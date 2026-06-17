Star des FC Bayern schreibt WM-Geschichte! Harry Kane begeistert Jürgen Klopp mit ganz besonderem Elfmeter-Trick und schnappt sich Rekord

Und jetzt kommt die Pointe: Was ist, wenn Kane den Elfmeter beim ersten Mal tatsächlich kalkuliert verschossen hätte und etwaige Elfmeterwiederholungen im Training sogar mit einbezieht?

Was absurd klingt, hat eine Vorgeschichte aus der abgelaufenen Champions-League-Saison: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo trat er in der 25. Minute zum Elfmeter an, verzögerte - und vergab.

Weil Atalantas Keeper Marco Sportiello aber bei Kanes Schuss vor der Linie stand, durfte Kane erneut schießen. Und wie jetzt gegen Kroatien und Livakovic verwandelte er den Nachschuss eiskalt. Nach dem Sieg gegen Bergamo erzählte Kane, dass das Scheitern beim ersten Versuch Teil seines Plans gewesen sei. "Vor dem Spiel habe ich gesehen, dass er gerne an der Grenze der Torlinie steht. Ich wusste also, dass er nach vorne geht, wenn ich verzögere“, sagte Kane damals in der Mixed Zone. "Genau das ist dann auch passiert. Beim zweiten Mal ging es dann um Psychospielchen – und darauf hatte ich mich vorbereitet."

Und diesmal? In der Wiederholung des Elfmeters sieht man, wie Livakovic kurz hochsprang, als Kane verzögerte. Als Livakovic wieder festen Rasen unter den Stollen hatte, stand er ganz knapp vor der Linie. "Er ist von der Spielintelligenz auf einem anderen Level, er hat das einkalkuliert", lobte Jürgen Klopp bei MagentaTV den Torjäger, der später auch sehenswert per Kopf das 2:1 erzielte und somit zu Englands WM-Rekordtorschützen wurde.

Merke: Kane scheitert vom Punkt nur, wenn er es will - oder wenn, wie bei einem Bundesligaspiel in Wolfsburg, der Elfmeterpunkt zuvor manipuliert wurde.

Na gut, fast: Im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden vergab er gänzlich ohne Wiederholung. Und auch im Viertelfinale der WM 2022 in Katar schoss Kane beim Stand von 1:2 gegen Frankreich einen Strafstoß in der 84. Minute in den Himmel. England schied aus. Doch 2022 ist lange her und der Fehlschuss blieb eine von zwei Ausnahmen, die die Regel bestätigten.