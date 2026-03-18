Stammkraft bei Thomas Tuchel! Englischer Nationalspieler soll ein Thema beim FC Bayern sein

Wie die englische Zeitung Daily Mail schreibt, gehört der deutsche Rekordmeister neben den beiden Manchester-Vereinen City und United zum engeren Kreis an Klubs, die den 23-Jährigen genauer unter die Lupe genommen hätten.

Anderson ist bei den Tricky Trees absoluter Stamm- und Führungsspieler. Unter Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gab der 23-Jährige im September des vergangenen Jahres sein Debüt bei den Three Lions und stand in den sechs Länderspielen des Jahres fünfmal in der Startelf. Er gilt als eines der größten Mittelfeldtalente des Landes.