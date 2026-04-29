Spitze gegen den FC Arsenal: Erling Haaland macht sich während Spektakel zwischen FC Bayern München und PSG über Manchester Citys Rivalen lustig

Der Norweger schrieb beim Stand von 3:2 kurz vor dem Pausenpfiff auf der Plattform Snapchat: "Wenn man sich Arsenal ansieht, könnte man meinen, Fußball sei ein langweiliges Spiel." Letzlich fielen sogar noch vier weitere Treffer nach dem Seitenwechsel, weshalb sich Bayern und PSG das torreichste Halbfinalspiel der Königsklassen-Geschichte lieferten.

Arsenal kam hingegen noch im Viertelfinale gegen Sporting nicht über einen Treffer hinaus, wohlgemerkt in beiden Partien. Dennoch steht der Klub aus London im Gegensatz zu Manchester City im Halbfinale. Dort wartet Atletico Madrid. Für die Skyblues war im Achtelfinale gegen Real Madrid Schluss, das wiederum an den Münchnern gescheitert war.