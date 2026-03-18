Der FC Bayern München nimmt offenbar Premier-League-Talent Elliot Anderson von Nottingham Forest ins Visier.
Stammkraft bei Thomas Tuchel! Englischer Nationalspieler soll ein Thema beim FC Bayern sein
Wie die englische Zeitung Daily Mail schreibt, gehört der deutsche Rekordmeister neben den beiden Manchester-Vereinen City und United zum engeren Kreis an Klubs, die den 23-Jährigen genauer unter die Lupe genommen hätten.
Anderson ist bei den Tricky Trees absoluter Stamm- und Führungsspieler. Unter Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gab der 23-Jährige im September des vergangenen Jahres sein Debüt bei den Three Lions und stand in den sechs Länderspielen des Jahres fünfmal in der Startelf. Er gilt als eines der größten Mittelfeldtalente des Landes.
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Elliot Anderson steht bei Nottingham Forest bis 2020 unter Vertrag
Billig dürfte ein Transfer für die Bayern jedoch keineswegs werden. Da Andersons Vertrag in Nottingham noch bis 2029 datiert ist, besteht von Seiten des PL-Klubs kein Verkaufsdruck. Englischen Medienberichten zufolge hätte Forest deshalb eine Summe von rund 80 Millionen Euro für einen Transfer aufgerufen.
Ob die Münchner so viel Geld auf den Tisch legen, ist fraglich. Immerhin hat man mit Aleksandar Pavlovic (21) und Tom Bischof (20) bereits zwei junge und entwicklungsfähige Spieler mit einem ähnlichen Profil wie Anderson in den eigenen Reihen.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace