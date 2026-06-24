Steht der neue Klub von Alexander Nübel schon fest? Verwirrung um Abgang beim FC Bayern von DFB-Spieler

Denn wie die Sport Bild berichtet "zockt" Nübel auf einen Wechsel zu einem wesentlich namhafteren Klub als den Dritten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison. Zwar habe Besiktas mit dem Nübel-Umfeld bereits über einen Vertrag verhandelt und den FCB aktiv bezüglich eines Transfergeschäfts kontaktiert, von einem etwaigen Wechselwunsch Nübels kann aber wohl noch keine Rede sein.

Immerhin sollen auch die AC Mailand, Manchester City und Benfica an dem 29 Jahre alten Schlussmann interessiert sein. Klubs, deren Renommee wohl eher den Wünschen von Nübel entsprechen. Hinzukommt: Der FC Bayern verlange nach Angaben des Blattes bis zu 20 Millionen Euro für Nübel. Zu viel für Besiktas.

Bei ManCity (Gianluigi Donnarumma), Milan (Kapitän Mike Maignan) und Benfica (Anatolyi Trubin) müsste sich Nübel indes einer herausfordernden Konkurrenzsituation mit ungewissem Ausgang stellen. Zumindest bei den Skyblues und Milan dürfte er im Falle eines Wechsels zunächst als klare Nummer zwei gelten.