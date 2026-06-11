Wenn die ganze Sache abgesprochen gewesen ist, warum darf sich Atletico Madrid dann öffentlich mehrfach über Stadtrivale Real lustig machen? Mit gleich fünf Tränen lachenden Emojis hatten die Rojiblancos am Dienstagabend reagiert, als die Königlichen das publik machten, worüber nun die halbe Fußballwelt diskutiert: das letztlich abgelehnte 150-Millionen-Euro-Angebot für Atleti-Stürmer Julian Alvarez.
Stecken Real Madrid und Atletico Madrid wegen Barca unter einer Decke? Der angebliche Transferpoker um Julian Alvarez wird zur Schlammschlacht
Real Madrid bietet für Alvarez: Barca guckt blöd aus der Wäsche
Den Eindruck, dass irgendwas an dieser Nummer gewaltig stinkt, kann man schnell und leicht bekommen. Aus mehreren Gründen. Denn: Real braucht eigentlich vieles in seinem zuletzt zwei Mal in Folge titellosen Kader, aber gewiss keinen weiteren Stürmer. Und: Es ist alles andere als überraschend, dass Atletico die Offerte für den Argentinier ablehnt, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 für 75 Millionen Euro von Manchester City 49 Tore und 17 Vorlagen in 106 Pflichtspielen lieferte und den man gar nicht abgeben will.
Zu guter Letzt: Doof aus der Wäsche guckt nun freilich der FC Barcelona, denn der gilt seit längerer Zeit als schwer interessiert an Alvarez. Laut The Athletic soll der amtierende spanische Meister, der nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski sucht, bereits im Mai ein Angebot in Höhe von rund 100 Millionen Euro vorbereitet haben.
Mit der von Real nun öffentlich gemachten und abgelehnten 150-Millionen-Euro-Offerte treibt man den Preis für den 26-Jährigen in die Höhe. Denn eines ist klar: Um das Gesicht zu wahren, kann Atletico den noch bis 2030 mit einer Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro unter Vertrag stehenden Alvarez jetzt nicht mehr für weniger als die genannte Summe verkaufen.
Real Madrids zweifelhaftes Angebot für Alvarez: Atletico reagiert mit Spott und Häme
Ein kluger Schachzug also von Real und dem am Sonntag wiedergewählten Präsidenten Florentino Perez, um dem zuletzt übermächtigen Erzrivalen aus Katalonien eines auszuwischen und zugleich das angekündigte Versprechen gegenüber den Mitgliedern zu halten, ein solches Angebot tatsächlich abzugeben? Mag sein und könnte sogar sehr gut sein, wenn man sich den Dauerzwist zwischen Real und Barca vergegenwärtigt.
Dennoch wird es weder Perez noch den Fans der Königlichen schmecken, dass nun ausgerechnet Atletico mit Häme reagiert. "Ihr habt Bildung mit Dankbarkeit verwechselt, aber damit es keine Zweifel gibt: Wir danken euch gar nichts", schrieb der Klub in einem offiziellen Statement. "Weder prüfen noch bewerten wir irgendein Angebot für Julian. Wie sollen wir uns nicht gut verstehen, wenn ihr uns noch mehr zum Lachen bringt als der FC Barcelona." Und weiter: "Angesichts der guten Beziehungen zu eurem neuen Präsidenten, vielleicht könnt ihr aufhören, Spieler aus unserer Akademie 'zu stehlen'. Vielen Dank, Real Madrid."
Bei The Athletic heißt es mit Verweis auf Quellen bei Atletico nun, der Verein habe das Angebot von Real gar nicht für ernst genommen. Das würde für die These sprechen, Real wollte Barca damit verärgern. Bei El Chiringuito hat auch Atletis Präsident Enrique Cerezo deutlich gemacht: "Julian Alvarez steht nicht zum Verkauf. Wir wollen ihn nicht abgeben."
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Atletico und Barca im Zwist über Alvarez: "GLaubt nicht alles, was ihr seht"
Dass Atletico mit Real unter einer Decke steckt und als Gegenleistung für seinen Auftritt im Schmierentheater den Spott über die Königlichen auskippen darf, ist allerdings ebenfalls nicht vollkommen abwegig. Denn obwohl es auch zwischen Atleti und Real eine Rivalität gibt, die sich aufgrund verschiedener Vorfälle in den vergangenen Jahren intensivierte, herrschte jüngst zwischen den Rojiblancos und den Blaugrana gleichermaßen Zwist.
