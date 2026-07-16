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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
Marko Brkic

Spielern falsche Versprechungen gemacht? Neue Vorwürfe werden nach dem WM-Debakel der DFB-Elf gegen Julian Nagelsmann laut

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
Elfenbeinküste
J. Nagelsmann
L. Goretzka
M. Neuer
J. Kimmich

Ein Spiegel-Bericht hat gravierende Probleme im DFB-Team während der WM offengelegt. TV-Experte Mats Hummels blickt der Übernahme von Jürgen Klopp als Bundestrainer optimistisch entgegen. News und Gerüchte zur deutschen Nationalmannschaft.

Zwei Wochen nach dem enttäuschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (0:1) ist die Ursachenforschung beim DFB noch nicht abgeschlossen. Während Julian Nagelsmann seinen Posten als Bundestrainer inzwischen abgegeben hat, hält die Kritik am 38-Jährigen weiter an. Dazu werden immer neue Berichte zum Zustandekommen der Blamage veröffentlicht.

  • In einem ausführlichen Rückblick fasst der Spiegel die Probleme rund um das DFB-Team zusammen und beruft sich dabei auf Insider, die Einblicke in die Vorgänge während des Turniers geben. Doch nicht nur Nagelsmann steht dabei im Fokus der Kritik - auch die Spieler kriegen ordentlich ihr Fett weg.

    Dem Bericht zufolge soll innerhalb der Mannschaft jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sein - vom Trainer über Führungsspieler wie Manuel Neuer bis hin zu den Youngsters Florian Wirtz und Jamal Musiala. "Man merkt, dass aus manchen Talenten Ich-AGs mit tausend Ablenkungen von außen gemacht werden. Da gerät das Spiel an sich aus dem Fokus", wird ein Insider zitiert. Ein weiterer ergänzte: "Es gab zu viele Ego-Shooter."

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  • JOSHUA KIMMICH GERMANY Getty Images

    Kritik an Kimmich: "Manchmal ist er einen Tick drüber"

    Nagelsmann, der bereits im Vorfeld des Turniers in der Außendarstellung bei den Fällen Deniz Undav und Oliver Baumann kein glückliches Bild abgegeben hatte, sei intern als zu harmoniebedürftig wahrgenommen worden. Diese Eigenschaft habe man ihm als Schwäche angelastet. Er soll Schwierigkeiten gehabt haben, Spielern klare Entscheidungen mitzuteilen. Einige Profis hätten Nagelsmann selbst kontaktieren müssen, um Informationen zu erhalten. Gleichzeitig soll er Spieler hingehalten, ignoriert oder Versprechen gemacht haben, die er später nicht einlösen konnte.

    Auch Kapitän Joshua Kimmich, der für seinen Ehrgeiz bekannt ist, wurde laut Spiegel kritisch gesehen. "Er verlangt nichts, was er selbst nicht einhält. Aber manchmal ist er einen Tick drüber, sodass manche abwinken", wird eine Quelle zitiert.

    Das ist noch nicht alles: Kimmichs langjähriger Bayern-Teamkollege Leon Goretzka soll nach dem Curacao-Spiel, in dem er nicht zum Einsatz gekommen war, seine Enttäuschung offen gezeigt und sich von Teilen der Mannschaft distanziert haben. Daraufhin hätten Mitspieler sogar das Gespräch mit ihm gesucht. Auch bei Manuel Neuer habe es Verwunderung darüber gegeben, dass der erfahrene Kapitän nicht stärker als Führungsspieler aufgetreten sei.

  • Nick Woltemades WM-Teilnahme stand stark auf der Kippe

    Für Überraschung sorgte zudem die Situation um Nick Woltemade. Laut Spiegel-Bericht stand der Mittelstürmer vor der WM-Nominierung lange auf der Kippe, obwohl er mit vier Toren in sechs Spielen Deutschlands bester Torschütze in der Qualifikation gewesen war. Ausschlaggebend sei demnach seine durchwachsene Rückrunde bei Newcastle United gewesen, wo er häufiger im Mittelfeld spielte und lediglich ein Tor erzielte. Zwischenzeitlich soll sogar Nicolo Tresoldi vom FC Brügge als Alternative im Gespräch gewesen sein.

    Für die DFB-Auswahl geht es nach der WM am 24. September mit dem ersten Nations-League-Spiel gegen die Niederlande weiter. Anschließend folgen am 27. September das Duell mit Griechenland und am 1. Oktober die Partie gegen Serbien.

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  • Der deutsche Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11