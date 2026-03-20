Ständig betrunken - und eine Affäre mit der Tochter des Trainers? Ronaldinhos bestürzendes Ende beim FC Barcelona

Es sind traurige Bilder, die man einst im Jahr 2020 von Ronaldinho gesehen hat. Übergewichtig und unfit wirkte er da schon seit längerem, doch auch finanziell schien dem Brasilianer sein dauerhaftes Partyleben zugesetzt zu haben.

Anfang März eben jenen Jahres wurde er in Paraguay verhaftet, weil er mit gefälschtem Ausweis eingereist war, um seine neue Biografie zu promoten.

Die Einnahmen dafür hatte Ronaldinho offenbar nötig, sonst hätte er sich kaum dem Risiko in Zeiten von Corona ausgesetzt. Zumal sein brasilianischer Pass schon Ende 2018 eingezogen worden war, weil er ein damals verhängtes Bußgeld von 2,2 Millionen Euro nicht bezahlt hatte.

So feierte der einstige Weltstar seinen 40. Geburtstag hinter Gittern, ehe er nach 32 Tagen auf Kaution freigelassen wurde und anschließend mit seinem Bruder und Manager Roberto Assis in einem Nobelhotel, in dem sie die einzigen Gäste sind, auf den Prozess wartete. Bis zu fünf Jahre Haft drohten Ronaldinho damals wegen angeblicher Verwicklungen in kriminelle Machenschaften. Die Ermittlungen wurden später zwar eingestellt, die einstige Ikone war aber dennoch am Tiefpunkt eines stetigen Abstiegs angelangt.

Dieser Artikel erschien erstmals am 11. Januar 2022.