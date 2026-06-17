Star des FC Bayern schreibt WM-Geschichte! Harry Kane begeistert Jürgen Klopp mit ganz besonderem Elfmeter-Trick und schnappt sich Rekord

Harry Kane ist dank seiner zwei Treffer beim 4:2 im Auftaktspiel Englands gegen Kroatien nun der WM-Rekordtorschütze seines Landes. Für Gesprächsstoff sorgte aber vor allem Kanes Treffer zum 1:0 - weil er zunächst einen Elfmeter verschoss. Erst die Wiederholung saß. Allerdings spricht einiges dafür, dass Kane das genau so geplant hatte.
Nicht wenige Zuschauer im imposanten Dallas Stadium und vor den Fernsehern auf der ganzen Welt dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als Harry Kane beim Stand von 0:0 in der zehnten Minute seinen ersten Elfmeter gegen Dominik Livakovic und Kroatien verschoss.
Gilt der Bayern-Star doch als einer der sichersten Elfmeterschützen überhaupt. Doch dieser Elfmeter war relativ schwach geschossen: Durch Kanes Verzögerung beim Anlauf und seine Blickrichtung beim wenig platzierten Schuss fiel es Livakovic relativ leicht, die Schussbahn zu erahnen und den Ball zu parieren.
AFP
Doch während den Fans in England das Herz in die Hose gerutscht sein dürfte, registrierte Kane seinen Fehlschuss erstaunlich ruhig - aus gutem Grund: Livakovic stand bei Kanes Schuss ganz knapp vor der Linie, der VAR monierte den Treffer, Kane durfte den Elfmeter wiederholen. Den zweiten Schuss schweißte er dann bombenfest ein. Kane schoss in die gleiche Ecke wie vorher, nur eben ohne Verzögerung beim Anlauf und mit viel Kraft und höchster Präzision.
Einer, der das offenbar ahnte, war Kanes kroatischer Teamkollegen beim FC Bayern, Josip Stanisic. Denn der nahm kurz vor Kanes zweiter Ausführung mit Livakovic Blickkontakt auf, deutete mit seinen Zeigefingern auf seine Schläfen, als wolle er Livakovic zum Nachdenken anregen und deutete dann auf eben jenes Eck, wo Kanes zweite Elfer einschlug. So, als habe Stanisic geahnt, was nun kommen würde.
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Harry Kane verschießt Elfmeter (fast immer) nur mit Absicht
Und jetzt kommt die Pointe: Was ist, wenn Kane den Elfmeter beim ersten Mal tatsächlich kalkuliert verschossen hätte und etwaige Elfmeterwiederholungen im Training sogar mit einbezieht?
Was absurd klingt, hat eine Vorgeschichte aus der abgelaufenen Champions-League-Saison: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo trat er in der 25. Minute zum Elfmeter an, verzögerte - und vergab.
Weil Atalantas Keeper Marco Sportiello aber bei Kanes Schuss vor der Linie stand, durfte Kane erneut schießen. Und wie jetzt gegen Kroatien und Livakovic verwandelte er den Nachschuss eiskalt. Nach dem Sieg gegen Bergamo erzählte Kane, dass das Scheitern beim ersten Versuch Teil seines Plans gewesen sei. "Vor dem Spiel habe ich gesehen, dass er gerne an der Grenze der Torlinie steht. Ich wusste also, dass er nach vorne geht, wenn ich verzögere“, sagte Kane damals in der Mixed Zone. "Genau das ist dann auch passiert. Beim zweiten Mal ging es dann um Psychospielchen – und darauf hatte ich mich vorbereitet."
Und diesmal? In der Wiederholung des Elfmeters sieht man, wie Livakovic kurz hochsprang, als Kane verzögerte. Als Livakovic wieder festen Rasen unter den Stollen hatte, stand er ganz knapp vor der Linie. "Er ist von der Spielintelligenz auf einem anderen Level, er hat das einkalkuliert", lobte Jürgen Klopp bei MagentaTV den Torjäger, der später auch sehenswert per Kopf das 2:1 erzielte und somit zu Englands WM-Rekordtorschützen wurde.
Merke: Kane scheitert vom Punkt nur, wenn er es will - oder wenn, wie bei einem Bundesligaspiel in Wolfsburg, der Elfmeterpunkt zuvor manipuliert wurde.
Na gut, fast: Im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden vergab er gänzlich ohne Wiederholung. Und auch im Viertelfinale der WM 2022 in Katar schoss Kane beim Stand von 1:2 gegen Frankreich einen Strafstoß in der 84. Minute in den Himmel. England schied aus. Doch 2022 ist lange her und der Fehlschuss blieb eine von zwei Ausnahmen, die die Regel bestätigten.
Harry Kane zieht mit Gary Lineker gleich und ist nun Englands WM-Rekordtorschütze
Mit seinen zwei Toren zum Auftakt zog Kane letztlich mit dem englischen WM-Rekordtorschützen Gary Lineker gleich. Wie der Altstar hat Kane nun zehn Treffer bei Weltmeisterschaften erzielt.
2018 bei der WM in Russland war Kane mit sechs Treffern Torschützenkönig geworden, 2022 in Katar waren ihm dann vergleichsweise magere zwei Treffer gelungen, eins davon im auch wegen seines vergebenen Elfmeters verlorenen Viertelfinale gegen Frankreich.
Ähnlich wie Frankreich beim 3:1 gegen Senegal am Vortag untermauerte England gegen starke Kroaten nun seinen Status als WM-Favorit. England agierte dominant und erspielte sich vor allem in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen, hatte aber gleichzeitig auch ein wenig Glück, da auch Kroatien brandgefährlich war. Am Ende trafen für England in der zweiten Halbzeit noch Jude Bellingham (47.) und Marcus Rashford (85.). Die Treffer für Kroatien steuerten Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) bei. Altstar Luka Modric avancierte zur tragischen Figur, als er mit einem recht unnötigen Foul den Elfmeter verursachte.
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.