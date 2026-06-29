Wie einem Bericht der Bild zu entnehmen ist, habe das Verhalten des Bundestrainers bei der 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador einige Fragen aufgeworfen.
Spieler fordern mehr "Klarheit": Verhalten von Julian Nagelsmann wirft angeblich Fragen im DFB-Team auf
So würden sich einige Nationalspieler mehr "Klarheit" von Nagelsmann hinsichtlich der taktischen Herangehensweise sowie der Aufstellung wünschen. Konkret soll der 38-Jährige seine Konzept zu spät an seine Spieler herantragen.
So hätte der Kader vor der Partie gegen Ecuador erst auf der Pressekonferenz von den vorgenommenen personellen Änderungen - Antonio Rüdiger rückte für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Mannschaft und David Raum ersetzte den angeschlagenen Nathaniel Brown - erfahren.
Aus der Mannschaft sei zu hören, dass Nagelsmann abseits der Trainingseinheiten überhaupt wenig mit seinen Spielern kommuniziere. Auch das Abschlusstraining habe vielen Stars keine Erkenntnis bezüglich der Startelf gegeben.
- AFP
Nagelsmann rotiert im Spiel gegen Ecuador fleißig durch
Gegen Ecuador hatte der Bundestrainer trotz des bereits feststehenden Gruppensieges auf große Wechsel in der Startelf verzichtet. Dies begründete er damit, dass sich die erste Elf für das Turnier einspielen solle.
Während des Spiels wechselte Nagelsmann dann allerdings kräftig durch. Unter anderem kamen Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Malick Thiaw (Newcastle United), Maximilian Beier (BVB) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) zu ihren ersten WM-Einsätzen. Diese Wechsel seien gemäß Sky "intern unter den Spielern ein Tuschelthema".
Lediglich Nick Woltemade (Newcastle United), Nachrücker Assan Ouedraogo (RB Leipzig) sowie die beiden Ersatzkeeper Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) sind noch ohne jede Spielminute.
Dem Bild-Bericht zufolge sollen die vielen Wechsel vor allem damit zusammenhängen, dass sich der Bundestrainer Harmonie innerhalb der Mannschaft wünsche. Kein Spieler solle sich ausgeschlossen fühlen, auch deshalb fiel die Kritik Nagelsmanns an seinem Team trotz der Pleite eher gering aus.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".