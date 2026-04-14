Spielt Said El Mala nächste Saison noch für den FC? Köln hofft offenbar auf eine Überraschung

Wie der Express berichtet, ist für einen als wahrscheinlich geltenden Wechsel des 19-Jährigen in die Premier League nämlich ein spezielles Transfermodell im Gespräch.

Demnach sei es nicht unwahrscheinlich, dass El Mala im Sommer zwar verkauft, vom aufnehmenden Verein dann aber noch einmal für ein Jahr zurück den FC verliehen wird. Interesse sollen allen voran der FC Chelsea und Brighton & Hove Albion anmelden.

In Köln ist man in der Personalie laut Express derweil "maximal entspannt". El Mala steht noch bis 2030 beim Tabellen-13. der Bundesliga unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Vor kurzem betonte Kölns Sportgeschäftsführer Thomas Kessler, dass derzeit kein ernstzunehmendes Angebot für den deutschen U21-Nationalspieler vorliege. "Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln!", so Kessler gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Beim ins Spiel gebrachten Modell könnte El Mala noch ein Jahr lang als Leistungsträger im gewohnten Umfeld weitere Erfahrungen sammeln, ehe er sich an die neue Aufgabe wagt. Voraussetzung dafür dürfte allerdings sein, dass der FC den Klassenerhalt schafft.