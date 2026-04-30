Spielverderber Manchester United? Jadon Sanchos BVB-Rückkehr könnte durch eine Klausel ins Wanken geraten

Zuletzt war darüber berichtet worden, dass der Offensivspieler einer Rückkehr nach Dortmund offen gegenüberstehe. Demnach hätte sich der BVB mit Sancho bereits darauf verständigt, dass dieser deutliche Abstriche bei seinem rund 15 Millionen Euro schweren Jahresgehalt machen müsste.

Sancho war einst als 17-Jähriger aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund gewechselt, avancierte beim BVB in den Jahren danach zu einem der besten Spieler der Bundesliga. 2021 legte United 85 Millionen Euro Ablöse für Sancho auf den Tisch, im Old Trafford konnte er die hohen Erwartungen allerdings nie erfüllen.

Nachdem er sich einige Monate zuvor mit dem damaligen United-Trainer Erik ten Hag überworfen hatte, war Sancho im Januar 2024 schon einmal zur Borussia zurückgekehrt. In Dortmund hatte er im restlichen Saisonverlauf dann seine beste Zeit in den vergangenen, meist enttäuschend verlaufenden Jahren.

Unter anderem hatte Sancho seinen Anteil an Dortmunds Vorstoßen bis ins Champions-League-Finale, im Sommer 2024 hätte der BVB ihn gerne fest verpflichtet. Finanziell war das allerdings nicht möglich, seither wurde Sancho von United stattdessen zunächst an den FC Chelsea und danach eben an Villa verliehen.