Die Zeichen auf einen Abschied von Rafael Leao von der AC Milan verdichten sich zunehmend. Laut eines Berichts der Zeitung Sport strebt der Portugiese einen Wechsel zum FC Barcelona an.
Statt 80 nur noch 50 Millionen Euro! AC Milans Rafael Leao hat wohl Wunschverein für die neue Saison gefunden
Darin heißt es, dass sich die Katalanen den Linksaußen womöglich für deutlich weniger Geld sichern könnten, als ursprünglich erwartet. Milan sei demnach von der einstigen Forderung in Höhe von 80 Millionen Euro abgerückt und würde sich inzwischen bereits mit einer Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zufriedengeben.
Als Grund für diesen deutlichen Preisverfall wird die angeblich angespannte Beziehung zwischen Spieler und Trainer Massimiliano Allegri genannt. Unter dem 58-Jährigen war Leao zuletzt nicht mehr gesetzt, zu inkonstant seien seine Leistungen. Zudem würde der Klub gerne sein Gehalt von rund fünf Millionen Euro pro Jahr einsparen.
Ein Wechsel zum FC Barcelona sei dennoch alles andere als simpel. Die Katalanen müssten zunächst ihre Kaderplanung klären, darunter die Zukunft von Marcus Rashford sowie mögliche Offensivkandidaten wie Julian Alvarez (Atletico Madrid) und Andreas Schjelderup (Benfica). Zudem bleibt die finanzielle Situation angespannt.
Bereits im März hatte die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Leao bei den Rossoneri nicht mehr als unverkäuflich gelte und sich die Mailänder offen für Angebote zeigen würden.
FC Bayern wollte Rafael Leao wohl als Wirtz-Ersatz
Interesse an Leao aus Barcelona besteht bereits seit 2024 und ist nie wirklich abgeebbt. Zuletzt teilte der 26-Jährige bei Instagram eine Story mit Barca-Legende Ronaldinho aus einem Clasico gegen Real Madrid und schrieb dazu "der Beste".
Auch der FC Bayern München wurde im vergangenen Sommer ein Interesse nachgesagt. Der Portugiese galt dort als mögliche Alternative für die Offensive nach dem geplatzten Transfer von Florian Wirtz, konkret wurde dieses Interesse jedoch nicht.
Trotz lukrativer Angebote aus der Saudi Pro League soll Leao weiterhin einen Verbleib in Europa bevorzugen.
Sportlich kommt er in der laufenden Saison auf 26 Pflichtspiele mit zehn Toren und zwei Vorlagen. AC Mailand hielt lange im Titelrennen mit Inter Mailand mit, musste zuletzt jedoch abreißen lassen. Der Fokus liegt nun auf der Qualifikation für die UEFA Champions League – nach 32 Spieltagen steht Milan auf Rang drei.
Rafael Leao: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 26 Tore 10 Vorlagen 2 Einsatzminuten 1.686