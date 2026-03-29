Manuel Neuer hat sich offenbar beim FC Bayern München nach seiner Wadenverletzung wieder zurückgemeldet. Das berichtet die Bild. Demnach steht der 40-Jährige dem deutschen Rekordmeister ab sofort wieder zur Verfügung - und kann dementsprechend auch in den beiden mit Spannung erwarteten Champions-League-Duellen mit Real Madrid eingesetzt werden.
Star des FC Bayern ist nach Verletzungspause rechtzeitig für CL-Kracher gegen Real Madrid wieder zurück
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Manuel Neuer: Zwei Muskelfaserrisse in einem Monat
Doch auch für die Real-Generalprobe am 4. April in der Bundesliga gegen den SC Freiburg ist Neuer demzufolge wieder eine Option. Drei Tage später kommt es im Santiago Bernabeu zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Königsklassen-Rekordgewinner. Das Rückspiel steht eine Woche später in München an.
Neuer hatte sich vor drei Wochen beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Bereits Mitte Februar hatte er im Liga-Spiel gegen Werder Bremen dieselbe Verletzung erlitten und hatte einige Wochen pausieren müssen. In dieser Zeit vertrat ihn Jonas Urbig und im Spiel bei Bayer Leverkusen auch Sven Ulreich.
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Neuer-Zukunft: Verlängert er oder hört er auf?
Dem Bericht zufolge könnte im Bundesliga-Duell mit dem FC St. Pauli erneut aber Urbig im Tor stehen, da aufgrund der Belastungssteuerung Neuer dann zwischen den beiden Real-Partien eine Pause gegeben werden könnte.
Ob Manuel Neuer auch in der kommenden Saison beim FC Bayern im Tor stehen wird, ist aktuell weiter unklar. Der Vertrag des Keepers läuft nach der Saison aus, über eine Verlängerung oder ein mögliches Karriereende hat er noch nicht entschieden. Mitte April soll es Gespräche mit der Münchner Klubführung geben. Zuletzt hatte Neuer im Februar 2025 seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert.
Die Zahlen von Manuel Neuer in der Saison 25/26:
- Spiele: 29
- Einsatzminuten: 2520
- Gegentore: 27
- Zu-Null-Spiele: 10
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.