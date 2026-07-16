Spielern falsche Versprechungen gemacht? Neue Vorwürfe werden nach dem WM-Debakel der DFB-Elf gegen Julian Nagelsmann laut

Nagelsmann, der bereits im Vorfeld des Turniers in der Außendarstellung bei den Fällen Deniz Undav und Oliver Baumann kein glückliches Bild abgegeben hatte, sei intern als zu harmoniebedürftig wahrgenommen worden. Diese Eigenschaft habe man ihm als Schwäche angelastet. Er soll Schwierigkeiten gehabt haben, Spielern klare Entscheidungen mitzuteilen. Einige Profis hätten Nagelsmann selbst kontaktieren müssen, um Informationen zu erhalten. Gleichzeitig soll er Spieler hingehalten, ignoriert oder Versprechen gemacht haben, die er später nicht einlösen konnte.

Auch Kapitän Joshua Kimmich, der für seinen Ehrgeiz bekannt ist, wurde laut Spiegel kritisch gesehen. "Er verlangt nichts, was er selbst nicht einhält. Aber manchmal ist er einen Tick drüber, sodass manche abwinken", wird eine Quelle zitiert.

Das ist noch nicht alles: Kimmichs langjähriger Bayern-Teamkollege Leon Goretzka soll nach dem Curacao-Spiel, in dem er nicht zum Einsatz gekommen war, seine Enttäuschung offen gezeigt und sich von Teilen der Mannschaft distanziert haben. Daraufhin hätten Mitspieler sogar das Gespräch mit ihm gesucht. Auch bei Manuel Neuer habe es Verwunderung darüber gegeben, dass der erfahrene Kapitän nicht stärker als Führungsspieler aufgetreten sei.