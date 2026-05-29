"Spieler werden in der Mixed Zone mit absurden Fragen belästigt": Atletico Madrid erhebt schwere Vorwürfe Richtung FC Barcelona

In einem Statement, aus dem Marca und As zitieren, heißt es: "Wir haben es satt, das monatelang Lügen sowie Halbwahrheiten in die Welt gesetzt und unsere Spieler in der Mixed Zone mit absurden Fragen belästigt werden. Das ist alles Teil einer vorab festgelegten Kampagne."

Außerdem stellten die Rojiblancos klar, dass Alvarez nicht zum Verkauf stehe. Man habe weder eine Offerte für Alvarez erhalten, "noch hat es ein Treffen gegeben". Barca verhalte sich in dieser Angelegenheit "wie ein kleiner Verein".

Atleticos deutliche Worte Richtung Barca sind eine Reaktion auf diverse Medienberichte vom Donnerstag, laut denen der Klub von Cheftrainer Hansi Flick beim angestrebten Transfer Alvarez' auf die Tube drücke. Unter anderem war von einem Treffen des Beraters des argentinischen Weltmeisters mit Barcelonas Bossen in einem Hotel in der katalanischen Metropole geschrieben worden.

"Das ist eine Sache der Berater, Julian hat sich zu jeder Zeit einwandfrei verhalten", stellten die Madrilenen klar. "Er hat sein Herz für uns auf dem Rasen gelassen und sich immer maximal professionell verhalten. Wir alle wissen, dass dieses Theater nicht von ihm verursacht wird, er hat sich stets perfekt benommen."