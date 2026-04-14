Der 1. FC Köln darf offenbar darauf hoffen, seinen umworbenen Offensivstar Said El Mala auch in der kommenden Saison noch zur Verfügung zu haben.
Spielt Said El Mala nächste Saison noch für den FC? Köln hofft offenbar auf eine Überraschung
Said El Mala: Wechsel in die Premier League, aber Leihe zurück zum 1. FC Köln?
Wie der Express berichtet, ist für einen als wahrscheinlich geltenden Wechsel des 19-Jährigen in die Premier League nämlich ein spezielles Transfermodell im Gespräch.
Demnach sei es nicht unwahrscheinlich, dass El Mala im Sommer zwar verkauft, vom aufnehmenden Verein dann aber noch einmal für ein Jahr zurück den FC verliehen wird. Interesse sollen allen voran der FC Chelsea und Brighton & Hove Albion anmelden.
In Köln ist man in der Personalie laut Express derweil "maximal entspannt". El Mala steht noch bis 2030 beim Tabellen-13. der Bundesliga unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Vor kurzem betonte Kölns Sportgeschäftsführer Thomas Kessler, dass derzeit kein ernstzunehmendes Angebot für den deutschen U21-Nationalspieler vorliege. "Das Heft des Handelns liegt beim 1. FC Köln!", so Kessler gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.
Beim ins Spiel gebrachten Modell könnte El Mala noch ein Jahr lang als Leistungsträger im gewohnten Umfeld weitere Erfahrungen sammeln, ehe er sich an die neue Aufgabe wagt. Voraussetzung dafür dürfte allerdings sein, dass der FC den Klassenerhalt schafft.
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Brighton lockt Said El Mala wohl mit lukrativem Angebot
Brighton soll El Mala mit einem großen Gehaltssprung locken. Zudem könnte auch sein Bruder Malek, der in der zweiten Mannschaft des FC spielt, in einen Transfer zu den Engländern integriert werden.
Trotz der anhaltenden Wechselspekulationen liegt El Malas Fokus derzeit offenbar voll auf dem Saisonfinale und dem Kampf gegen den Abstieg mit den Geißböcken. Dem Express zufolge hat er seine Eltern daher darum gebeten, ihn in den nächsten Wochen nicht über etwaige neue Angebote zu informieren.
El Mala hat in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt. Der FC hatte ihn 2024 von Viktoria Köln verpflichtet, daraufhin aber noch für ein Jahr an den Drittligisten zurück verliehen. Vergangenen Sommer heuerte El Mala dann am Geißbockheim an und avancierte zu einem der Schlüsselspieler, wenngleich er nicht immer gesetzt war. Seine starken Leistungen brachten ihm aber im November vergangenen Jahres bereits die erste Nominierung für Deutschlands A-Nationalmannschaft ein, bei einem guten Saisonendspurt dürfte El Mala auch noch leise Chancen auf den WM-Kader haben.
In Köln hat er sich zuletzt jedenfalls konstant in der Startelf festgesetzt, insgesamt kam der Dribbler diese Saison bisher auf elf Tore und vier Assists bei 31 Einsätzen. Mit drei Treffern in den vergangenen vier Spielen stellte El Mala unter Beweis, dass er in der heißen Phase der Spielzeit der X-Faktor sein kann, fünf Spieltage vor Saisonende beträgt Kölns Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte.
Said El Mala: Das Restprogramm im Abstiegskampf mit dem 1. FC Köln
Spieltag
Datum
Gegner
30
Freitag, 17. April
FC St. Pauli (A)
31
Samstag, 25. April
Bayer Leverkusen (H)
32
Samstag, 2. Mai
Union Berlin (A)
33
Sonntag, 10. Mai
1. FC Heidenheim (H)
34
Samstag, 16. Mai
FC Bayern München (A)