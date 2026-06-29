Spieler fordern mehr "Klarheit": Verhalten von Julian Nagelsmann wirft angeblich Fragen im DFB-Team auf

So würden sich einige Nationalspieler mehr "Klarheit" von Nagelsmann hinsichtlich der taktischen Herangehensweise sowie der Aufstellung wünschen. Konkret soll der 38-Jährige seine Konzept zu spät an seine Spieler herantragen.

So hätte der Kader vor der Partie gegen Ecuador erst auf der Pressekonferenz von den vorgenommenen personellen Änderungen - Antonio Rüdiger rückte für den verletzten Nico Schlotterbeck in die Mannschaft und David Raum ersetzte den angeschlagenen Nathaniel Brown - erfahren.

Aus der Mannschaft sei zu hören, dass Nagelsmann abseits der Trainingseinheiten überhaupt wenig mit seinen Spielern kommuniziere. Auch das Abschlusstraining habe vielen Stars keine Erkenntnis bezüglich der Startelf gegeben.