Star des FC Bayern ist nach Verletzungspause rechtzeitig für CL-Kracher gegen Real Madrid wieder zurück

Doch auch für die Real-Generalprobe am 4. April in der Bundesliga gegen den SC Freiburg ist Neuer demzufolge wieder eine Option. Drei Tage später kommt es im Santiago Bernabeu zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Königsklassen-Rekordgewinner. Das Rückspiel steht eine Woche später in München an.

Neuer hatte sich vor drei Wochen beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Bereits Mitte Februar hatte er im Liga-Spiel gegen Werder Bremen dieselbe Verletzung erlitten und hatte einige Wochen pausieren müssen. In dieser Zeit vertrat ihn Jonas Urbig und im Spiel bei Bayer Leverkusen auch Sven Ulreich.