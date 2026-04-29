Während des historischen Halbfinal-Hinspiels zwischen PSG und dem FC Bayern München wurde Erling Haaland von Manchester City offenbar an den FC Arsenal erinnert. Allerdings nicht im positiven Sinne.
Spitze gegen den FC Arsenal: Erling Haaland macht sich während Spektakel zwischen FC Bayern München und PSG über Manchester Citys Rivalen lustig
Haaland: "Wenn man sich Arsenal ansieht ..."
Der Norweger schrieb beim Stand von 3:2 kurz vor dem Pausenpfiff auf der Plattform Snapchat: "Wenn man sich Arsenal ansieht, könnte man meinen, Fußball sei ein langweiliges Spiel." Letzlich fielen sogar noch vier weitere Treffer nach dem Seitenwechsel, weshalb sich Bayern und PSG das torreichste Halbfinalspiel der Königsklassen-Geschichte lieferten.
Arsenal kam hingegen noch im Viertelfinale gegen Sporting nicht über einen Treffer hinaus, wohlgemerkt in beiden Partien. Dennoch steht der Klub aus London im Gegensatz zu Manchester City im Halbfinale. Dort wartet Atletico Madrid. Für die Skyblues war im Achtelfinale gegen Real Madrid Schluss, das wiederum an den Münchnern gescheitert war.
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FC Arsenal: "Terrorball" und Ergebniskrise
Haalands Spitze ist aber auch damit begründet, dass Arsenals Spielweise unter Mikel Arteta in den vergangenen Monaten gewaltig in Kritik geraten ist. Insbesondere in den sozialen Medien und der Presselandschaft wird sie mitunter als "Terrorball" bezeichnet. Die fulminanten Auftritte in der Hinrunde mit zwischenzeitlich durchaus ansehnlichem Fußball und auch einem Sieg über die Bayern in der Ligaphase sind inzwischen rar gesät.
Auch der komfortable Vorsprung von neun Punkten auf die Konkurrenz in der Premier League ist inzwischen dahin. Erfüllt ManCity am Montag die Pflichtaufgabe beim FC Everton, würden beide Vereine punktgleich in die letzten drei Spieltage gehen. Schon nach dem 2:1-Triumph im direkten Duell am 19. April waren Haaland und Co. mit Arsenal gleichgezogen.
Weitere Fußballstars feiern PSG vs. FC Bayern
Die Partie zwischen PSG und den Bayern hielt derweil auch weitere Fußballgrößen in Atem. "Lasst uns nicht über schlechtes Verteidigen sprechen. Lasst uns über eines der unterhaltsamsten Spiele sprechen, die wir je gesehen haben", schrieb beispielsweise Ex-Frankfurter Jan Age Fjörtoft bei X.
Wesley Sneijder schlug in eine ähnliche Kerbe: "Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals ein besseres Spiel gesehen zu haben." Und auch Arsenal-Legende Thierry Henry fand nur lobende Worte. "Wir beschweren uns nun schon seit einem Jahr, dass Fußball langweilig ist. Mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, allen zu Hause hat es Spaß gemacht", sagte er bei CBS Sports.
Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in der Münchner Allianz Arena, wenn die Bayern für den Finaleinzug unbedingt einen Sieg und eine weitere Gala ihres 100-Tore-Sturms brauchen.