"Spürbar, wie kompliziert die Aufgabe ist": Max Eberl spricht vor Champions-League-Kracher des FC Bayern deutliche Warnung aus

Vor dem Topspiel bei den Königlichen wartet in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) die Aufgabe beim SC Freiburg auf den klaren Spitzenreiter. "Unser Fokus liegt auf Freiburg. Wir wollen Meister werden, wir wollen die Punkte einfahren, um den Titel möglichst schnell fix zu machen", sagte Eberl. Er behauptet: Real sei erst ab Samstagabend in den Köpfen der Bayern.

In Freiburg wird Topstürmer Harry Kane fehlen, der Engländer ist der einzige Spieler, der angeschlagen von den Länderspielen zurückgekehrt ist. "Wir haben schon sehr genau hingeschaut, was passiert, weil die März-Abstellperiode 2025 für uns heftig war", sagte Eberl: "Wir sind froh, dass fast alle gesund zurück sind. Bei Harry müssen wir jetzt noch etwas abwarten, aber da denken wir eher an Tage."