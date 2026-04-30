Der BVB sieht sich im Zuge einer möglichen Rückholaktion von Jadon Sancho offenbar unerwarteten Hürden gegenüber.
Spielverderber Manchester United? Jadon Sanchos BVB-Rückkehr könnte durch eine Klausel ins Wanken geraten
Wie die Sport Bild berichtet, existiert im eigentlich nur noch bis zum kommenden Sommer laufenden Vertrag des 26-Jährigen bei Manchester United eine Option, wonach die Red Devils den Kontrakt ihrerseits um ein weiteres Jahr verlängern können.
Von diesem Passus könnte Manchester United folglich Gebrauch machen, um Sancho nicht ablösefrei zu verlieren. Für den BVB käme dies äußert ungelegen, schließlich hätte man im Wettbieten mit anderen finanzstarken Klubs wohl das Nachsehen.
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Jadon Sancho stand mit dem BVB 2024 im CL-Finale
Zuletzt war darüber berichtet worden, dass der Offensivspieler einer Rückkehr nach Dortmund offen gegenüberstehe. Demnach hätte sich der BVB mit Sancho bereits darauf verständigt, dass dieser deutliche Abstriche bei seinem rund 15 Millionen Euro schweren Jahresgehalt machen müsste.
Sancho war einst als 17-Jähriger aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund gewechselt, avancierte beim BVB in den Jahren danach zu einem der besten Spieler der Bundesliga. 2021 legte United 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho auf den Tisch, im Old Trafford konnte er die hohen Erwartungen allerdings nie erfüllen.
Nachdem er sich einige Monate zuvor mit dem damaligen United-Trainer Erik ten Hag überworfen hatte, war Sancho im Januar 2024 schon einmal zur Borussia zurückgekehrt. In Dortmund hatte er im restlichen Saisonverlauf dann seine beste Zeit in den vergangenen, meist enttäuschend verlaufenden Jahren.
Unter anderem hatte Sancho seinen Anteil an Dortmunds Vorstoßen bis ins Champions-League-Finale, im Sommer 2024 hätte der BVB ihn gerne fest verpflichtet. Finanziell war das allerdings nicht möglich, seither wurde Sancho von United stattdessen zunächst an den FC Chelsea und danach eben an Villa verliehen.