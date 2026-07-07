Spitze gegen Uli Honeß? Thomas Tuchel rühmt sich für Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München

Im März 2023, also einige Monate vor Kanes Verpflichtung, betonte Hoeneß im Interview mit Sky noch: "Der ist fast 30 Jahre alt. Letztes Jahr hat Tottenham ein Angebot von Manchester City über 160 Millionen Euro abgelehnt. Deshalb habe ich gesagt, das wäre kein Transfer für den FC Bayern. Aber das ist meine private Meinung. Ich bin einer von neun Aufsichtsräten und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. Wir leben in einer Demokratie."

Am Ende musste Bayern zwar deutlich weniger als 160 Millionen Euro für Kane auf den Tisch legen, immerhin satte 95 Millionen Euro Ablöse waren es aber doch. Dass der FCB für ihn so tief in die Tasche griff, rechtfertigte Kane dann schon in seiner ersten Saison, in der er bei den Münchenern noch unter Tuchel spielte: In wettbewerbsübergreifend 45 Einsätzen gelangen dem Engländer 44 Tore und zwölf Assists. Mittlerweile hat Kane in drei Jahren und 147 Spielen schon 146-mal für die Bayern getroffen.

Für England sind dem 32-Jährigen bei der WM in Nordamerika bisher schon sechs Tore gelungen, unter anderem rettete er das Tuchel-Team im Sechzehntelfinale gegen DR Kongo (2:1) mit einem Doppelpack in der Schlussphase vor dem frühen Aus. Nach dem Triumph über Mexiko wartet bei der nächsten Aufgabe nun Brasilien-Schreck Erling Haaland auf Kane und Co.: Am Samstag trifft England im WM-Viertelfinale in Miami auf Norwegen.