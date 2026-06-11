Stecken Real Madrid und Atletico Madrid wegen Barca unter einer Decke? Der angebliche Transferpoker um Julian Alvarez wird zur Schlammschlacht

Den Eindruck, dass irgendwas an dieser Nummer gewaltig stinkt, kann man schnell und leicht bekommen. Aus mehreren Gründen. Denn: Real braucht eigentlich vieles in seinem zuletzt zwei Mal in Folge titellosen Kader, aber gewiss keinen weiteren Stürmer. Und: Es ist alles andere als überraschend, dass Atletico die Offerte für den Argentinier ablehnt, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City 49 Tore und 17 Vorlagen in 106 Pflichtspielen lieferte und den man gar nicht abgeben will.

Zu guter Letzt: Doof aus der Wäsche guckt nun freilich der FC Barcelona, denn der gilt seit längerer Zeit als schwer interessiert an Alvarez. Laut The Athletic soll der amtierende spanische Meister, der nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski sucht, bereits im Mai ein Angebot in Höhe von rund 100 Millionen Euro vorbereitet haben.

Mit der von Real nun öffentlich gemachten und abgelehnten 150-Millionen-Euro-Offerte treibt man den Preis für den 26-Jährigen in die Höhe. Denn eines ist klar: Um das Gesicht zu wahren, kann Atletico den noch bis 2030 mit einer Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro unter Vertrag stehenden Alvarez jetzt nicht mehr für weniger als die genannte Summe verkaufen.