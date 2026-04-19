Statt 80 nur noch 50 Millionen Euro! AC Milans Rafael Leao hat wohl Wunschverein für die neue Saison gefunden

Darin heißt es, dass sich die Katalanen den Linksaußen womöglich für deutlich weniger Geld sichern könnten, als ursprünglich erwartet. Milan sei demnach von der einstigen Forderung in Höhe von 80 Millionen Euro abgerückt und würde sich inzwischen bereits mit einer Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zufriedengeben.

Als Grund für diesen deutlichen Preisverfall wird die angeblich angespannte Beziehung zwischen Spieler und Trainer Massimiliano Allegri genannt. Unter dem 58-Jährigen war Leao zuletzt nicht mehr gesetzt, zu inkonstant seien seine Leistungen. Zudem würde der Klub gerne sein Gehalt von rund fünf Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Ein Wechsel zum FC Barcelona sei dennoch alles andere als simpel. Die Katalanen müssten zunächst ihre Kaderplanung klären, darunter die Zukunft von Marcus Rashford sowie mögliche Offensivkandidaten wie Julian Alvarez (Atletico Madrid) und Andreas Schjelderup (Benfica). Zudem bleibt die finanzielle Situation angespannt.

Bereits im März hatte die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Leao bei den Rossoneri nicht mehr als unverkäuflich gelte und sich die Mailänder offen für Angebote zeigen würden.