Atletico erklärte wenige Tage, nachdem das geplante Barca-Angebot an Alvarez kolportiert worden war, man müsse einige "Fehlinformationen" ausräumen und veröffentlichte eine Reihe von Beiträgen mit falschen Transfergerüchten. Darunter ein vorgetäuschtes Angebot von Tickets für ein im heimischen Estadio Metropolitano ausgetragenes Bad-Bunny-Konzert im Tausch gegen Superstar Lamine Yamal.
Der Verein montierte zudem Fotos von Yamal, Pedri und Raphinha in Atletico-Trikots und im Stil der "Verkündigungen" von Transferjournalist Fabrizio Romano. Dieser hatte zuvor die Gerüchte lanciert, dass Alvarez selbst einen Wechselwunsch hinterlegt habe. Dazu veröffentlichte der Klub den Kommentar: "Glaubt nicht alles, was ihr seht, besonders wenn es um Barca geht." Atletico warf den Katalanen darüber hinaus eine "Verleumdungskampagne" vor und schrieb von "eigenbrötlerischen Indiskretionen, ständiger Respektlosigkeit" sowie einer "Propagandamaschinerie des katalanischen Vereins, die Lügengeschichten verbreitet".
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Transfer-Causa Alvarez erinnert ein Stück weit an Antoine Griezmanns Abgang 2019
Doch was passiert eigentlich, wenn Alvarez wirklich weg will - ob nach Barcelona oder andernorts? Bei Atletico haben sie damit schon Erfahrung gemacht, als die nun scheidende Klub-Legende Antoine Griezmann 2019 nach wochenlangem Streit und öffentlich ausgetragener Scharmützel zu Barca ging.
Dann stünde der Klub freilich schwer unter Druck und könnte am Ende wie bei Griezmann, der damals angeblich niemals wechseln werde, als Verlierer aus der Saga gehen. Zumal man zumindest theoretisch bei einem absurd hohen Angebot von 200 Millionen Euro und mehr sicherlich ins Grübeln kommen dürfte.
Für den Moment jedoch steht Atletico in dieser Sache nur zwischen den Stühlen und darf gegen Real und Barca austeilen. Der Fokus liegt in erster Linie auf den Königlichen, denn dort brennt der sprichwörtliche Baum. Mit Jose Mourinho steht ein alter, neuer Trainer parat, der Real wieder in gewohnte Sphären führen soll.
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Real Madrid: Die Kaderbaustellen liegen nach dem Transfersommer 2025 in der Defensive
Und dazu benötigt es einiges an Verstärkung, aber wie erwähnt eher weniger im Angriff. Dort tummeln sich mit Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo, Arda Güler oder Jude Bellingham bereits genug Spieler, die eine Partie mit ihrer Extraklasse entscheiden können. Was Real jedoch fehlt, ist die Fähigkeit, das Tempo eines Spiels zu bestimmen und ausbalanciert zwischen den Mannschaftsteilen zu agieren.
Dafür benötigt es jemanden, der die seit dem Karriereende von Toni Kroos sowie dem Abgang von Luka Modric klaffende Lücke im Mittelfeld schließt. Das ist zweifelsfrei die wichtigste Kaderbaustelle, doch es gibt noch weitere.
Auf der Position des Rechtsverteidigers müsste nach dem Aus von Dani Carvajal Konkurrenz für den bislang enttäuschenden Trent Alexander-Arnold her. Auch hinten links würde eine Neuverpflichtung gut tun, genauso wie in der Innenverteidigung. Dort soll man sich trotz des designierten Transfers von Ibrahima Konate noch nach einem großen und physisch starken Spieler mit Führungsqualitäten umschauen. Die Bild berichtete zuletzt, dass zeitnah ein Vertragsangebot für Nico Schlotterbeck vom BVB einflattern soll. Der wäre für Real dank der bei der Vertragsverlängerung im April ausgehandelten Ausstiegsklausel recht einfach zu haben. Zudem soll Interesse an Josko Gvardiol von Manchester City bestehen.
Mourinho wird in Madrid eine Mammutaufgabe antreten. Ganz egal, wie am Ende der Kader aussehen wird. Ohne seine sehr gute Beziehung zu Boss Perez wäre er nicht zurückgekehrt. Ihm sollte der Portugiese nun schleunigst flüstern, dass es für den Moment ratsamer wäre, in der Öffentlichkeit kleine Brötchen zu backen.
Dass Real auf dem Transfermarkt ein Händchen bewies, liegt schließlich schon länger zurück. Die Verpflichtungen im Vorjahr von Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono und Alexander-Arnold hatten stolze 167,5 Millionen Euro verschlungen. In den nächsten Wochen werden die Vier nur Zuschauer bei der WM sein.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.