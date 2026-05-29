Atletico Madrid hat wütend auf das Werben des LaLiga-Rivalen FC Barcelona um seinen Starstürmer Julian Alvarez reagiert und eine Attacke auf die Katalanen geritten.
"Spieler werden in der Mixed Zone mit absurden Fragen belästigt": Atletico Madrid erhebt schwere Vorwürfe Richtung FC Barcelona
In einem Statement, aus dem Marca und As zitieren, heißt es: "Wir haben es satt, das monatelang Lügen sowie Halbwahrheiten in die Welt gesetzt und unsere Spieler in der Mixed Zone mit absurden Fragen belästigt werden. Das ist alles Teil einer vorab festgelegten Kampagne."
Außerdem stellten die Rojiblancos klar, dass Alvarez nicht zum Verkauf stehe. Man habe weder eine Offerte für Alvarez erhalten, "noch hat es ein Treffen gegeben". Barca verhalte sich in dieser Angelegenheit "wie ein kleiner Verein".
Atleticos deutliche Worte Richtung Barca sind eine Reaktion auf diverse Medienberichte vom Donnerstag, laut denen der Klub von Cheftrainer Hansi Flick beim angestrebten Transfer Alvarez' auf die Tube drücke. Unter anderem war von einem Treffen des Beraters des argentinischen Weltmeisters mit Barcelonas Bossen in einem Hotel in der katalanischen Metropole geschrieben worden.
"Das ist eine Sache der Berater, Julian hat sich zu jeder Zeit einwandfrei verhalten", stellten die Madrilenen klar. "Er hat sein Herz für uns auf dem Rasen gelassen und sich immer maximal professionell verhalten. Wir alle wissen, dass dieses Theater nicht von ihm verursacht wird, er hat sich stets perfekt benommen."
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FC Barcelona: Julian Alvarez soll Robert Lewandowski ersetzen
Seit Monaten kursieren Gerüchte um ein Interesse Barcelonas an Alvarez. Der spanische Meister ist auf der Suche nach einem Nachfolger des scheidenden Robert Lewandowski und Atleticos 26 Jahre alter Torjäger gilt seit geraumer Zeit als Wunschkandidat. Befeuert wurde dies unter anderem von öffentlichen Schwärmereien von Blaugrana-Präsident Joan Laporta.
Vor einigen Tagen hieß es, um Barca abzuschrecken soll Atleti eine Ablöseforderung von 150 Millionen Euro für sein Aushängeschild ausgesprochen habe. Mittlerweile sei es aber so, dass man nicht vorhabe, den Spieler abzugeben, der "ein Eckpfeiler ihres Projekts", sei. Man werde nicht über Angebote anderer Vereine in diesem Sommer nachdenken.
Barcelona dagegen hofft laut Mundo Deportivo, einen Deal für eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni festzurren zu können. Idealerweise soll dies noch vor Argentiniens WM-Auftakt am 17. Juni gelingen. Sowohl Barcelona als auch Atletico seien bestrebt, dass sich ein möglicher Transfer in diesem Sommer nicht "zu einer Seifenoper" entwickle. Nach Atleticos Reaktion auf den Bericht wirkt das Erreichen dieses Ziels zumindest ambitioniert.
Alvarez, der 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Spanien kam, hat eine starke Saison beim LaLiga-Dritten hinter sich: In 49 Pflichtspielen erzielte er 20 Tore. Dazu legte er noch neun Treffer direkt auf. Er soll auch Begehrlichkeiten bei den Champions-League-Finalisten PSG und Arsenal wecken, favorisiere aber klar einen Wechsel innerhalb Spaniens.
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
- Ousmane Dembele: Kam 2017 für 148 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Philippe Coutinho: Kam 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Antoine Griezmann: Kam 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Neymar: Kam 2013 für 88 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos
- Frenkie de Jong: Kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam