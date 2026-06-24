Wie der türkische Transferjournaluist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, habe Nübel den deutschen Rekordmeister bereits darüber informiert, sich nach der WM Besiktas anschließen zu wollen. Er warte nun nur noch auf eine Einigung beider Klubs, heißt es in dem Bericht. Doch dies darf zunächst bezweifelt werden.
Steht der neue Klub von Alexander Nübel schon fest? Verwirrung um Abgang beim FC Bayern von DFB-Spieler
Nübel "zockt" wohl auf Wechsel zu Top-Klub - auch ManCity noch interessiert?
Denn wie die Sport Bild berichtet "zockt" Nübel auf einen Wechsel zu einem wesentlich namhafteren Klub als den Dritten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison. Zwar habe Besiktas mit dem Nübel-Umfeld bereits über einen Vertrag verhandelt und den FCB aktiv bezüglich eines Transfergeschäfts kontaktiert, von einem etwaigen Wechselwunsch Nübels kann aber wohl noch keine Rede sein.
Immerhin sollen auch die AC Mailand, Manchester City und Benfica an dem 29 Jahre alten Schlussmann interessiert sein. Klubs, deren Renommee wohl eher den Wünschen von Nübel entsprechen. Hinzukommt: Der FC Bayern verlange nach Angaben des Blattes bis zu 20 Millionen Euro für Nübel. Zu viel für Besiktas.
Bei ManCity (Gianluigi Donnarumma), Milan (Kapitän Mike Maignan) und Benfica (Anatolyi Trubin) müsste sich Nübel indes einer herausfordernden Konkurrenzsituation mit ungewissem Ausgang stellen. Zumindest bei den Skyblues und Milan dürfte er im Falle eines Wechsels zunächst als klare Nummer zwei gelten.
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Nübel beim FC Bayern: Vier Spiele in sechs Jahren
Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt, kam jedoch nie über die Rolle als Stellvertreter von Manuel Neuer hinaus. Bis dato absolvierte er nur vier Pflichtspiele für die Münchner. Die vergangenen fünf Jahre verbrachte er auf Leihbasis bei der AS Monaco (2021 bis 2023) und beim VfB Stuttgart (2023 bis 2026).
Bei den Schwaben machte Nübel seine Sache überaus gut und präsentierte sich stets als verlässlicher Rückhalt. Mit dem VfB gewann er den DFB-Pokal, wurde Vize-Meister und spielte in den vergangenen beiden Jahren international (Champions und Europa League). Von einer festen Verpflichtung sahen die Stuttgarter trotz Bestrebungen besonders von Trainer Sebastian Hoeneß aber ab.
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Nübel soll den FC Bayern unbedingt verlassen - VfB Stuttgart hat Alternative gefunden
Einerseits, weil Nübel offenbar keine allzu großen Abstriche bei seinem üppigen Bayern-Gehalt (kolportierte zwölf Millionen Euro mit Boni) hinnehmen wollte, das trotz der Leihe zu großen Teilen der FCB in den vergangenen drei Jahren übernommen hatte. Andererseits hat der VfB in Dennis Seimen schon einen vielversprechenden Nachfolger gefunden und spart somit die hohe Ablösesumme für Nübel.
Seimen hatte die vergangene Saison auf Leihbasis beim SC Paderborn 07 verbracht. Die Ostwestfalen sicherten sich auch dank seiner starken Leistungen in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Bundesliga.
Der deutsche Rekordmeister machte auch öffentlich klar, dass Nübel (Vertrag bis 2030) im Laufe des kommenden Transfersommers endgültig verkauft werden soll, um dessen Gehalt zu sparen und Einnahmen für neue Spieler auf anderen Positionen zu generieren. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte Sportdirektor Christoph Freund im Mai und verwies auf das bewährte Trio um Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan."