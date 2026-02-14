Spielerbewertungen von Man City gegen Salford: Deshalb ist Phil Foden nicht mehr erste Wahl! Die Schwierigkeiten des englischen Nationalspielers halten auch beim mühsamen FA-Cup-Sieg gegen den Gegner aus der League Two an

Der verletzungsgeplagte Innenverteidiger John Stones war bei seiner Rückkehr in die Startelf zwar alles andere als souverän, aber zumindest konnte der stellvertretende Kapitän seine schwache Leistung mit seiner mangelnden Spielpraxis entschuldigen.

Phil Foden hatte keine solche Entschuldigung dafür, dass er erneut nur ein Schatten des Spielers war, der einst zu den besten der Premier League gehörte, als er gegen eine Mannschaft aus der vierten Liga kämpfte.

Letztendlich erwiesen sich jedoch die Einwechslungen von Semenyo und Guehi als entscheidend, da Letzterer einen abgefälschten Flankenball von Rayan Cherki zum 2:0-Endstand verwandelte und damit den Sieg gegen eine Mannschaft besiegelte, die City vor fast genau einem Jahr mit 8:0 vom Platz gefegt hatte.

GOAL bewertet alle City-Spieler, die im Etihad-Stadion aufliefen, als der FA-Cup-Zweitplatzierte der letzten Saison mit einer äußerst schwachen Leistung, die wenig dazu beitrug, die Zweifel an der Stärke von Guardiolas Kader auszuräumen, in die fünfte Runde einzuziehen...