Spitze gegen Uli Honeß? Thomas Tuchel rühmt sich für Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München
Tuchel: Kane "in der besten Phase seiner Karriere"
Kane sei "in der besten Phase seiner Karriere", schwärmte Tuchel nach der Partie vom Torjäger des FC Bayern München, der gegen die Mexikaner ein Tor vorbereitete und zudem per Elfmeter selbst traf. "Ich bin immer noch froh, dass ich dafür gekämpft habe, ihn zum FC Bayern München zu holen – gegen einige andere Meinungen", führte der ehemalige FCB-Coach aus.
Auf wessen andere Meinungen er anspielte, ließ Tuchel, der die Bayern von Frühjahr 2023 bis Sommer 2024 trainierte, zwar offen. Allerdings ist es gut möglich, dass er dabei den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters im Sinn hatte. Schließlich trat Uli Hoeneß seit Tuchels Abschied aus München schon mehrfach gegen den 52-Jährigen nach - und war möglicherweise nicht ganz so überzeugt davon, Kane 2023 für sehr viel Geld von Tottenham Hotspur loszueisen.
- Getty
Uli Hoeneß sprach sich einst gegen Kane-Transfer aus
Im März 2023, also einige Monate vor Kanes Verpflichtung, betonte Hoeneß im Interview mit Sky noch: "Der ist fast 30 Jahre alt. Letztes Jahr hat Tottenham ein Angebot von Manchester City über 160 Millionen Euro abgelehnt. Deshalb habe ich gesagt, das wäre kein Transfer für den FC Bayern. Aber das ist meine private Meinung. Ich bin einer von neun Aufsichtsräten und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. Wir leben in einer Demokratie."
Am Ende musste Bayern zwar deutlich weniger als 160 Millionen Euro für Kane auf den Tisch legen, immerhin satte 95 Millionen Euro Ablöse waren es aber doch. Dass der FCB für ihn so tief in die Tasche griff, rechtfertigte Kane dann schon in seiner ersten Saison, in der er bei den Münchenern noch unter Tuchel spielte: In wettbewerbsübergreifend 45 Einsätzen gelangen dem Engländer 44 Tore und zwölf Assists. Mittlerweile hat Kane in drei Jahren und 147 Spielen schon 146-mal für die Bayern getroffen.
Für England sind dem 32-Jährigen bei der WM in Nordamerika bisher schon sechs Tore gelungen, unter anderem rettete er das Tuchel-Team im Sechzehntelfinale gegen DR Kongo (2:1) mit einem Doppelpack in der Schlussphase vor dem frühen Aus. Nach dem Triumph über Mexiko wartet bei der nächsten Aufgabe nun Brasilien-Schreck Erling Haaland auf Kane und Co.: Am Samstag trifft England im WM-Viertelfinale in Miami auf Norwegen.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen