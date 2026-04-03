Star-Stürmer des FC Bayern fällt aus! Vincent Kompany will bei Harry Kane "nicht ins Detail gehen"

Kane habe bis zum vergangenen Sonntag bei der englischen Nationalmannschaft "gut trainiert", berichtete Kompany, dann habe er "irgendwann sein Sprunggelenk gespürt". Was genau dem Top-Stürmer des Rekordmeisters fehle, wollte Kompany nicht verraten. "Ich werde nicht ins Detail gehen", sagte der Belgier.

Davon abgesehen sei sein Kader "ungefähr so, wie er sein muss vor den großen Spielen". Die zuletzt angeschlagenen Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito und Jonas Urbig seien einsatzbereit, berichtete Kompany. Was "die Minuten angeht", habe er noch keine Entscheidung getroffen. "Wer anfangen kann, werden wir sehen."