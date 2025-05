"Spricht mit seinen Toren": Wie Mahamadou Sangaré von Paris Saint-Germain mit seinem Hattrick gegen den FC Bayern das Interesse von Manchester City auf sich zog

Der in Mali geborene Stürmer schoss in 32 Spielen 35 Tore - und will nun den nächsten Schritt gehen.

Paris Saint-Germain war einst ein Starensemble. Von Zlatan Ibrahimovic und Edinson Cavani bis hin zu Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos und Lionel Messi. Der Ligue-1-Titel war so meistens gesichert - doch viele Talente aus der Region Paris, der Île-de-France, wurden verkauft und blühten anderswo auf. Mittlerweile hat sich der Ansatz geändert. Wohl auch, weil das große Ziel Champions-League-Titel weiterhin nicht erreicht wurde. Trainer Luis Enrique setzt auch auf zahlreiche französische Spieler wie Ousmane Dembélé - und junge Talente wie Désiré Doué und Bradley Barcola. Die Zukunft liegt bei Warren Zaire-Emery, Ibrahim Mbayé, Yoram Zague, Axel Tape und Senny Mayulu. Doch ein weiteres Mega-Talent befindet sich auf dem Absprung. Der 18-jährige Mahamadou Sangaré hat in dieser Saison mit acht Toren in der UEFA Youth League sein Potenzial unter Beweis gestellt und das Interesse von Manchester City auf sich gezogen - ein Wechsel steht wohl kurz bevor. GOAL beleuchtet die Hintergründe zum Aufstieg des Mega-Talents.