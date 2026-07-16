Zwei Wochen nach dem enttäuschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (0:1) ist die Ursachenforschung beim DFB noch nicht abgeschlossen. Während Julian Nagelsmann seinen Posten als Bundestrainer inzwischen abgegeben hat, hält die Kritik am 38-Jährigen weiter an. Dazu werden immer neue Berichte zum Zustandekommen der Blamage veröffentlicht.
Spielern falsche Versprechungen gemacht? Neue Vorwürfe werden nach dem WM-Debakel der DFB-Elf gegen Julian Nagelsmann laut
In einem ausführlichen Rückblick fasst der Spiegel die Probleme rund um das DFB-Team zusammen und beruft sich dabei auf Insider, die Einblicke in die Vorgänge während des Turniers geben. Doch nicht nur Nagelsmann steht dabei im Fokus der Kritik - auch die Spieler kriegen ordentlich ihr Fett weg.
Dem Bericht zufolge soll innerhalb der Mannschaft jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen sein - vom Trainer über Führungsspieler wie Manuel Neuer bis hin zu den Youngsters Florian Wirtz und Jamal Musiala. "Man merkt, dass aus manchen Talenten Ich-AGs mit tausend Ablenkungen von außen gemacht werden. Da gerät das Spiel an sich aus dem Fokus", wird ein Insider zitiert. Ein weiterer ergänzte: "Es gab zu viele Ego-Shooter."
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Kritik an Kimmich: "Manchmal ist er einen Tick drüber"
Nagelsmann, der bereits im Vorfeld des Turniers in der Außendarstellung bei den Fällen Deniz Undav und Oliver Baumann kein glückliches Bild abgegeben hatte, sei intern als zu harmoniebedürftig wahrgenommen worden. Diese Eigenschaft habe man ihm als Schwäche angelastet. Er soll Schwierigkeiten gehabt haben, Spielern klare Entscheidungen mitzuteilen. Einige Profis hätten Nagelsmann selbst kontaktieren müssen, um Informationen zu erhalten. Gleichzeitig soll er Spieler hingehalten, ignoriert oder Versprechen gemacht haben, die er später nicht einlösen konnte.
Auch Kapitän Joshua Kimmich, der für seinen Ehrgeiz bekannt ist, wurde laut Spiegel kritisch gesehen. "Er verlangt nichts, was er selbst nicht einhält. Aber manchmal ist er einen Tick drüber, sodass manche abwinken", wird eine Quelle zitiert.
Das ist noch nicht alles: Kimmichs langjähriger Bayern-Teamkollege Leon Goretzka soll nach dem Curacao-Spiel, in dem er nicht zum Einsatz gekommen war, seine Enttäuschung offen gezeigt und sich von Teilen der Mannschaft distanziert haben. Daraufhin hätten Mitspieler sogar das Gespräch mit ihm gesucht. Auch bei Manuel Neuer habe es Verwunderung darüber gegeben, dass der erfahrene Kapitän nicht stärker als Führungsspieler aufgetreten sei.
Nick Woltemades WM-Teilnahme stand stark auf der Kippe
Für Überraschung sorgte zudem die Situation um Nick Woltemade. Laut Spiegel-Bericht stand der Mittelstürmer vor der WM-Nominierung lange auf der Kippe, obwohl er mit vier Toren in sechs Spielen Deutschlands bester Torschütze in der Qualifikation gewesen war. Ausschlaggebend sei demnach seine durchwachsene Rückrunde bei Newcastle United gewesen, wo er häufiger im Mittelfeld spielte und lediglich ein Tor erzielte. Zwischenzeitlich soll sogar Nicolo Tresoldi vom FC Brügge als Alternative im Gespräch gewesen sein.
Für die DFB-Auswahl geht es nach der WM am 24. September mit dem ersten Nations-League-Spiel gegen die Niederlande weiter. Anschließend folgen am 27. September das Duell mit Griechenland und am 1. Oktober die Partie gegen Serbien.
Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11
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