fleißig. Das muss man anerkennen. Auch nach vorne ist er mutig, trifft aber häufig die falschen Entscheidungen. Nach hinten hat er gegen die Elfenbeinküste sehr gut mitgeholfen."
Matthäus sieht auch bei Musiala und Wirtz noch Steigerungspotenzial
Außerdem sei Sane nicht der einzige DFB-Spieler, der bei der WM noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft habe. "Es sind andere auch da, die bisher noch nicht ihre Leistung gebracht haben, wie wir das von ihnen erwartet haben. Bei Musiala, Wirtz und Sane ist einfach mehr möglich und dieses Mehr brauchen wir, um eben ganz weit zu kommen."
Den verletzungsbedingten Ausfall von Nico Schlotterbeck dagegen könne die Nationalelf "kompensieren", glaubt Matthäus. Dessen Ersatz Antonio Rüdiger habe "dazugelernt. Er ist ruhiger geworden, auch in seinen Interviews. Und deswegen sollte man ihm auch diese Chance nicht nur geben, sondern auch Vertrauen zu ihm haben. Er hat es immer gut gemacht in der Nationalmannschaft."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".